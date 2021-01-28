Nikkei Asia'nın yeni bir raporuna göre Apple, üretimini Çin'den çıkarıyor ve Hindistan ve Vietnam'daki fabrikalara geçiyor. Kaynaklar, Cupertino'nun ABD-Çin gerginliği nedeniyle üretim sürecini çeşitlendireceğini belirtmekte – Hindistan'daki fabrikalar iPhone 12 cihazlarını bu çeyrekte üretmeye başlayacak, Vietnam'daki fabrikalar ise iPad ve HomePod mini cihazlar üzerinde çalışacak.

Apple Üretimini Çin Yerine Hindistan ve Vietnam'a Taşıyor

Vietnam fabrikası ilk defa piyasaya sunulduğundan bugüne Apple akıllı hoparlörlerini üretiyordu ancak sektördeki uzmanlar Apple'ın son zamanlarda tedarikçilere üretim kapasitesini artırması yönünde talimat verdiğini ortaya çıkardı. Apple ayrıca AirPods serisi gibi ses cihazlarının üretimini de artırdı ve MacBook üretimini de o noktaya taşıyacak.

Nikkei Asia'nın aktardığına göre ABD'nin şimdi yeni bir başkanı olmasına rağmen Amerikan şirketleri Çin'den çekilmeye devam ediyor. Değişikliğin yalnızca hoparlör gibi çevresel ürünleri değil iPhone'lar ve iPad'ler gibi en çok satan ürünleri de etkilediği açıklandı.

Apple'ın önemli bir ortağı ve tedarikçisi olan Foxconn, üretim kapasitesini artırmak için Vietnam'da yeni bir fabrika inşa etmek üzere 270 milyon dolar yatırım yaptı. Nedeni yalnızca Çin ile ABD arasındaki gerilim değil – işçilik maliyetleri ve koronavirüs salgını tedarik zincirini büyük ölçüde yıprattı ve Apple gelecekteki projeler için birden fazla seçeneğe sahip olmak istiyor.