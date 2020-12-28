Geçen hafta, Reuters'tan Apple'ın otonom arabasının 2024'te seri üretime başlayacağı konusunda bir rapor ilettik. Araca güç sağlamak için "monocells" adı verilen bir teknolojiyi kullanan "ileri seviye" piller olacaktı. Apple pilin alanını ufaltarak aracın daha uzun mesafeler kat etmesini başarmıştı. Bunlar kulağa hoş gelse de, Apple konularında harika tahminlere sahip olan TF International analisti Ming-Chi Kuo, müşterilerine bugün yayınladığı bir notta Apple Car'ın en erken 2025'e kadar piyasaya sürülmesini beklememelerini söyledi. Ayrıca başarısızlık ihtimalinden söz etti.

Apple Car Başarılı Olmayabilir

Kuo'nun yayınladığı araştırma mektubu MacRumors tarafından paylaşıldı ve analist içinde, "Önceki bir raporda Apple'ın 2023–2025'te Apple Car'ı piyasaya süreceğini tahmin etmiştik […] Ancak, son anketimiz Apple Car'ın mevcut geliştirme planının net olmadığını ve geliştirme bu yıl başlarsa ve her şey yolunda giderse, en erken 2025–2027'de piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Elektrikli / otonom araç pazarındaki değişiklikler ve Apple'ın yüksek kalite standartları bu tarihi daha da geriye itebilir ve Apple Car'ın lansman programı 2028 veya sonrasına ertelenebilir."

Kuo bu açıklamasıyla birçok kişinin "Apple Car" için duyduğu heyecanı bastırdı. Ayrıca Apple'ın EV / otonom araç pazarında ne kadar başarılı olacağının net olmadığını, çünkü teknoloji devi yapay zeka ve derin öğrenme söz konusu olduğunda diğerlerinin gerisinde kaldığını söyledi. Borsanın büyük yükselişe geçtiğine ve Apple'ın geçmiş teknolojik avantajlarına rağmen akıllı hoparlörler gibi bazı işlerde başarılı olmadığına dikkat çekildi. Analist şöyle devam etti:

"Pazarın Apple Car için yüksek beklentileri var. Apple'ın çeşitli rekabet avantajları olmasına rağmen, yine de yatırımcılara şirketin yeni işlerde her zaman başarılı olmadığını hatırlatıyoruz. Örneğin, Apple akıllı hoparlör pazarına girmeyi başaramadı. HomePod ve HomePod mini'ye olan talep beklenenden düşüktü ve yeni akıllı hoparlör modellerinin geliştirilmesi geçici olarak askıya alınmıştı. Ev / otonom araç pazarındaki rekabet, akıllı hoparlörlere kıyasla daha şiddetli, bu yüzden yatırımın şu anda tehlikeli olduğunu düşünüyoruz Apple Car gelecekte başarılı olmak istiyorsa, anahtar başarı faktörü donanım değil, büyük veri / AI'dır. Apple Car ile ilgili en büyük endişelerimizden biri, Apple Car piyasaya sürüldüğünde, mevcut sürücüsüz otomobil markalarının en az beş yıllık büyük bir veri avantajına sahip olacağı ve derin öğrenme / yapay zeka noktalarında ilerlemiş olacağıdır. Apple bu boşluğu nasıl kapatacak?"

Elon Musk Aynı Fikirde Değil

Uzmanlara göre Apple'ın bahsettiği "bir sonraki seviye pil" bile şüpheli. Tesla'dan Elon Musk, Twitter'da Apple Car ile ilgili söylentilere yanıt vererek Monocell bataryayı "elektrokimyasal olarak imkansız" ifadesiyle nitelendirdi. Musk ayrıca Model 3 üretiminin "en karanlık günlerinde" işlerin pek iyi gitmediği bir dönemde Apple CEO'su Tim Cook ile bir toplantı düzenlemeye çalıştığını Tesla'yı şirketin mevcut değerinden (627 milyar dolar) önemli ölçüde daha düşük bir fiyata satın almasını önermeyi istediğinden bahsetti. Toplantı hiç gerçekleşmedi ve şimdi Apple, otomobil endüstrisinde Tesla'ya rakip olmaya çalışıyor.