iPhone 7 ses entegresi sorunu, bu cihaza sahip olan birçok kişide meydana gelen ve en çok bilinen arızalardan biridir. iPhone 7 ses entegresi sorunu genelde cihazın düşmesi veya darbe alması sonucunda meydana gelebileceği gibi sistemi zorlayan ve sıcaklığı yükselten oyunların oynanması, ekran parlaklığının sürekli en yüksek seviyede tutulması, kalitesiz şarj aletlerinin kullanımı, daha önceden deneyimsiz kişiler tarafından cihazın içinin açılması, nemli ortamlarda uzun süre bulunma gibi nedenlerden de kendini gösterebilir. iPhone 7 ses entegresi bağlantıları oldukça hassastır ve ses entegresi değişimi yapılırken bağlantıların da yenilenmesi gereklidir. iPhone 7'de kulaklık takınca ses gelmemesi de ses entegresi arızasına işaret eden bir nedendir. iPhone 7 ses entegresi fiyatı ucuz yedek parça ve uygun fiyatlı tamir edilebilmektedir. Aynı gün hatta bir saat içinde gerçekleştirilecek onarım için verileri temizleme cihazı yedekleme veya sıfırlama gibi işlemlere gerek olmamaktadır. iPhone 7 ses entegresi değişimi nasıl yapılır basitçe anlatmak gerekirse öncelikle cihazın içi açılır eski ses entegresi sökme işleminden sonra yeni ses entegresi takma ve yeni bağlantı çekme adımları izlenir.

iPhone 7 ses entegresi fiyatı ve değişimi ücreti merak edilen bir konu. Daha önceden sitemizde paylaştığımız bu konuda tüm detaylarına fazlası ile değinmiştik. İlk olarak iPhone 7 ses entegresi sorunu belirtileri nelerdir bu konudan biraz bahsedelim. Genelde alınan şikayetler WhatsApp'ta sesli mesaj boş gidiyor, ses kaydında ses çıkmıyor, Siri sesi algılamıyor, karşıdaki kişi konuşmaları duymuyor, aramalarda hoparlör açılmıyor, hoparlör simgesi deaktif, çağrılarda hoparlöre geçilmiyor şeklinde. İlk etapta kullanıcılar iPhone 7 mikrofon arızası olarak düşünse de haklılar çünkü mikrofon arızası belirtisi ile ortak olan birçok yön var. Fakat iPhone 7'de çağrılar sırasında hoparlör simgesi saydam ise bu asıl olarak ses entegresi arızası ile alakalıdır ve ses entegresi sorunu çözümü için değişim yapılması gerekir. iPhone 7 ses entegresi fiyatı uygun ve ucuz olarak bulunabilir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri iPhone 7 ses entegresi tamiri için teknik servis tavsiyesi almaktır.

iPhone 7 Ses Entegresi Tamiri

iPhone 7 ses entegresi neden bozulur diye merak ediyorsanız bu aslında pek sizle ilgili bir durum değil. Yani bir önceki seri olan iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ta böyle bir sorun pek yokken, hatta iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın devamında gelen iPhone 8, iPhone 8 Plus modellerinde de bu pek görülmezken iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta sık şekilde karşılaşılıyor. Elbette bunun temel sebebi Apple. Cihazın tasarımı, parça konumlandırılması ve bağlantılardaki fizibilite eksikliklerini temel neden olarak gösterebiliriz fakat teknik servislerde yapılabilecek parça değişimi ve bağlantı güçlendirilmesi ile iPhone 7 ses entegresi tamiri kolay şekilde yapılabilmektedir. Tabii bu kesinlikle iPhone 6 ve iPhone 8 modellerinde ses entegresi sorunu yok gibi algılanmasın. Herhangi bir sebeple hassas olan bu parça her zaman bozulma potansiyeline sahiptir. Sadece arıza çıkma yüzdesi iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için olması gerekenden biraz daha fazladır. Bu nedenle kullanıcılar iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ses entegresi tamiri fiyatı araştırmaktalar. Biz de size yol göstermek için bu satırları kaleme alıyoruz.

