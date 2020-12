Akıllı telefona taktığınız her SIM kartın bir PIN kodu vardır. Cihazınızın SIM kart kullanması için PIN kodunu girmeniz gerekir. Bazı mobil sağlayıcılar standart PIN kodları kullanır. Diğerleri her SIM için benzersiz PIN kodları oluşturur. Durum ne olursa olsun, bu PIN kodunu kişiselleştirmek ve seçtiğiniz bir kodu kullanmak isteyebilirsiniz. Veya, akıllı telefonunuzu her başlattığınızda SIM PIN kodunu girme zorunluluğunu devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. İşte adımlar.

Telefon SIM Kilidi Nasıl Kapatılır?

Devam etmeden önce:

Bu eğiticiye devam etmek için mevcut SIM PIN kodunuzu bilmeniz gerekir. Bu PIN kodunu üç kez yanlış girerseniz, mobil operatörünüz tarafından sağlanan kişisel bir kilit açma kodu (PUC veya PUK) girilene kadar SIM kart bloke edilir.

Android'de SIM kart kilidi ayarlarına erişmek

İlk önce, Android akıllı telefonunuz veya tabletinizde Ayarları açın. Ardından, ayarlar listesini aşağı kaydırın. Güvenlik ve konum'a veya Güvenlik ve gizlilik'e dokunun.

"SIM kart kilidi" adlı bir başlık bulana kadar aşağı kaydırın ve üzerine dokunun. Veya "Diğer ayarlar" yazabilir. SIM kart kilidi şifresi derhal karşınıza gelebilir veya "Şifreleme ve kimlik bilgileri" yazan bir başlığa daha dokunmanız gerekebilir.

Ardından, "SIM kilidini ayarla" seçeneğine dokunun. Çift SIM'li akıllı telefonunuz varsa, PIN'i değiştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz SIM'e bağlı olarak "SIM 1 Kilidi Ayarla" veya "SIM 2 Kilidi Ayarla" seçeneği çıkacaktır.

Her ikisinde de SIM kart şifresi veya PIN'ini değiştirmek için sunulmuş bir ayar göreceksiniz.

Android akıllı telefonu veya tableti başlatırken çıkan SIM PIN nasıl devre dışı bırakılır?

Android akıllı telefonunuzu veya tabletinizi her başlattığınızda SIM PIN kodunu girmek istemiyorsanız "SIM kartı kilitle" seçeneğini Kapalı olarak ayarlayın.

Şimdi SIM kart için mevcut PIN kodunuzu girmeniz istenecek. PIN kodunu girin ve Tamam seçeneğine dokunun.

Şu andan itibaren, akıllı telefonunuz veya tabletiniz her açıldığında SIM kilit kodunu girme zorunluluğu kaldırıldı. Yalnızca cihazınızın PIN kodunu, desenini, şifresini girmeniz, parmak izi tarayıcısını kullanmanız veya akıllı telefonunuzdaki yüz kilidi açma özelliklerini kullanmanız yeterlidir.