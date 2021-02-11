iOS 14.5, bir dizi yeni özellik getiriyor, ancak aynı zamanda Spotify kullanıcıları için hoş bir sürpriz de var. Siri'yi kullanırken Spotify'ı iPhone'u varsayılan hale nasıl getireceğinizi öğrenin.

iPhone'da Spotify'ı Varsayılan Uygulama Yapmak

iOS 14.5'in ilk geliştiricisi ve genel beta sürümü ile gelen en dikkat çekici yeni özellik, Apple Watch'un maske takarken iPhone'un kilidini açmasını desteklemesi. Ancak, Reddit'teki bazı kullanıcılar sayesinde başka bir özellik de dikkatleri çekti, Siri'yi kullanırken Spotify'ı iPhone'da varsayılanı olarak ayarlama seçeneğidir.

Daha önce, "Spotify'da Cage the Elephant'ı çal" gibi komutları kullanırken Siri'nin müzik çalmasını sağlayan desteğin geldiğini görmüştük. Ancak bu en son işlev, Apple Music yerine özel olarak Spotify'ı (veya başka bir hizmeti) artık belirtmeniz gerekmediği anlamına geliyor.

Muhtemelen gördüğümüz gibi Ayarlar> Müzik'te (veya Ayarlar> Spotify'da) varsayılanı olarak ayarlama seçeneği yok. İşte adımlar:

Adımlar