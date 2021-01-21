LG, CES 2021'de rulo ekranlı bir akıllı telefon tanıtarak akıllı telefon işine dair hala harika fikirlere sahip olduğunu açıkça gösterdi. Yıl başında LG'nin akıllı telefon işinden çıkmaya hazırlandığına dair söylentiler vardı ve şirket bu varsayımları "tamamen yanlış ve haksız" olduğunu söyleyerek reddetmişti.

LG, Akıllı Telefon Sektöründen Çekilebilir

Bununla birlikte şirketin CEO'su bugün, mobil bölümün işleyişinde büyük bir değişiklik olacağını ima eden şirket içi bir bildiri gönderdi. Bu da LG'nin akıllı telefon sektöründeki geleceğine dair işleri daha da dramatikleştirdi.

LG'nin Kore'deki merkezi.

Koreli şirketin İcra Kurulu Başkanı Kwon Bong-seok bildirisinde, "herhangi bir değişiklik olursa […], istihdam devam edecek, bu yüzden endişelenmenize gerek yok" dedi. Yetkili isim, pazarın giderek daha rekabetçi hale geldiğini ve "LG'nin zorlu bir karar verme zamanının geldiğini" açıkladı. Ayrıca şunları ekledi:

"Şirket, akıllı telefon işini satmayı, çekilmeyi ve küçülmek dahil olmak üzere tüm olası önlemleri değerlendiriyor."

Bildiride ayrıca LG'nin mobil iletişim ekibinin son beş yılda 5 trilyon KRW (yaklaşık 4,5 milyar $) zarar biriktirdiği, diğer bölümlerin sağlam mali sonuçlar yayınladığı ve rekordan rekora koştuğuna dikkat çekildi.

Counterpoint'e göre LG, 2020 yılının 3. çeyreğinde geçen dönemki 7,2 milyona kıyasla yalnızca 6,5 ​​milyon telefon sattı ve %2 gibi minik bir küresel pazar payı elde edebildi. Satışlar harika olmasa da şirket aslında birçok yenilikçi ürün sundu. LG hala en iyi ses kalitesine sahip telefonlar sunmasıyla biliniyor.