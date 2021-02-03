Her Apple telefonda olduğu gibi iPhone 12 Pro ön cam değişimi işlemi de mümkün. Bazı kazalarda ekran ile ön cam birlikte kırılıyor; bu ekran değişimi yapmanız gerektiğine işaret eder. Ekran değişimi ile ön cam da yenilenir mi sorusuna evet olarak cevap vermeliyiz. Peki iPhone 12 Pro ön cam değişimi fiyatı nedir, sadece ön cam değişir mi, tek veya yalnız ön cam yenileme mümkün mü? Bu ve bu gibi sorulara yazımızın ilerleyen satırlarında ayrıntılı şekilde cevap vereceğiz. Ancak bilinmesi gereken ilk nokta ekranın normal şartlarda yedek parça olarak ön camla birlikte satıldığı. Yani iPhone 12 Pro ön cam değişimi yapamayan bir servis, size ekran ile birlikte ön cam değişimi önerir. Eğer iPhone 12 Pro ekranı kırık veya çatlak ise bu yazımıza da göz gezdirmenizi öneririz.

iPhone 12 Pro ön cam değişimi fiyatı özellikle orijinal cam düşünüldüğünde yüksek. Bildiğiniz gibi iPhone 12 ailesinde seramik alaşımlı bir cam malzeme kullanılmaya başlandı ve bu malzemenin adı Ceramic Shield yani seramik kalkan olarak geçiyor. Gerçekten de gelmiş geçmiş en sağlam akıllı telefon camı nedir sorusuna cevap niteliğinde bir camdan bahsediyoruz. Haliyle iPhone 12 Pro değil, iPhone 12, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'ın hepsinde ön cam yenileme normal bir ön cam taktırma maliyeti üzerinde olacak. Bir de sonuç olarak Apple'ın en iyi akıllı telefonu haliyle en pahalı yedek parçalar anlamına geliyor. İlk olarak iPhone 12 Pro sıfır ön cam fiyatı için Apple servisi ne diyor bir bakalım.

iPhone 12 Pro ön cam değişimi ekrandan bağımsız olarak yapılabilir. Kesinlikle ekranınızı değiştirmek isteyenlere itibar etmeyin. Aksi halde maliyeti yükseltebilir ve orijinal ekranınızdan da olabilirsiniz.

iPhone 12 Pro Ön Cam Değişimi Fiyatı

iPhone 12 Pro ön cam değişimi fiyatı Apple servisinde şu an için 2509 TL. Bu bağlantı üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ucuz ön cam fiyatı veya uygun fiyata ön cam değişimi beklerken karşınıza çıkan bu ücret sizi şaşırtmamalı çünkü Apple da ekrana ön cam ile tümleşik ve ayrılamaz bir yedek parça olarak bakıyor. Bu ne anlama geliyor? Ekranı harikulade çalışan ancak ön camı kırık veya çatlan iPhone 12 Pro'da ön cam değişimi yapılamıyor, yeni seramik cam taktırma gerçekleştirilemiyor ve kullanıcı yeni ekran satın almaya mecbur bırakılıyor. Haklı olarak iPhone 12 Pro sadece ön cam yenileme fiyatı verebilecek yerlere ihtiyaç duyulmaya başlanıyor. iPhone 12 Pro yalnız ön cam tamiri fiyatı ekran onarımı fiyatına göre tabii ki daha uygun. Öte yandan iPhone 12 Pro'da tek başına ön cam değişimi size orijinal ekranınızı koruma şansı da verir.

