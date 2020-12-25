SIM Kart Türleri ve Tarihi

Tüm SIM kartlar aynı görevi yerine getirir ve üzerlerinde aynı türde çipler (entegre devre) bulunur. Bununla birlikte, SIM kartlar, telefonlarda bulunan çeşitli SIM yuvalarıyla eşleşen farklı biçimlere ve boyutlara sahip olabiliyor. Bugün kullanılan SIM kart biçimlerinden bahsedelim.
SIM Kart Çeşitleri
SIM Kartın Tarihi
- Tam boyutlu SIM, 1991'de piyasaya sürüldü ve 85.6 mm uzunluğa, 53.98 mm genişliğe ve 0.76 mm kalınlığa sahipti.
- Mini-SIM ilk kez 1996'da ortaya çıktı – boyutları 25 mm × 15 mm × 0,76 mm.
- Micro-SIM, 2003 yılında piyasaya sürüldü ve 15 mm uzunluğunda, 12 mm genişliğinde ve 0,76 mm kalınlığındadır.
- Nano-SIM, 2012'de ortaya çıktı ve şu anda en yaygın kullanılan SIM kart türüdür. Bunun temel nedeni akıllı telefon üreticilerinin zaten entegre devreler, kameralar ve diğer birimlerle dolu akıllı telefonlarda fazla yer kaplamayan daha küçük boyutları tercih etmeleridir. Nano SIM'lerin uzunluğu 12,3 mm, 8,8 mm genişliğinde ve 0,67 mm kalınlığındadır.
- eSIM, 2010 yılında piyasaya sürülen Gömülü SIM adı verilen özel bir SIM kart türüdür. eSIM'ler doğrudan telefonların içinde lehimlendiğinden, çıkarıp başka bir telefona takamazsınız. Google Pixel 4 ve 4XL, Apple iPhone 11, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone XS, XS Max, iPhone XR gibi eSIM kartlarını destekleyen yalnızca birkaç akıllı telefon var. Samsung Galaxy Fold, S20, S20+, S20 Ultra ve Z Flip de dahil.