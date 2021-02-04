Telefonlar yaşlandıkça, yazılım güncellemelerini alma oranları azalır – şimdi birkaç Samsung telefonunun başına gelen şey tam olarak bu. Aşağıdaki modeller artık şirketten herhangi bir güncelleme almayacak.

4 Samsung Galaxy A Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Galaxy J3 Pop / Emerge, Galaxy A7 (2017), Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A3 (2017) artık herhangi bir güvenlik güncellemesi almayacak. Dörtlü bu zamana kadar iyi bir performans gösterdi ve dört yıl önce satışa çıkmışlardı (Ocak 2017).

Kötü haberler burada bitmiyor. Galaxy A8 (2018) aylık güncellemelerden artık üç aylık güncellemelere düşürüldü, kardeşi Galaxy A8s (yine 2018'de çıktı) artık sadece güvenlik güncellemeleri alacak ve yılda bir kez gelecek.

Yeni telefonlar artık çoğunlukla seri güncellemeler almıyor ve bu durum uygun fiyatlı modellerde görülebilir. Yepyeni Galaxy A02 ve Galaxy M12 üç aylık güncellemelerle hayatlarına başladı ve M12 o kadar yeni ki Samsung henüz güncelleme duyurmadı – bunun önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.