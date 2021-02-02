Barclays analistleri Blayne Curtis ve Thomas O'Malley tarafından paylaşılan yatırımcı notunda, dört iPhone 13 modelinin tümü, iPhone 12 modellerindeki ƒ / 2.4'e kıyasla daha geniş ƒ / 1.8 diyafram açıklığına sahip yükseltilmiş Ultra Geniş kamera lensine sahip olacak.

iPhone 13 Önemli Ölçüde İyileştirilmiş Düşük Işık Performansı ile Gelecek

Daha geniş bir diyafram iPhone 13 modellerinde Ultra Geniş modda çekim yaparken düşük ışık performansında önemli ölçüde iyileştirilmiş performans sunacak. Zira 2,4'ten ƒ / 1,8 diyafram açıklığına geçişle birlikte daha fazla ışığın lensten geçmesi mümkün olacak.

Barclays ayrıca, iPhone 12 Pro Max'in yükseltilmiş Telefoto lensinin 65 mm odak uzaklığı ve ƒ / 2.2 diyafram açıklığı ile standart iPhone 13 Pro'ya genişleyeceğini iddia etti; bu, Apple'a tedarik edeceği göz önüne alındığında yonga üreticisi Cirrus Logic'e fayda sağlaması beklenen bir hareket. Bu yılın sonlarında çıkacak ek iPhone modelinde aynı kamera denetleyicisi olabilir.

Apple'ın, çift lensli kameralı 5,4 inç ve 6,1 inç modeller ve üç lensli kameralı 6,1 inç ve 6,7 inç modeller de dahil olmak üzere iPhone 13 serisi için aynı ekran boyutlarına ve kamera kurulumlarına bağlı kalması bekleniyor. Diğer söylentilere göre kamera özellikleri arasında LiDAR tarayıcının genişletilmesi ve sensör kaydırmalı görüntü sabitlemenin daha fazla modele ulaşması var.