Bu yazımızda Apple'ın yeni modellerinden iPhone 13 ekran değişimi konusuna değineceğiz. Apple bu seride de model adlandırmadaki geleneğini sürdürmeye devam ediyor ve en son Apple modelleri iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olarak karşımıza geliyor. Serinin başlangıç modeli iPhone 13. Kadınlara hitap edebilecek veya daha küçük ekranlı olan iPhone 13 mini ile beraber performansa yönelik iPhone 13 Pro ve zirvede konumlanan iPhone 13 Pro Max yine özellikleri ile adından fazlası ile söz ettirmeyi başarıyor. Yazımızın konusu iPhone 13 ekran değişimi fiyatları ve servis tavsiyesi, ucuz ekran fiyatı, ekran değişimi ücreti, nerede yapılır, kaça yapılır, sıfır ekran taktırma ve yeni sıfır ekran ücretlerini kapsıyor. iPhone 12 ekran değişimi hakkında hazırlamış olduğumuz yazıya da göz gezdirmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ekran özellikleri nedir? Öncelikle söylemeliyiz ki serinin tümünde OLED ekran kullanılıyor ve Apple bunu Super Retina XDR olarak adlandırıyor. Yani iPhone 13 ekran tamiri demek cihazda bulunan OLED ekran değişimi veya Super Retina XDR ekran değişimi olarak düşünülmeli. Her ne kadar iPhone 13 sağlam bir gövde ve ön cama sahip olsa da bazı durumlarda düştü ekran kırıldı, çarptı ekran çatladı şeklinde şikayetler alınabiliyor. Ayrıca sıvı teması ekranı bozdu veya suya düştü görüntü gelmiyor gibi eklemeler de yapmak söz konusu. Bu ve benzer durumlarda çoğu zaman ekran değişimi yapmaktan başka çare kalmıyor.

iPhone 13 ekran değişimi fiyatı, tercih edilen yeni teknolojiler sebebi ile sanılanın biraz daha üzerinde.

iPhone 13 Ekran Değişimi Fiyatı / Fiyatları

iPhone 13 ekran değişimi fiyatına ilk olarak Apple servisi ile başlayacağız. Orijinal ekran değişimi yapan Apple servisi fiyat olarak yüksek bir bedel çıkartıyor. İncelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. iPhone 13 Apple servisi ekran fiyatı yüksek olması nedeni orijinal ekran tercih edilmesi, yüksek kalitede işçilik ve cihazın garantili olarak onarılması. Eğer garantili iPhone 13 sahibi iseniz ekran sıfırlama için düşünebilirsiniz fakat yurt dışı veya pasaport kayıtlı, Türkiye garantisi olmayan iPhone 13 ekran değişimi için özel servislerde de mantıklı çözümlerle karşılaşabileceğinizi hatırlatalım. Yani Apple'ın kendi servisinde ekran değişimi fiyatı mecburiyet değil. Güvenilir teknik servis tavsiyesi alarak iPhone 13'ü ilk günkü haline getirme mümkün. Üstelik bu işi profesyonelce yapan özel iPhone servislerinde ekran fiyatları da farklı kademelerde karşınıza gelecektir.

Normal şartlarda iPhone 13 ekran çeşitleri yan sanayi, çıkma, kopya, revize, ikinci el, kullanılmış, tamir görmüş, orijinal, A kalite, OEM şeklinde olabilirdi ancak iPhone 13 Super XDR ekran değişimi OLED ekranlar ile yapılmalı. Haliyle seçenekler azalıyor fakat şu bir gerçek piyasadaki servislerde iPhone 13 orijinal ekran fiyatı daha uygun ve ucuz. Sıfır ekran fiyatı en düşük olarak servislerde karşınıza çıkacaktır. Ayrıca yine orijinal olan revize, çıkma, ikinci el ve kullanılmış ekranlar da en ucuz şekilde çözüm olabilir. Revize ekranlar profesyonelce tamir edilmiş ekranlardır ve iPhone 13'te güvenle kullanılabilir. Şunu hemen belirtelim, güvenilir ve bu işi önemseyen bir serviste size kalitesiz iPhone 13 ekranı takmazlar. A kalite yan sanayi bir ekrandan bile harika performans elde edebilirsiniz.

iPhone 13 ekran yenileme fiyatı alırken, ekranın gerçekten bozulup bozulmadığını anlamak için iyi bir servis seçmeniz gerekli.

iPhone 13 Ekranı Kırıldı / Çatladı

Ekran değişimi yapan servislere iPhone 13 ekranı kırıldı veya çatladı diye gelen cihazların onarımının yapılması zor bir işlem değildir. Ekran tek başına bir parçadır ve ekran değiştiğinde ön cam da değişeceği için cihazınız yenilenmiş gibi olur. iPhone 13 için ekran seçeneklerini size söyledik ancak en kaliteli ekranı seçmiş olsanız bile bu noktada teknik servis tavsiyesi almanın önemi ortaya çıkıyor. Gerek internette, gerek bize ve servis tanıdıklarımıza gelen şikayetler arasında ekran değişimi sonrası hassasiyet sorunu, renkler bozuldu, cihaz yavaşladı, ağır çalışıyor, yakınlık sensörü çalışmıyor, ön kamera bulanık çekiyor, ahizeden az ses geliyor, camın içinde toz kaldı, kasada açıklık var gibi türlü türlü ifadeler bulunuyor. Doğru olan iPhone 13 için en iyi ekranı piyasadaki en iyi iPhone servisi ile bir araya getirmek. Böylece memnuniyet garantili ekran değişimi işlemi gerçekleştirilmiş olur.

iPhone 13 yeni ekran taktırma için en iyi iPhone servisi, Türkiye'deki en güvenilir iPhone servisi, İstanbul'un en hızlı iPhone servisi gibi aramalar yapabilirsiniz. Fakat internette karşınıza gelen her sonuca da güvenmemelisiniz. Kapısında teknik servis tabelası bulunan her yer aynı deneyim seviyesinde değildir. Servislerin her zaman geçmişini araştırmalı, Google müşteri yorumları nasıl, yüksek mi görmeli ve cihaz tamir deneyimi bulunarak emin olunmalıdır. En ucuz iPhone 13 ekranı alacaksınız diye size en uygun fiyata tav ettiren yerlerde karşınıza konan ekranı son derece iyi incelemelisiniz. Hatta belki bazen iPhone 13 düştü ekran gelmiyor ise ekran değişimi gerekli mi konusunda bile size güven veren bir yer olmalı.

iPhone 13 Ekran Değişimi İçin Teknik Servis Tavsiyesi

iPhone 13 ekran fiyatları, iPhone 13 ekran çeşitleri ve iPhone 13 tamiri için en iyi teknik servis nasıl seçilir gibi konulardan sonra sıra geldi size teknik servis önerisi yapmaya. iPhone 13 ekran değişimi konusunda destek almak için güvenilir servislere başvurabilirsiniz. Şehir dışı ikamete sahip iseniz kargo ile iPhone ekran değişimi gibi hizmetler de alabilirsiniz. Mağazaya uğrama durumunda ise bir saatte, aynı gün ekran değişimi yapılabiliyor ve ödeme kredi kartına taksitli olarak gerçekleştirilebiliyor.