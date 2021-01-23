CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 için söz verildiği gibi sürüm 1.1 güncellemesini yayınlıyor. Güncelleme; PC, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia dahil tüm platformlarda indirilebilir durumda. v1.1 yalnızca oyunu oynanamaz kılan bazı büyük hataların düzeltilmesine odaklanıyor ve ayrıca bazı durumlarda performansı iyileştirir. Buradaki hata düzeltmelerinin tam listesine girmeyeceğiz ve bunları buraya dokunarak kontrol edebilirsiniz, ancak çoğu oyunda ilerlemeyi engelleyen aksaklıklara sahip görevlerle ilgilidir.

Cyberpunk 2077 PC, Konsol ve Stadia'da v1.1 Güncellemesini Aldı

Performans iyileştirmeleriyle ilgili bilgiler daha az spesifiktir ancak CDPR, tüm platformlarda bellek kullanımını iyileştirdiğini belirtmektedir. Konsollarda PS4 Pro (ve aynı yapıyı kullanan PS5) için kalabalık alanlardaki performans optimizasyonlarına odaklanılmış ve ayrıca bazı kilitlenme hataları onarılmış. Xbox One'da, çeşitli alanlarda gelişmiş bellek optimizasyonu elde edilmiş. Bu arada, Stadia sürümünde, denetleyicideki varsayılan ölü bölge için birkaç düzeltme ve iyileştirme var.

CDPR ayrıca, özellikle PC'de olmak üzere oyundaki çeşitli çökmeleri düzelttiğini de not ediyor. İşin garibi, bu yamayı yüklemeden önce herhangi bir çökme yaşamayanlar şimdi çökmeler yaşadığını belirtiyor.

AI'da veya oyunun diğer temel yönlerinde değişiklikler olmasını bekliyorsanız burada bulamazsınız. AI ve fizik motoruna dair eksiklikleri yamalarla düzeltmek zordur. Yani v1.1 ile oyun hala eskisi gibi oynanıyor sadece daha az hata ile karşılaşılıyor. CDPR, bu güncellemenin gelecek yamalar için zemin hazırladığını ve odak noktasının kararlılık iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri olduğunu söylüyor.