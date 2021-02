Bu yazımızda iPhone ses entegresi sorunu, değişimi ve fiyatı gibi konuları ele alacağız. iPhone'da karşı kişi beni duymuyor, aradığım kişilere ses kesik kesik gidiyor, karşıdaki beni net duyamıyor, arama sırasında hoparlör açılmıyor, ses kaydında ses çıkmıyor, Siri beni duymuyor veya WhatsApp'ta sesli mesajların içi boş gibi sorunlar yaşıyorsanız sorun yüksek ihtimalle iPhone ses entegresi kaynaklı olabilir. Hemen her iPhone modelinde ortaya çıkabilen bu sorun özellikle iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcılarında son dönemlerde bir kabusa dönüşmeye başladı. Eğer siz de benzer sorunları yaşıyorsanız iPhone ses entegresi tamiri yaptırmanız gerekebilir. Yazımızda iPhone ses entegresi değişimi fiyatı, iPhone ses entegresi ne kadara değişir, nerede değiştirilir, güvenilir teknik servis tavsiyesi, ucuz iPhone yedek parça ses entegresi nerede bulunur, en uygun fiyatlı iPhone ses entegresi değişimi nerede yapılır gibi konulara değineceğiz. Daha önce de ses entegresi ile ilgili benzer bir yazı paylaşmıştık. İncelemek isterseniz bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

iPhone ses entegresi bozuk mu, bozulduğu nasıl anlaşılır? Eğer iPhone'da ses sorunu yaşıyorsanız ses entegresi kontrolü nasıl yapılır öğrenmek isteyebilirsiniz. Genelde kullanıcılar ilk etapta mikrofon bozuldu şeklinde düşünüyor. iPhone'da ses kalitesi azaldı, karşı tarafa ses boğuk gidiyor, ses kaydında ses az geliyor gibi sorunlar elbette ilk etapta mikrofon arızası şüphesi olabilir ancak genelde, çoğu zaman teknik servis tarafından iPhone ses entegresi düzgün çalışıyor mu kontrol edilmesi gerekir. Öncelikle sizin de bir ön arıza tespiti için yapabilecekleriniz var. Eğer evde iPhone ses testi yaptıktan sonra ön tespitleriniz doğru çıkarsa servise bu yönde bilgi vererek işi biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Zamanla telefonun mikrofonu toz veya kumaş parçacıkları ile doldu ile burada bir iğne veya uzaktan tutulacak bir basınçlı hava ile mikrofon temizliği yapabilirsiniz. Ses kaydı sırasında mikrofon bölgesine parmağınızı sürterek hışırtıların olup olmadığına bakarak sorunun mikrofonda mı yoksa ses entegresinde mi olduğunu anlayabilirsiniz. iPhone'da filtreleri delme de mikrofonun daha iyi ses alması konusunda size yardımcı olabilir. Bunu da mutlaka deneyin.

iPhone Ses Entegresi Sorunu Çözümü

iPhone'da eller serbest çalışmıyor, ses hoparlöre verilmiyor, hoparlör simgesi aktif değil veya arama sırasında hoparlöre basılmıyor gibi sorunlar ses entegrenizin bozulmuş olabileceğine işaret eder. Ses entegresi kendi kendine bozuldu şikayeti alan birçok kullanıcı var ancak bunun en temel sebepleri arasında telefonun düşmesi, darbe ile ses entegresi bağlantılarının zarar görmesi temel nedenler olarak gösterilebilir. Öncelikle söylemeliyiz ki iPhone ses entegresi değişimi nasıl yapılır veya evde iPhone ses entegresi değişimi gibi konuları araştırıp bu işlemi kendiniz yapmaya kalkmayın çünkü telefonunuza daha ciddi masraflar açabilecek düzeyde zarar verebilirsiniz. iPhone ses entegresi değişimi ancak uzman teknik servislerde ve profesyonel ekipmanlarla yapılmalıdır. İşlemde önce cihazın içi açılır, ses entegresi çıkartılır, anakart korumaya alınarak ısıya maruz kalmaması sağlanır. Devamında ses entegresi için yeni bağlantılar hazırlanır ve orijinal ses entegresi değişimi yapılarak cihaz kapatılır. Devamında da testler yapılır ve kullanıcıya iPhone ses entegresi çalışır şekilde verilir.

