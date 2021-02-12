Kullanıcıları çileden çıkartan durumlardan biri hiç şüphesiz MacBook sürekli reset atıyor olabilir. İster bilgisayar açılışı sırasında olsun ister işin gücün ortasında, MacBook kendini yeniden başlatıyor ise bu durum bir süre sonra tahammül edilemez hale gelir. Elbette MacBook'un kendi kendine kapanıp açılması birçok sebebe dayanabilir ancak sorun yüksek ihtimalle donanımsal bir durumdur. Örneğin; MacBook kendiliğinden kapanıyor ise işlemci sıcaklığı yüksekliği, fan arızası, hava kanallarının tıkanması sonucu aşırı ısınma veya zamanla ağırlaşan işletim sisteminin donanımları sıkıştırması sonucu kilitlenme gibi sebeplerden bahsedilebilir. Yazımızda MacBook neden reset atar, MacBook açılır açılmaz resetleniyor, MacBook takılıyor ve reset atıyor tarzında şikayetlere neden olan sorunları teorik olarak sizlere aktaracağız ve olası nedenlerinden bahsetmeye çalışacağız. Neden teorik diyoruz çünkü asıl olarak MacBook neden reset atar teşhisini uzman bir teknik servisin koyması gerekir.

MacBook sürekli reset atıyor ise bu aslında size verilen bir mesajdır; bakım zamanının geldiğini veya giderilebilecek tarzda bir arızasının olduğunu söylemeye çalışır. Eğer bu durum ciddiye alınmazsa ilerleyen zamanlarda daha büyük sorunlar çıkabilir. Öncelikle MacBook yere düştü ve reset atıyor veya ıslandıktan sonra reset atmaya başladı, çantanın içinde düştü kendi kendine kapanıp açılıyor gibi durumlar biraz daha ciddi bir arıza olduğunu gösterebilir. Başına hiçbir şey gelmemiş bir MacBook'ta durup dururken resetlenme sorunu söylediğimiz gibi genelde bakım veya küçük tip bir arıza ile ilgili olabilir. Biz size ilk olarak MacBook'ta pil testi yapmanızı tavsiye ederiz. Eski MacBook pili resetlenme yapar mı diye düşünüyorsanız evet bu mümkün. Bilgisayarın enerjisinin düzgün şekilde sağlanması gerekiyor. Hiç açılmama sorunu yaşayanların ise şu konuya bakmasını tavsiye ederiz.

MacBook sürekli reset atıyor ise yazılımsal bir temizlik yapma ile sistemi biraz hafifletme yoluna gidebilirsiniz.

MacBook Reset Atma Sorunu Çözümü

MacBook reset atıyor diye size hemen teknik servis araştırması yapın diyecek değiliz. Elbette MacBook reset atma sorunu çözümü için bilgisayar başında deneyebileceğiniz yöntemler var. İlk olarak bilgisayarınızdaki fana kulak vermeye çalışın. Ne kadar sıklıkla çalıştığını ve bilgisayarınızın ne kadar ısındığını takip edin. MacBook ısınma sorunu veya çok ısınıyor şikayeti bir reset atma nedeni olarak gösterilebilir. MacBook ısınma nedenleri ise fanın yeterli düzeyde soğutma sağlayamamasından kaynaklanır. Bunun da tabii çok çeşitli alt nedenlerinden bahsedilebilir. İlk etapta MacBook'ta gereksiz dosyaları kaldırma ve yedekleme ile bir temizlik işlemi gerçekleştirin. Sabit diskte yer işgal eden fotoğraf ve video gibi dosyaları harici bir depolama aygıtına alın. Sisteme nefes aldırmaya yardımcı bazı temizlik programları ile kullanılmayan ve unutulan uygulamaları kaldırmak, eskiden kullanılan ve kaldırılmış uygulamaların bıraktığı dosyaları temizlemek, bazı uygulamaların önbelleğini temizlemek ve sistemde çalışan gereksiz programların analizini yaparak devre dışı bırakmak ciddi bir rahatlama sağlayacaktır.

MacBook sürekli reset atıyor ise tüm bunlarla uğraşmak yerine MacBook'ta işletim sistemini yenileme yoluna da gidebilirsiniz. Bu aynı zamanda MacBook'a en güncel MacOS'u yükleme için bir fırsat da olabilir. Yaptığınız yazılımsal bakımlara rağmen MacBook'ta fan sesi sorunu yaşamaya devam ediyorsanız ve kullanıma bağlı ısınmada herhangi bir değişiklik olmadıysa güvenilir teknik servis bularak bir bakım yaptırmanızı tavsiye ederiz. Hatta size MacBook için en güvenilir ve en uygun fiyatlı teknik servis tavsiyesi yaparak ucuz yedek parça hizmetlerinden de daha rahat bir şekilde faydalanmanızı istiyoruz. Evde MacBook bakımı da yapılabilir ancak bu işe daha önce kalkışmadıysanız yani tecrübeniz yoksa hiç denemeyin. Bakımdan kasıt MacBook'un içi nasıl açılır hiç bilmiyorsanız bu işe kalkışmayın. Kasa içini açacak kadar deneyimliyseniz ve garanti durumu ile ilgili bir endişeniz yoksa MacBook'ta fan temizleme, havalandırma temizleme, termal macunu yenileme ve işlemci fanını temizleme gibi işlemler ısınma ve fan sesi sorunu gibi sıkıntıların çözümü olacaktır.

