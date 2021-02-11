Amazon Luna uyumlu Fire TV, Windows PC ve Mac cihazlarının yanı sıra iPhone'lar, iPad'ler ve belirli Android telefonlardaki web uygulamaları üzerinden oyun oynamanıza olanak tanıyan bir bulut oyun hizmetidir. Diğer bulut oyun hizmetlerinde olduğu gibi, Luna en iyi oyun deneyimini sunmak için iyi bir internet bağlantısı (10Mpbs) gerektirir.
Amazon Luna Hakkında Merak Edilenler
Luna ve Stadia arasındaki temel fark, oyun satın almak yerine Luna'da kanallara abone olmanızdır. Şu anda yalnızca iki kanal var – Luna+ ve Ubisoft+, her ikisi de 1080p / 60Hz oyun deneyimi sunuyor (4K yolda). Hizmet şu anda ABD'de kapalı beta aşamasındadır ve katılmak için davetiye almalısınız.
Fiyatı ne kadar?
Luna+ aylık 5,99 ABD dolarıdır ve 50 oyun sunar – muhtemelen çoğu oyunu hiç duymamışsınızdır – ancak Control, Metro Exodus, GRID gibi bazı büyük oyunlar da var.
Ubisoft+ kanal aboneliği ayda 14,99 ABD doları gerektirecek ancak tahmin edebileceğiniz gibi, Assassin's Creed Valhalla (Odyssey, Origins ve Syndicate de mevcut), Far Cry 5, Watch Dogs dahil olmak üzere pahalı Ubisoft oyunlarına erişmenizi sağlıyor.
Amazon Luna kontrolcüsü
Luna kontrolcüsü veya denetleyicisi sıradan duruyor. Doğrudan kablosuz ağınıza bağlanır ve PC, Mac, Fire TV ve iOS mobil cihazlarda oyun oynamak için Bluetooth ve USB-C bağlantısına sahiptir. Ayrıca tasarımı Xbox kontrolcüsüne çok benziyor ki bu iyi haber.
Biraz hayal kırıklığı yaratan şey, kontrolcünün zaman zaman değiştirmeniz gerekecek iki değiştirilebilir AA pil ile çalışmasıdır. Amazon, Luna denetleyicisinin düşük gecikmeli oyun sunduğunu ve 2,4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi ağlarına bağlandığını iddia ediyor. Bu ürünün fiyatı 49,99 $ ancak erken erişim programına kaydolmadan satın alamazsınız.
Amazon Luna destekli cihazlar
Luna oyunlarını oynamanın çeşitli yolları vardır – hizmeti Windows veya Mac sistemlerine yükleyebilirsiniz (Windows 10 / OS X 10.13+ gereklidir), Fire TV cihazlarında oynayabilir, iOS14 telefonları ve tabletleri ve ayrıca Android telefonları kullanabilirsiniz. 9 veya üstü olmalı. Resmi olarak desteklenen tüm Android telefonların listesi aşağıdadır:
Google Pixel
- Pixel 3
- Pixel 3 XL
- Pixel 3a
- Pixel 3a XL
- Pixel 4 XL
- Pixel 4a
- Pixel 4a 5G
- Pixel 5
Samsung
- Galaxy S9
- Galaxy S9 Plus
- Galaxy Note 9
- Galaxy S10
- Galaxy S10 Plus
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 10 Plus
- Galaxy S20
- Galaxy S20 Plus
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy Note 20
OnePlus
- OnePlus 7
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus 7 Pro 5G
- OnePlus 7T
- OnePlus 7T Pro
- OnePlus 7T Pro 5G
- OnePlus 8
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus Nord
Amazon Luna oyunlarının listesi
Erken erişim programına dahil olan Luna oyunlarının tam listesi burada. Amazon, Amazon Game Studios altında kendi oyunlarını yapıyor ve çalışmalarda yer alan ilk iki oyun Crucible adlı bir battle royale oyunu ve New World adlı bir açık dünya MMO'su.
- Abzu
- A Plague Tale: Innocence
- AO Tennis 2
- Aragami
- Assassin’s Creed Valhalla
- Atomik: RunGunJumpGun
- Blasphemous
- BlazBlue: Cross Tag Battle
- Blazing Chrome
- Bloodstained
- Brothers: A Tale of Two Sons
- Castlevania Anniversary Collection
- Contra Collection
- Control
- Cook Serve Delicious 3
- CrossCode
- Deponia Doomsday
- Edna & Harvey: Harvey’s New Eyes
- Edna & Harvey: The Breakout
- Everspace
- Far Cry 6
- FIFA 21
- Furi
- Ghost of a Tale
- Goodbye Deponia
- Grid
- Hard Reset Redux
- Iconoclasts
- Immortals Fenyx Rising
- Indivisible
- Infinite Minigolf
- Ken Follett’s The Pillars of the Earth
- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III
- Lumines Remastered
- Metro Exodus
- Mighty Switch Force! Collection
- Obduction
- Overcooked 2
- Panzer Dragoon
- Paper Beast
- R-Type Dimensions EX
- Redout
- Resident Evil 7: Biohazard
- Rez Infinite
- Rime
- River City Girls
- Shadow Tactics
- Shantae and the Pirate’s Curse
- Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition
- Shantae: Risky’s Revenge
- Sonic Mania Plus
- Steamworld Dig
- Steamworld Dig 2
- Steamworld Heist
- Steamworld Quest: Hand of Gilgamech
- Super Mega Baseball 3
- Sythentik: Legion Rising
- Tacoma
- Tangledeep
- Tennis World Tour 2
- Trails of Cold Steel 3
- The Mummy Demastered
- The Sexy Brutale
- The Surge
- The Surge 2
- Thimbleweed Park
- Under Night In-Birth
- Valfaris
- Victor Vran
- Watch Dogs: Legion
- Wonderboy
- XIII
- Yoku’s Island Express
- Yooka-Laylee
- Yooka-Laylee Impossible Lair
- Ys VIII: Lacrimosa of Dana
Amazon Luna çıkış tarihi
Şu anda resmi bir çıkış tarihi yok, hizmet kapalı beta aşamasındadır. Katılmanın tek yolu davetiye almaktır. Güncellemeler için bizi izlemeye devam edin!