iPhone ses entegresi sorunu nasıl anlaşılır? iPhone ses entegresi arızası belirtileri olan bir sorundur. Hiç şüphesiz ilk sırada hoparlör simgesi aramalarda saydam çıkıyor şikayetidir. Normal şartlarda aramalarda hoparlörden konuşmak isteyen bir kişi hoparlöre tıklar ancak arıza durumunda hoparlöre basılmıyor şikayeti ortaya çıkar. iPhone 7 geç açılma nedeni olarak gösterilebilecek ses entegresi sorunu bir saat gibi bir zamanda kolaylıkla aşılabilecek bir durumdur. Yalnız bu noktada teknik servis tavsiyesi alarak dikkatli hareket etmeniz gerekir. Bazı durumlarda art niyetli olan teknik servisler iPhone mikrofon temizliği ile düzelecek basit bir sorunu bile ses entegresine yormakta ve müşteriden gereksiz yere fazla para istemektedir. Arıza tespitini düzgün şekilde yapan güvenilir bir teknik servisle hareket etmenizi tavsiye ederiz. Öte yandan iPhone tamiri konusunda deneyimli bir teknik servis ile çalışmak size uygun fiyatlı ve ucuz yedek parça seçenekleri konusunda da avantaj sağlayacaktır. iPhone ses entegresi tamiri için söylediğimiz gibi telefonunuzu bir saatliğine teknik servise bırakmanız yeterli olacaktır.

iPhone görüşmelerde hoparlör simgesi çıkmıyor ise yüksek ihtimal ses entegresi arızası oluşmuştur.

iPhone Ses Entegresi Değişimi Fiyatı

iPhone ses entegresi değişimi fiyatı yüksek olmayan bir işlemdir. Cihazı sıfırlamadan iPhone ses entegresi değişimi yapmak mümkündür. Genelde cihazın darbe almasından kaynaklanan iPhone ses entegresi sorunu, daha önceden herhangi bir sebepten ötürü içi açılan iPhone'larda da karşılaşılan bir durumdur. Teknik düzeyi yüksek olmayan teknisyenler tarafından açılan cihazlarda ses entegresi bağlantılarının zarar görmesi, iPhone'da konuşurken karşı tarafa ses gitmiyor, WhatsApp'ta sesli mesaj anlaşılmıyor, görüşme sırasında seste cızırtı ve hışırtı sorunu birer iPhone ses entegresi değişimi sorunu olabilir. iPhone ses entegresi değişimi sonrası kullanımda da dikkat edilecek bazı noktalardan bahsetmek gerekiyor. iPhone'un nemli ortamda kullanılması, uzun süre ve telefonu ısıtacak kadar yüksek performans gerektiren oyunların oynanması, kalitesiz şarj aletlerinin neden olduğu elektriksel düzensizlik de iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri başta olmak üzere ses entegresi sorununu meydana getirebilir. Eğer iPhone ses sorunu çözümü araştırıyorsanız bu işlemin bir saat içerisinde kolaylıkla gerçekleştirilebileceğini tekrardan söyleyelim.

iPhone ses entegresi değişimi gerektiren sorunlar genelde iPhone 6 ve iPhone 6s'i takip eden iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde ortaya çıkıyor. Özellikle bu iki model ses entegresi arızası çıkartma potansiyeli açısından mimli. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ses entegresi sorunu ise sık yaşanan sorunlar arasında değil ve Apple tarafında ciddi anlamda önlem alınmışa benziyor. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus sahiplerinin ses entegresi sorunu yaşamaları durumunda ise onarım sonrasında kullanımda yine dikkatli olmaları gerekiyor. Hassas bağlantılara sahip olan iPhone ses entegresi saydığımız nedenler sebebiyle tekrardan zarar görebilecek düzeydedir. Ancak bir kere değişerek hatları yenilenen bir ses entegresinde arıza tekrarlama şansı orijinal ses entegresine kıyasla daha düşüktür. Daha ileri nesil iPhone X, iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 gibi modellerde ise ses entegresi sorununa rastlanma olasılığı son derece düşüktür. Eğer siz de iPhone 7 veya iPhone 7 Plus modellerinden birine sahipseniz ve telefonunuzda ses entegresine bağlı bir sorun yaşıyorsanız, sorunsuz bir kullanım için değişim yapılması şarttır.

Aynı gün iPhone ses entegresi tamiri için teknik servis önerisi almanız önerilir. Ucuz ve uygun fiyatlı iPhone ses entegresi değişimi hizmeti veren firmalar ayrıca onarım sonrası müşteri memnuniyeti garantisi verebilir. Eğer firmayı ziyaret etme şansınız varsa bir saatte ses entegresi sorunu çözümü yaptırabilirsiniz. Şehir dışında bulunan kullanıcılar ise ücretsiz kargo ile iPhone ses entegresi değişim hizmeti alabiliyorlar. Çok acil durumlarda ise moto-kurye ile iPhone tamir hizmeti veren firmalar, telefonunuzu adresten aldırarak onarımı yapıyor ve tekrardan size gönderiyor.