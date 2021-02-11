Amazon Luna uyumlu Fire TV, Windows PC ve Mac cihazlarının yanı sıra iPhone'lar, iPad'ler ve belirli Android telefonlardaki web uygulamaları üzerinden oyun oynamanıza olanak tanıyan bir bulut oyun hizmetidir. Diğer bulut oyun hizmetlerinde olduğu gibi, Luna en iyi oyun deneyimini sunmak için iyi bir internet bağlantısı (10Mpbs) gerektirir.

Amazon Luna Hakkında Merak Edilenler

Luna ve Stadia arasındaki temel fark, oyun satın almak yerine Luna'da kanallara abone olmanızdır. Şu anda yalnızca iki kanal var – Luna+ ve Ubisoft+, her ikisi de 1080p / 60Hz oyun deneyimi sunuyor (4K yolda). Hizmet şu anda ABD'de kapalı beta aşamasındadır ve katılmak için davetiye almalısınız.

Fiyatı ne kadar?

Luna+ aylık 5,99 ABD dolarıdır ve 50 oyun sunar – muhtemelen çoğu oyunu hiç duymamışsınızdır – ancak Control, Metro Exodus, GRID gibi bazı büyük oyunlar da var.

Ubisoft+ kanal aboneliği ayda 14,99 ABD doları gerektirecek ancak tahmin edebileceğiniz gibi, Assassin's Creed Valhalla (Odyssey, Origins ve Syndicate de mevcut), Far Cry 5, Watch Dogs dahil olmak üzere pahalı Ubisoft oyunlarına erişmenizi sağlıyor.

Amazon Luna kontrolcüsü

Luna kontrolcüsü veya denetleyicisi sıradan duruyor. Doğrudan kablosuz ağınıza bağlanır ve PC, Mac, Fire TV ve iOS mobil cihazlarda oyun oynamak için Bluetooth ve USB-C bağlantısına sahiptir. Ayrıca tasarımı Xbox kontrolcüsüne çok benziyor ki bu iyi haber.

Biraz hayal kırıklığı yaratan şey, kontrolcünün zaman zaman değiştirmeniz gerekecek iki değiştirilebilir AA pil ile çalışmasıdır. Amazon, Luna denetleyicisinin düşük gecikmeli oyun sunduğunu ve 2,4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi ağlarına bağlandığını iddia ediyor. Bu ürünün fiyatı 49,99 $ ancak erken erişim programına kaydolmadan satın alamazsınız.

Amazon Luna destekli cihazlar

Luna oyunlarını oynamanın çeşitli yolları vardır – hizmeti Windows veya Mac sistemlerine yükleyebilirsiniz (Windows 10 / OS X 10.13+ gereklidir), Fire TV cihazlarında oynayabilir, iOS14 telefonları ve tabletleri ve ayrıca Android telefonları kullanabilirsiniz. 9 veya üstü olmalı. Resmi olarak desteklenen tüm Android telefonların listesi aşağıdadır:

Google Pixel

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Samsung

Galaxy S9

Galaxy S9 Plus

Galaxy Note 9

Galaxy S10

Galaxy S10 Plus

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Plus

Galaxy S20

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 20

OnePlus

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro 5G

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus Nord

Amazon Luna oyunlarının listesi

Erken erişim programına dahil olan Luna oyunlarının tam listesi burada. Amazon, Amazon Game Studios altında kendi oyunlarını yapıyor ve çalışmalarda yer alan ilk iki oyun Crucible adlı bir battle royale oyunu ve New World adlı bir açık dünya MMO'su.

Abzu

A Plague Tale: Innocence

AO Tennis 2

Aragami

Assassin’s Creed Valhalla

Atomik: RunGunJumpGun

Blasphemous

BlazBlue: Cross Tag Battle

Blazing Chrome

Bloodstained

Brothers: A Tale of Two Sons

Castlevania Anniversary Collection

Contra Collection

Control

Cook Serve Delicious 3

CrossCode

Deponia Doomsday

Edna & Harvey: Harvey’s New Eyes

Edna & Harvey: The Breakout

Everspace

Far Cry 6

FIFA 21

Furi

Ghost of a Tale

Goodbye Deponia

Grid

Hard Reset Redux

Iconoclasts

Immortals Fenyx Rising

Indivisible

Infinite Minigolf

Ken Follett’s The Pillars of the Earth

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Lumines Remastered

Metro Exodus

Mighty Switch Force! Collection

Obduction

Overcooked 2

Panzer Dragoon

Paper Beast

R-Type Dimensions EX

Redout

Resident Evil 7: Biohazard

Rez Infinite

Rime

River City Girls

Shadow Tactics

Shantae and the Pirate’s Curse

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition

Shantae: Risky’s Revenge

Sonic Mania Plus

Steamworld Dig

Steamworld Dig 2

Steamworld Heist

Steamworld Quest: Hand of Gilgamech

Super Mega Baseball 3

Sythentik: Legion Rising

Tacoma

Tangledeep

Tennis World Tour 2

Trails of Cold Steel 3

The Mummy Demastered

The Sexy Brutale

The Surge

The Surge 2

Thimbleweed Park

Under Night In-Birth

Valfaris

Victor Vran

Watch Dogs: Legion

Wonderboy

XIII

Yoku’s Island Express

Yooka-Laylee

Yooka-Laylee Impossible Lair

Ys VIII: Lacrimosa of Dana

Amazon Luna çıkış tarihi

Şu anda resmi bir çıkış tarihi yok, hizmet kapalı beta aşamasındadır. Katılmanın tek yolu davetiye almaktır. Güncellemeler için bizi izlemeye devam edin!