Her kazada mutlaka ekran değişimi olacak diye bir kural yok. Eğer biraz şans yardım etmişse iPhone 13 mini ön cam değişimi yaparak da durumdan sıyrılabilirsiniz. Sıyrılmak diyoruz ama pek tabii burada da kayda değer önemli bir masraf var ancak iPhone 13 mini ekran değişimi işlemine göre çok daha uygun fiyatlı kalıyor. Eğer düşme sonrası iPhone 13 mini ön camı kırıldı veya çatladı gibi bir sıkıntı meydana geldiyse vakit kaybetmeden ön cam onarımı yaptırmanızı tavsiye ederiz. Kışın yağmurdan veya yazın terden, ayrıca pandemi nedeni ile telefonların sıklıkla temizlenmesinden ötürü kırık veya çatlak ön cam içeriye sıvı alarak ekran hatta daha kötüsü anakart arızasına bile yol açabilir. Küçük çatlak oluştu gibi durumlar bir nebze kabul edilebilir olsa da ön cam dökülmeye başladı ise ekranın bozulması bir an meselesidir. Ön cam değişimi iPhone 12 mini'de nasıl yapılıyor merak ediyorsanız burayı tıklayabilirsiniz; neticede aynı malzeme sayılır.

Öncelikle iPhone 13 mini ön cam değişimi fiyatı konusuna değineceğiz fakat bilmeniz gereken daha önemli noktalardan biraz bahsedip sonrasında Apple servisi ön cam değişimi yapıyor mu veya tek başına, yalnız, sadece ön cam değişimi yapan servisler gibi merak edilen konularla yazımıza devam edelim. Ön cam bir yedek parça değildir ve ekrana tümleşiktir. Yani siz iPhone 13 mini ön camı yenileme için görüştüğünüz yerler çok yüksek fiyatlar çıkartabilirler. Bunun sebebi de ön camla birlikte ekranın da değişecek olması. Yani çalışan bir ekran sadece kırık veya çatlak ön cam uğruna sökülecek ve siz yeniden bir iPhone 13 mini ekran ücreti ödemek zorunda kalacaksınız. Bu hiç de mantıklı olmasa gerek. Şu an için iPhone 13 mini ön cam değişiminde sadece, tek başına, yalnız ön cam değişimi ile en ucuz ve uygun fiyat elde edilebiliyor.

iPhone 13 mini ön cam Ceramic Shield yani seramik kalkan bazı şanssız düşmelerde kırıldı veya çatladı şeklinde şikayetler oluşmasına neden olabiliyor.

iPhone 13 mini En Ucuz ve Uygun Ön Cam Değişimi Fiyatı

iPhone 13 mini ön cam değişimi Apple servisi fiyatı 2509 TL. Apple servisi tek başına, sadece yalnız ön cam değişimi yapıyor mu diyebilirsiniz. Yapmadığı için fiyat bu şekilde yüksek. Yazımızın başında da söylediğimiz gibi ekran ve ön cam birbirine tümleşik bir yedek parça ve Apple servisi de doğrudan ekran değişimi yaparak ön camı yenileme yapıyor. Yani orijinal iPhone 13 mini ekranı için, çalışan iPhone 13 mini ekranınızdan vazgeçerek tekrardan bir ekran ücreti daha ödemek zorunda kalıyorsunuz. Halbuki iPhone 13 mini ön cam değişimi ücreti kat be kat daha düşük. Haliyle kullanıcılar iPhone 13 mini ön cam tamiri özel iPhone servislerinde ne kadar, piyasada kaça diye araştırma yapmaya başlıyorlar. Apple servisi ön cam değişimi tercihi size kalmış, cihazın garanti, yurt dışı gibi durumlarına bakarak değerlendirmeniz gerekli.

