SIM Kart Nedir ve Ne İşe Yarar?

SIM kart olmadan telefonunuzu kullanarak insanları arayamaz veya onlara kısa mesaj gönderemezsiniz. Bunu herkes bilir ancak SIM kartın ne olduğunu ve neden bir SIM karta ihtiyacınız olduğunu biliyor musunuz? SIM kartların hangi amaçla kullanıldığına veya bir SIM kartta hangi bilgilerin depolandığına ilişkin bilgiler verelim.

SIM kart nedir?

SIM, Abone Kimlik Modülü veya Subscriber Identity Module kısaltmadır. SIM kartlar, telefon şirketlerinin ağlarında aboneliğinizi tanımlamak ve doğrulamak için kullandıkları entegre devreleri içeren küçük düz kartlardır. Başka bir deyişle, SIM kartlar, mobil operatörlerin telefon numaranızın ne olduğunu ve hangi ses ve veri planlarına abone olduğunuzu ve ödeme yaptığınızı bilmesini sağlayan küçük cihazlardır.

İki ana mobil ağ türü vardır: GSM ve CDMA. GSM, Global System for Mobile'dan gelir ve bu telefonlar her zaman bir SIM kart kullanımını gerektirir. Öte yandan, CDMA telefonlar geçmişte SIM kart olmadan çalışıyordu ancak daha yeni CDMA telefonlarının da bir SIM karta ihtiyacı var.

SIM kart ne için kullanılır? SIM kart ne işe yarar?

SIM kartlar, cep telefonu operatörleri tarafından kimliğinizi bilmek ve şebekelerinde telefonunuzun kimliğini doğrulamak için kullanılan temel bilgileri tutar. Bir SIM kartta depolanan en önemli veriler şunlardır:

Mobile Country Code veya Mobil Ülke Kodu (MCC) ve Mobile Network Code veya Mobil Şebeke Kodu (MNC), telefonunuzun SIM kartınızın (ve telefon aboneliğinizin) hangi ülkeye ait olduğunu hangi mobil ağlara bağladığını söyleyen benzersiz kodlardır.

Mobile Subscriber Identification Number veya Mobil Abone Kimlik Numarası (MSIN), kablosuz iletişim operatörleri tarafından, telefon numaranıza ve telefon aboneliğinize bağlanılabilmesi için telefonunuzu tanımlamak için kullanılan bir koddur.

Authentication Key veya Kimlik Doğrulama Anahtarı, mobil operatörünüz tarafından SIM kartınıza atanan ve size operatörün ağına erişim hakkı vermek için kullanılan 128 bitlik benzersiz bir sayıdır. Bu anahtar hem SIM kartta hem de ağ operatörü veritabanında saklanır.

Ayrıca, çoğu SIM kart, kişisel verilerinizin bir kısmını saklamak için de kullanılabilir, çünkü bunlar şu bilgileri de tutabilirler:

Kişiler (Telefon rehberi): Çoğu SIM kartta birkaç kişi saklanabilir. Modern SIM kartlarda sınır genellikle 250 kişidir.

SMS mesajları (Metin mesajları): SIM kartlar, aldığınız SMS mesajlarını da tutabilir. Ancak, kaydedebilecekleri mesaj sayısı kişi sayısından çok daha azdır. Tipik olarak, SIM kartlar yaklaşık 32 SMS mesajı saklayabilir.

Bir SIM kartın tutabileceği telefon rehberi ve SMS mesajlarının sayısı sahip olduğu depolama alanına (bellek) bağlı olarak değişiyor. Bir SIM kartta bulunan depolama kapasitesi miktarı, o SIM'i veren mobil operatöre göre değişir. Çoğu durumda, SIM kartlarda 128 kilobayta kadar bellek bulunur. Bu da bizi bir sonraki soruya getiriyor:

SIM kart bir hafıza kartı mı?

Hayır ve evet. Bir SIM kart, içinde biraz bellek olduğu için aslında bir anlamda bellek kartıdır. Ancak, artık bildiğiniz gibi, bu hafıza sınırlı sayıda telefon rehberi kişisini ve SMS mesajını saklıyor. SIM karttaki bellek ile fotoğrafları, videoları, müziği, belgeleri veya diğer herhangi bir dosyayı kaydetmek işe yaramayacaktır. Bu yüzden, bir SIM kartın teknik olarak bir hafıza kartı olduğunu söylememize rağmen, gerçek hayatta onu bir SD kart gibi tipik bir hafıza kartı olarak düşünmeyin.