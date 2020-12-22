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Şu anda Samsung'u çevreleyen ilginin çoğu, yaklaşan Galaxy S21 serisine dayanıyor, ancak aynı zamanda Galaxy Buds Pro'yu da bekliyoruz. Samsung’un yeni nesil kulaklıkları şimdiye kadar belirgin şekilde sızdırılmıştı ve şimdi ürünün özelliklerine Galaxy Wearable uygulamasından derinlemesine bakıyoruz.

Samsung Galaxy Buds Pro Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

İlk olarak, Buds+, video içeriği için aktif gürültü engellemenin yanı sıra 3D ses ile birlikte gelecek. Menülerden birinin sol tarafta ANC ve sağ tarafta Ambient mod özelliği sunulduğunu açıkça görebiliyoruz. Buds Pro, sesinizi algılar ve aynı zamanda medya ses düzeyi düştüğünde Ortam modunu otomatik olarak değiştirebilir.

3D ses özelliği, yerleşik bir jiroskop aracılığıyla ses çıkışını hareketinize göre ayarlayarak AirPods Pro'da bulunan Apple’ın Uzamsal Sesine benzer şekilde çalışıyor.

Ayrıca, uygulamanın içinden bas güçlendirme, netlik ve tiz güçlendirme seçenekleriyle standart ses profili ayarlarına erişim var. Samsung, Buds Pro'daki dokunmatik kontrolleri tamamen engellemeye yarayan bir butonun yanı sıra her kulaklıktaki dokunma hareketini ayrı ayrı kişiselleştirme seçeneği de içeriyor. Kulaklıklarımı Bul, Samsung’un SmartThings uygulamasıyla birlikte çalışan kaybolan Buds+ cihazını bulmanıza yardımcı olan başka bir zarif özellik.

Buds Pro'nun Avrupa'da 229 €'ya satılacağı bildiriliyor. TWS buds'larının önümüzdeki ay Galaxy S21 serisinin yanında satışa sunulacağına ve yaklaşan Galaxy amiral gemilerinin (muhtemelen Galaxy S21+ ve S21 Ultra ile) bazı ön siparişleriyle birlikte hediye edileceğine dair iddialar var. Buds+, başlangıçta siyah, gümüş ve beyaz renklerde sunulacak ve daha sonra 2021'de daha fazla seçenekle gelecek.