Piyasada iPhone 13 mini ön cam değişim ücreti ne kadar? Tabi ki 2059 TL değil. Apple servisi ön cam değişim ücreti farklı değerlendiriliyor. Orijinal malzeme, Apple servis işçiliği gibi etkenler var. Şunu yeri gelmişken söyleyelim, orijinal yedek parça ücretleri çoğu zaman piyasada Apple servislerinden daha ucuza bulunabiliyor. Evet; ister sıfır, ister çıkma veya ikinci el parçalardan yana da şansınız var. Bu özellikle ekran değiştirecekler için bir avantaj oluşturuyor. Ön cam konusunda ise zaten malzeme belli. Karşınıza kalitesiz ön cam gelmesi gibi bir sorunu hiç düşünmeyin. Ancak şu olabilir, bazı teknik servisler ekran değişmeden ön cam değişimi olmaz diyebilir veya ön camı ekranla birlikte değiştirme dışında yol yok şeklinde bilgi verebilirler. Siz sadece iPhone 13 mini ön cam değişimi ekranı sökmeden, sadece ön camı sökerek yapılır deyin.

iPhone 13 mini ön cam değişimi fiyatı, iPhone 12 mini ile aynı. Ancak daha cazip fiyatlar için teknoway / cepmarket.com.tr 'yi ziyaret edebilirsiniz.

Ekranı Sökmeden Sadece, Yalnız, Tek Başına Ön Camı Değiştirme

Profesyonel seviyede hizmet veren özel iPhone servisleri gerek teçhizat, gerekse teknisyen tecrübesi olarak bazı noktalarda Apple servisinin önüne geçebilirler. Örneğin; kullanıcıların daha az ücret ödemesi, orijinal ekranını söktürmemesi gibi avantajların ortaya çıkması için özel iPhone servislerinde ekranı sökmeden, sadece, yalnız, tek başına ön camı değiştirme işlemi yapılabiliyor. Normalde ekran değişimi gibi bir işlemde yani Apple servisine verilen ön camı kırık bir iPhone 13 mini'de ön camı kırık ekran sökülür ve yepyeni ekran takılır, haliyle ön cam da yenilenir. Özel iPhone servisleri ön cam değişimi işleminde ise ilk olarak ön camı söker, ekranı ve cihazın içini toz ve cam kırıntısı gibi istenmeyen maddelerden arındırır, en son yeni camı yapıştırarak testlerin sonucunda kullanıcıya teslim eder. Günümüzde teknik düzeyi yeterli olmayan birçok teknik servisin bu konuları eline yüzüne bulaştırdığı görülüyor. Ön cam değişimi sonrası ekran hassasiyeti azaldı, kasada açıklık var, ön cama basınca ekran oynuyor, ekranda görüntü titriyor, sensör çalışmıyor veya ön kameranın içinde toz var gibi türlü türlü sıkıntılar yaşamak olası.

Her akıllı telefonda olduğu gibi iPhone 13 mini ön cam tamiri de hassas bir konu. Ön cam ile ilişkisi bulunan ahize, sensörler, dokunmatik algılayıcı gibi elemanların bağlantısının çok hassas bir şekilde yapılması ve cihaz kapatılmadan önce gözden geçirilmesi gerekir. Ayrıca orijinal ekranınız korunacağı için aralara girmiş olan toz ve kırıntı gibi parçacıkların çok hassas bir şekilde cihaza zarar vermeden temizlenmesi gerekir. iPhone 13 mini ön cam yenileme işleminde sıradan bir işçiliğin çok daha fazlası vardır. Buna rağmen iPhone 13 mini ön cam fiyatı uygun tutuluyor ve ucuz / uygun fiyata tamir yapılabiliyor. Deneyimli işletmeler tarafından yapılan bu işlem ayrıca cihaza testler yapılarak sona erdiriliyor ve cihaz sonrasında kullanıcıya teslim ediliyor.

iPhone Ön Cam Değişimi En Ucuz ve En Uygun Nerede?

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