SIM Kart Türleri ve Tarihi

Tüm SIM kartlar aynı görevi yerine getirir ve üzerlerinde aynı türde çipler (entegre devre) bulunur. Bununla birlikte, SIM kartlar, telefonlarda bulunan çeşitli SIM yuvalarıyla eşleşen farklı biçimlere ve boyutlara sahip olabiliyor. Bugün kullanılan SIM kart biçimlerinden bahsedelim.

SIM Kart Çeşitleri

SIM Kartın Tarihi