MacBook sürekli reset atıyor şikayetinin sebebi ısınma da olabilir. Çok yönlü bir donanımsal bakım sorunu çözebilir. Bu konuda teknoway / cepmarket.com.tr 'ye danışabilirsiniz.

MacBook Neden Reset Atar?

Eğer evde ve teknik serviste yapılan bakım işlemleri MacBook'ta yeniden başlama sorunu için çare olmadıysa bu kez sorununuzun muhtemelen parça değişimine gidecek kadar donanımsal boyutta olduğunu söylemeliyiz. Örneğin; işlemci fanı bozuldu, sabit diskten tıkırtı ve ses geliyor, hoparlörlerde cızırtı sesi, ekran parlaklığı kendi kendine titriyor tarzında sorunlar ciddi bir arıza olduğunu veya olabileceğine işaret eder. Burada arıza tespitinde işinde uzman bir MacBook servisi büyük önem taşıyor. Orijinal, çıkma, yan sanayi, ikinci el MacBook yedek parça fiyatları konusunda size geniş seçenek sunabilecek, eğitimli teknisyenler çalıştıran ve ekipman olarak profesyonel seviyede hizmet veren bir MacBook servisi bulmalısınız. Biz size MacBook reset atma sorunu için teknik servis tavsiyesi yapacağız. Özellikle arıza tespiti son derece hassas bir konu çünkü böylelikle çalışan parçalarınız gereksiz yere değiştirilmemiş olur; yani gereksiz yere fazla para ödemezsiniz. Bu yüzden MacBook tamiri için en güvenilir servis hangisi sorunuzun yanıt bulmasını sağlayacağız. Eğer sorun zamanla yıpranan parçalardan kaynaklanmıyorsa, cihaza elektriksel hasar veren başka bir ekipman kullandıysanız veya MacBook ıslandı ise bu kez daha büyük sorunlar var demektir.

MacBook anakart arızası karşılaşabileceğiniz en büyük sorunlardan biridir. Apple'ın kendi servisi MacBook reset atma sorunu çözümü için yüksek fiyatlar çıkartabilir, anakart değişimi teşhisi koyabilir ancak biz her zaman farklı yerlerle de görüşmeniz taraftarıyız. Bazı durumlarda MacBook anakartı komple değiştirme ücreti yerine üzerindeki birkaç parça değişimi ile uygun fiyata ve ucuza işinizi görebilirsiniz. Bu ayrıntıları da ancak kullanıcı dostu bir MacBook servisi ile elde etmek mümkün. En ucuz ve en uygun fiyata MacBook tamiri için güvenebileceğiniz teknik servislerle mutlaka görüşün. MacBook'ta anakart arızası neden olur sorusuna ise verilebilecek birçok cevap mevcuttur. MacBook'ta kalitesiz yan sanayi şarj adaptörü kullanımı, sıvı teması, düşük kalitede USB bellek veya harici diskler gibi ek donanımlar, kısa devre yaptıracak kadar kötü klavye ve fare ekipmanları çeşitli anakart arızaları doğurabilir. Unutmayın; MacBook'ta anakart değişimi fiyatı yüksek bir işlemdir ve her zaman son çaredir. Çoğu zaman küçük veya normal seviyede bir tamir hizmeti alarak cihazınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. MacBook sürekli reset atıyor sorunu ancak bu şekilde çözülebilir.

İstanbul'daki En İyi MacBook Servisi

Apple ürünlerinin tasarım, teknoloji ve işlevsellik olarak diğer birçok üründen üstün olduğu tartışılmazdır. Tüm bu profesyonellik, teknik servis anlamında da sıradanlığın aşılmasını zorluyor. Yani MacBook tamiri herkesin yapabileceği bir iş değildir. Bu nedenle size 15 yıla varan tamir tecrübesi bulunan ve 5000'e yakın cihaz onarım geçmişi bulunan, İstanbul'un en iyi MacBook servisi olarak nitelendirebileceğimiz teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Teknik ekipman ve eğitimli teknisyenler bakımından son derece ileri düzey bir hizmet veren firma kullanıcının gözü önünde arıza tespiti yapma gibi ayrıcalıklı hizmetlere imza atıyor. MacBook için en güvenilir teknik servis nerede şeklinde bir araştırma yapıyorsanız doğru yerdesiniz. Şehir dışı kullanıcılar için de ücretsiz kargo ile MacBook tamiri hizmeti veren firmaya WhatsApp üzerinden ulaşmak için burayı tıklayın.