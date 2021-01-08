Geçen yıl CES'te Samsung, AMOLED ekranlı ilk Chromebook'u tanıttı. Bu yıl şirket, türünün ilk QLED ekranı olan Samsung Galaxy Chromebook 2 ile bir ilki daha gerçekleştirdi.

İlk QLED Ekranlı Chromebook: Samsung Galaxy Chromebook 2

1.920 x 1.080 piksel çözünürlüğe ve 13,3” dokunmatik ekrana sahip 2'si 1 arada bir cihazdır. Dar çerçeveler bir HDR ekranı çevreliyor. Parmakla girişin yanı sıra, 4.096 basınç seviyesini algılayabilen bir USI Pen'i (çapraz uyumlu Universal Stylus Initiative kalem) destekler.

Geçen yılki birinci sınıf kardeşi kadar ince ve hafif değil, ancak 1,23 kg ve 13,9 mm ağırlığıyla hala çok taşınabilir. Ve 2020 modeli 1.000 dolardan başladı.

Galaxy Chromebook 2'nin maliyeti yaklaşık yarısı kadar, 550 dolardan başlayacak. Bu fiyata yalnızca bir Intel Celeron 5205U alsanız da (Intel UHD Graphics ile 15W CPU, 2 çekirdek, 2 iş parçacığı). Daha fazla performans istiyorsanız, 10. nesil Intel Core i3 10110U (hala çift çekirdekli bir CPU ancak 4 iş parçacığı ve daha yüksek saat hızına sahip) seçebilirsiniz.

















Dizüstü bilgisayar, 4 veya 8 GB RAM (LPDDR3) ve 64 GB veya 128 GB depolama ile yapılandırılabilir. Bir microSD yuvası da var. 45,5 Wh pil, 14 saatlik kullanım ömrü vaat ediyor.

İki 5W hoparlör, ortalama bir amplifikatörden (Samsung'a göre) %178 daha yüksek Smart AMP özelliği ile destekleniyor. Google Meet'teki video konferanslar için 720p web kamerası var. Metin içinde iletişim kurmayı tercih ederseniz, arkadan aydınlatmalı klavyede yazım hatalarının sayısını azaltmak için daha geniş tuşlar bulunur.

Kablosuz bağlantı açısından, Chrome OS dizüstü bilgisayarda Wi-Fi 6 (ax 2×2) ve Bluetooth 5.0 var. Ayrıca iki USB-C bağlantı noktası ve bir kulaklık / mikrofon combo jakı bulunur.

Samsung Galaxy Chromebook 2, Fiesta Red ve Mercury Grey renklerinde satışa sunulacak. İlk birimler, Mart ayı sonundan önce ABD'de satışa sunulacak.