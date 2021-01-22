POCO X2, Android 11 tabanlı MIUI 12 güncellemelerini almaya başladı. Güncellemeyi aylardır bekliyorduk. Google, Android 11 güncellemesinin kararlı sürümünü Pixel telefonlarına yayınladıktan sonra, POCO, POCO X2 güncellemesini kullanıma sunacağına söz vermişti. Duyurudan birkaç hafta sonra, sürümü test etmeye başladılar ve yakın tarihli bir rapora göre, POCO X2 Android 11 güncellemesinin testleri bitti ve yayınlanmaya başladı.

Poco X2 Android 11 Güncellemesi

POCO X2 Android 11 güncellemesini alanlara göre, yapı MIUI 12.1.2.0 RGHINXM olarak geldi. 2,4 GB boyutundadır ve Android 11 ile gelen özellikleri cihaza kazandırmıştır. Ayrıca, hata düzeltmeleri var ve Android güvenlik yaması seviyesini Ocak 2021'e yükseltiyor.

Ancak güncelleme için "Kararlı Beta" denmiş yani yalnızca birkaç seçilmiş kullanıcı güncellemeyi alacak. Yine de betanın uzun sürmemesi bekleniyor. Ancak uyumlu bir Android 11 TWRP Recovery kuruluysa ilgili kaynaklardan ROM'u cihazınıza indirebilirsiniz. Bunun dışında final OTA'yı beklemenizi öneririz.