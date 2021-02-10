Yalnızca Galaxy A51 ve M30'lar değil, Galaxy A71 5G de ayrıca Android 11 ile One UI 3.0 güncellemesi alıyor. A716USQU2CUA7 adlı yazılım Ocak 2021 güvenlik yamasını da içeriyor. Güncellemeyi alan model sadece A71'in 5G versiyonu.

Samsung Galaxy A71 5G Android 11 ve One UI 3.0 Güncellemesi

Güncelleme ne yazık ki yalnızca A71'in (SM-A716U) 5G versiyonu için. Telefonun 4G sürümüne sahip olan Samsung kullanıcıları (SM-A715) bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Samsung'un orijinal programına göre A71 telefonların Mayıs ayında Android 11 güncellemesini alması bekleniyor.

One UI 3.0 arayüzü bazı görsel değişikliklerin yanı sıra ve yeni özelliklerle geliyor. Samsung'a göre arayüz önemli olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlandı. Dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak, önemli bilgileri vurgulamak ve deneyiminizi daha tutarlı hale getirmek için ana ekran ve hızlı panel gibi en çok ziyaret edilen yerler iyileştirdi.

Performans iyileştirmeleri, uygulamaların daha az pil gücü kullanırken daha hızlı çalışmasına yardımcı olacak. Ve One UI 3.0 yeni gizlilik kontrolleri, bir defalık izinler ve gelişmiş Dijital Denge gibi işlevlerle tüm kontrolü elinize veriyor.