iPhone 7'de sesle ilgili bir sorun yaşıyorsanız bunu hemen ses entegresi bozuldu, ses entegresi çalışmıyor şeklinde yorumlamayın. Bazen küçük bir bakımla iPhone 7 ses sorunu çözümü mümkün. Fakat donanımsal bir arıza olan iPhone 7 ses entegresi değişimi ancak sorunun giderilmesini sağlar. Biraz önce de bahsettiğimiz iPhone 7 ses entegresi arızası neden olur kısmında eğer ekranda görüşmeler sırasında hoparlör silik değilse mikrofon bölgesine bir temizlik yapmak da işe yarayabilir. Bunun için sert olmayan bir diş fırçası ile mikrofon bölgesinin içine girebilecek toz ve kumaş artıklarını alabilirsiniz. Fazla basınçlı olmayan bir hava ile ve uzaktan tutma şekli ile de temizlik deneyebilirsiniz. Havayı yakından tutmak mikrofon ve cihazın içerisindeki entegrelere daha kalıcı bir hasar verebilmektedir. Bazı sesle ilgili durumlarda tıkalı filtreleri iğne ile delmek de işe yarayabilir. Görüşmelerde hoparlör simgesi yanmıyor durumu sizin için geçerli değilse ve tüm bu dediklerimizi yaptıysanız bu kez de durumu mikrofon arızası olarak değerlendirmek gerekir.

iPhone 7 ses entegresi arızasının en belirgin göstergesi aramalarda hoparlör çıkmıyor şikayetidir.

iPhone 7 Aramalarda Hoparlöre Geçmiyor Sorunu Çözümü

iPhone 7 ses entegresi sorunu özellikle görüşmelerde hoparlör tuşu kapalı görünmüyor şikayeti ile anlaşılıyor. Pasif hoparlör sorunu aramalarda eller serbest modunu kullanamamanızı sağlar. Aslında bu durum tam bir hoparlör arızası olmayıp ses entegresi problemi olarak değerlendirilmelidir. Normal şartlarda müzik çalarken sesi hoparlöre verebilirsiniz ancak iPhone 7'de ses aramalarda hoparlöre geçmiyor ise bunun nedeni ses entegresi kablosu kopması veya arıza oluşmasıdır. Neredeyse tüm iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde ortaya çıkmaya başlayan bu sorun fabrikasyon bir sorundur ancak ne yazık ki garantili olarak onarılmıyor. Hatta iPhone 7 ses entegresi sorunu fabrikasyon bir arıza mı diyenler için Apple içi özel yazışmalarda da bu sorunun çok sık görüldüğüne dair bilgilerin ortaya çıktığını söylemek gerekiyor. Öte yandan iOS 11.3 güncellemesi sonrası iPhone 7 ses entegresi sorunu başladığına dair bulgular da çok sık şekilde konuşuluyor ancak Apple ne yazık ki bu konuyu kabul etmemekte ve kullanıcılara da özel servislerde iPhone 7 ses entegresi değişimi çaresi aramak düşmektedir.

iPhone 7 ses entegresi hatası da olabilen bir problemdir. Apple her ne kadar güncellemeler ile bu sorunu göz ardı etmeye çalışsa da gri hoparlör sorunu zaman zaman "cihaz dock tespit edemedi" veya "aksesuar desteklenmiyor" hatalarını meydana getirebilmektedir. Eğer Bluetooth bağlantısını kestikten sonra bu şekilde uyarılar ekrana geliyorsa ses entegresi sorunu yaşıyorsunuz demektir ve bu parça değişimi için güvenilir servis önerisi alarak hareket etmelisiniz. Aksi halde iPhone 7 ses entegresi değişimi hoparlör yine pasif, çağrılarda hoparlör açılmıyor, ses hoparlöre verilmiyor, hoparlör simgesi gri, hoparlöre basılmıyor gibi tekrarlayan sorunlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca cihazın içinin uzman kişiler tarafından açılması gerekir. Aksi halde birçok bağlantının zarar görmesi de ihtimal dahilinde. Bu nedenle en iyi iPhone tamiri nerede şeklinde araştırma yaparak en deneyimli iPhone servisi bulunmalı ve cihaz göz önünde tamir ettirilmeli.

iPhone 7 Ses Entegresi İçin Teknik Servis Tavsiyesi

