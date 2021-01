iPhone Face ID Tamiri ve Fiyatı

Face ID sorunu nedeniyle son zamanlarda Face ID tamiri ve fiyatı oldukça merak ediliyor. İlk kez Apple'ın 2017'de iPhone X ile çıkardığı Face ID teknolojisi, ekran kilidini açma ve diğer kimlik doğrulama işlemleri için yüzünüzü tarayarak etkili bir çözüm sunmasıyla tanınmıştı. Devamında 2018 yılında gelen iPhone XS Max, iPhone XS ve iPhone XR modellerinde de Face ID kullanıldı. Elbette bu teknolojilere Apple'ın TrueDepth kamerası hayat veriyor. Güneş gözlüğü ve hatta şapka taksanız bile sizi tanıyabilen bu harika teknoloji bazı durumlarda TrueDepth kamera arızası, Face ID çalışmıyor, Face ID yüz tanımıyor, Face ID yüzü okumuyor, Face ID hata veriyor gibi kullanıcı şikayetlerine yol açıyor. Bu şikayetler de kullanımı etkileyecek Face ID doğrulama sorunu, Face ID problemi yüzünden ekran açılmaması gibi tamir gerektirebilecek sorunları meydana getiriyor.

Face ID Hatası

Face ID sorunu için karşınıza farklı hatalar gelebilir. İngilizce iPhone kullananların karşısına "Face ID Is Not Available – Try setting up Face ID later." şeklinde karşısına gelen hata, Türkçe ayarlı cihazlarda ise Face ID Kullanılamıyor – Face ID'yi daha sonra ayarlayın." şeklinde gözüküyor. Bu tip bir sorunda Face ID tamiri çözümü düşünmeden önce ilk olarak cihazdaki Face ID'yi şunun için kullan bölümündeki sürgüleri kapatıp açın. Sonuç alamazsanız Farklı Bir Görünüş Ayarla diyerek yeni Face ID tanımlaması yapın. Telefonun belirli bir günden fazla kapalı kalması ve dört saat boyunca Face ID açılmaması, uzaktan kilitleme, üst üste beş kez eşleşme olmaması, güncellemelerin olmaması veya pilin yüzde 10'dan az olması Face ID hatası nedenleri arasında olabilir.

Face ID Sorunu Nasıl Düzelir?

Face ID'yi kapatıp açmak yani yukarıdaki adımlar bir işe yaramazsa Face ID sıfırlama yolunu da son kez bir deneyin. Eğer yine sonuç alamazsanız size Face ID tamiri için teknik servis tavsiyesi gerekecek. Face ID nasıl sıfırlanır konusunu ise birkaç adımda netliğe kavuşturabiliriz: Cihazınızın Ayarlar bölümünden Face ID ve Parola bölümüne gidin. Face ID'yi sıfırla deyin. Sonra da Face ID'yi Ayarla seçin. Sonuç değişmezse artık sırada teknik servis ziyareti var. Şu makalemizden de Face ID kapatma konusunda destek alabilirsiniz.

Face ID Neden Hata Veriyor?

Face ID hatası birçok sebepten kaynaklı olarak karşınıza gelebilir. iPhone düşme sonrası Face ID hatası veriyor en çok karşılaşılan sorunlar arasında. Sıvı teması Face ID sorununa neden olur mu diye gelen sorularda da bunun etkisinin olabileceği ortaya çıkıyor. Islanma Face ID'yi etkiler mi derseniz; kamera, sensör ve film üzerinde oluşan etkiler bu soruna neden olabilir… Ekran değişimi sonrası Face ID sorunu ise işin ehli olmayan kişilerce yapılan servis hizmetinin bir sonucu olabiliyor; bu nedenle servis konusunda hassas seçim yapmanız gerekiyor. Yani servisinize güvenmiyorsanız ekran değişimi sonrası Face ID bozulur mu endişesine her zaman sahip olmalısınız. Tabii Face ID neden bozulur sorusuna verilecek daha çok fazla cevap var: Çarpma sonrası Face ID hatası, durup dururken Face ID hatası gibi birçok nedenden bahsedilebilir.

Face ID Hack'leme / Aldatma

Face ID hack'lenir mi veya Face ID aldatma gibi sorulara da bir açıklık getirelim. Dijital her sistem kötü niyetli denemeler sonrasında zarar görebilir. İşlevini tamamen yitirebilir. Face ID nasıl hack'lenir bunun elbette bilinen bir yolu yok. Arada ortaya bir şey çıksa bile Apple hemen önlem alıyor. İki boyutlu resim gibi görsellere kanmayan teknoloji 30 bin noktayı tarıyor. Bir milyonda bir hata payı olduğu söyleniyor. Face ID kontrolünü atlatma kısacası şimdilik bir hayal. Başkasının Face ID'li telefonunu açma da işte bu yüzden çok zor. Maske ile Face ID kullanma bile günümüzde sorun olabiliyor. Face ID maske varken çalışmıyor gibi sorunlar yaşamamak için maskenizi bu şekilde tam çıkarmadan ikiye katlayıp Face ID'de yüzünüzü taratın.

Face ID Bozuldu. Tamiri ve Fiyatı Nedir?

Face ID sorunu çözümü için uğraştıysanız ve sonuç yoksa sorunun donanımsal olması söz konusu. Bu da Face ID onarımı için en iyi teknik servis hangisi diye araştırma yapacağınız anlamına geliyor. Face ID arka kamera sorunu kaynaklı olabileceği gibi, ön kamera arızası da Face ID çalışmıyor şikayetine neden olabilir. Bir başka durumda da Face ID çipi değişimi gerekebilir.

Uygun ve ucuz fiyata Face ID arızası tamiri için İstanbul ilinde önemli bir tavsiye verebiliriz. Aynı gün Face ID tamiri, ek olarak iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Max için de yapılabiliyor. Yeni nesil iPhone 12 / iPhone 12 Pro Face ID tamiri de hizmet verilen alanların arasında bulunuyor. Küçük boyutlu iPhone 12 mini ve iPhone 12 Max Fade ID tamiri ve onarımı da yapılabiliyor. Tabii Face ID tamir fiyatı, cihaza göre ve arızaya göre yaklaşık 300 TL ve 1200 TL arasında değişebiliyor. Aynı gün Face ID tamiri yapılabiliyor. Kargo ile Face ID tamiri yapan teknik servis tavsiyesi de verebiliriz.

Face ID Nasıl Tamir Edilir?

Face ID temizleme, film değişimi, film tamiri gibi yollarla tamir edilebiliyor. Face ID filmi yırtılması durumunda doğrudan değişim yapılacağından Face ID filmi fiyatı da değişken olabiliyor. Face ID filmi yırtılması tamiri deneyimli teknik servislerce yapılabiliyor.