Piyasadaki özel iPhone servislerinin çoğunda tıpkı Apple servislerinde olduğu gibi ekran ve ön cam birbirine yapışık haldedir. iPhone 12 Pro ekranı sökmeden ön cam değiştirme yapabilecek işletme sayısı azdır çünkü bu işlem zor olduğu kadar teknik beceri de ister. Yani ekipmana sahip olmak da yeterli değil. O nedenle bazı servisler size iPhone 12 Pro'da ön camı ekransız değiştirme mümkün değildir diyebilir veya iPhone 12 Pro'da yalnız ön cam değişimi olur mu diye sorabilirler. Sizin bilinçli bir müşteri olarak iPhone 12 Pro seramik kalkan değişimi istediğinizi söylemelisiniz. Aksi halde camınız yenilenirken ekran da yenileneceği için karşınıza sürprizler çıkabilir. Orijinal ekranınız da servise kalacağı için bir başkasına yine yüksek fiyatla satılacağından kuşkunuz olmasın.

iPhone 12 Pro ön cam yenilemesi için yüksek fiyat çıkmasının nedeni Apple servisi tarafından kullanılan ekranlı ön camdan kaynaklanıyor. Tek başına, yalnız ve sadece iPhone 12 Pro ön cam değişimi için mutlaka teknoway / cepmarket.com.tr 'yi ziyaret edin.

iPhone 12 Pro Ön Cam Değişimi Nasıl Yapılır?

iPhone 12 ön cam değişimi kesinlikle basit bir parça değişimi gibi düşünülmemeli. Bu işin gerçekten hakkını vererek yapan çok az teknik servis var. Merak etmeyin; bu yazıda sorununuzu çözmeniz için size iPhone 12 Pro tamiri için en iyi teknik servis önerisi yapacağız. Öncelikle servise gelen iPhone 12 Pro'nun kırık veya çatlak ön camı tamamen çıkartılır, ekran içine veya cihaz kasasına giren toz veya kırık cam parçaları varsa hiçbir tane kalmayacak şekilde temizlenir, sonrasında sensör, ön kamera, ahize, parmak izi okuyucu, True Tone gibi detaylara dikkat edilerek ön cam ve ekran yeniden tek parça haline getirilir. Elbette iPhone 12 Pro ön cam onarımı sonrası dokunmatik ağır çalışıyor, ekran tepkisi azaldı, ekranın içinde toz var, leke var veya ekrandan ses geliyor ve benzeri şikayetler yaşamamanız için iyi bir işçilik gereklidir.

iPhone 12 seramik cam kırılması, ön cam değişimi ile giderilebilecek bir sorundur. Tamir sonrası testlerin de güvenilir teknik servis tarafından itina ile yapılması gerekir. Yakınlık sensörü ekranı kapatmıyor, parlaklık sensörü ışığı değiştirmiyor, ahizeden az ses geliyor, home tuşu sesi değişti veya ses tuşları basmıyor gibi birçok sorunun yaşanmaması için iPhone 12 Pro kasası çok düzgün şekilde kapatılmalıdır. Kasa aralığı gibi sorunlarda sıvı temasına bağlı anakart kısa devre sorunu, ekran bozulması, mikrofon veya hoparlör gibi sesle ilgili donanımların randımanının zayıflaması ve birçok benzer probleme zemin hazırlanır. Bu nedenle en iyi ön cam veya yedek parça bulunmuş olsa bile tecrübesiz teknik servis işlemleri sonrasında ne yazık ki en başa dönmek zorunda kalabilir ve cihazın içini tekrar açtırabilirsiniz.

iPhone 12 Pro Ön Cam (Seramik Kalkan) Onarımı

iPhone 12 Pro seramik kalkanı aynı gün değişim yapılabilecek bir parçadır. İstanbul'da oturuyorsanız, Kadıköy bölgesinde aynı gün, hatta aynı saat ön cam yenileme işlemi yaptırabilirsiniz. Eğer şehir dışında iseniz ve güvenilir iPhone teknik servis ihtiyacı varsa size iPhone konusunda en deneyimli teknik servis olan teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Firmanın acil iPhone 12 Pro yeni ön cam taktırma isteyen kullanıcılara yönelik İstanbul geneli ve Gebze için moto-kurye ile ön cam takma gibi faydalı hizmetleri de var. Tabi eğer yolunuzu düşürebiliyorsanız mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Size en uygun seramik cam fiyatı ve iPhone 12 için en ucuz cam değişimi fiyatı vereceklerine emin olabilirsiniz. Hemen şimdi WhatsApp üzerinden firmaya ulaşmak için buraya tıklayın.