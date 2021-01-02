Android Telefonda SIM Şifresini Kaldırmak

SIM PIN kodu şifresi nasıl kaldırılır? Telefonlarda SIM şifresini kaldırmak oldukça kolaydır. Aşağıda bu işlemi hem Android hem de iPhone'lar için gösterdik.

Android'de SIM Kodu Şifresini Kaldırmak

Android akıllı telefonunuzu veya tabletinizi her başlattığınızda SIM PIN kodunu girmek istemiyorsanız, gerekli menüye giderek ve "SIM kartı kilitle" özelliğini kaldırarak bu sorunu çözebilirsiniz. SIM kart için mevcut PIN kodunuzu son bir kez girmeniz istenecektir. PIN kodunu girin ve Tamam seçeneğine dokunun.

Şu andan itibaren, akıllı telefonunuz veya tabletiniz her başladığında SIM kilit kodunu girme zorunluluğu olmayacak. Yalnızca cihazınızın PIN kodunu, desenini, şifresini girmeniz, parmağınızı parmak izi tarayıcısına yerleştirmeniz veya akıllı telefonunuzdaki yüz kilidi açma özelliklerini kullanmanız yeterlidir.