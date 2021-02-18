MacBook açılışta elmada kalıyor ise bunun çok çeşitli nedenleri olabilir. Çünkü MacBook'un Apple logosunda takılma sorunu çözülmesi gereken bir sorun olduğuna işaret eder ancak bu sorunun ne düzeyde olduğunu araştırmanız gerekir. Benzer bir sorun olan MacBook açılış sırasında ilerlemiyor konulu bir yazıyı geçtiğimiz günlerde şurada sizlerle paylaştık. Fakat bu kez MacBook elma logosunda kalıyor, yükleme ekranını geçemiyor, açılış uzun sürüyor, bir türlü açılmıyor, masaüstü gelmiyor, işletim sistemi yüklenmiyor, açılırken kilitleniyor, işletim sistemi yüklenirken donuyor, Apple logosunu geçemiyor gibi problemlerin kaynağını araştıracağız. Basitçe düşünmek gerekirse işletim sisteminizle ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Birkaç araç kullanarak bakım yapabilir ve en kötü ihtimalle yeni bir MacOS yükleyerek sorunu çözebilirsiniz. Ancak sorun daha büyük ölçüde yani donanımsal düzeyde ise yeni işletim sistemi yükleme de çare olmayacaktır. Bu noktada size güvenilir MacBook servisi tavsiyesi alarak hareket etmenizi öneriyoruz.

MacBook bir türlü açılmıyor, açılışta logoda kalıyor veya elma (Apple) logosunda donuyor, yepyeni bir işletim sistemi yüklemek de işe yaramıyorsa ücretsiz MacBook arıza tespiti yaptırarak yola çıkmanız gerekiyor. Elbette bu süreçte de bakımla kurtarabileceğiniz veya parça değişimi gerektirebilecek durumlarla karşılaşabileceğinizi unutmamak gerekli. Güvenilir MacBook servisleri size bu noktada en doğru bilgiyi aktaracak ve uygun fiyatlı MacBook onarımı gerçekleştirerek cebinizi yormayacaktır. Bu noktada en çok önemsemeniz gereken nokta MacBook için teknik servis seçimi. Profesyonel bir teknik serviste eğitimli ve ileri düzey bilgiye sahip teknisyenler bulunmalı, uygun ve uygun fiyatlı yedek parça seçenekleri size sunulmalı, aksesuar, bakım ve kargo gibi müşteriye kolaylık sağlayacak tüm hizmetler sunulmalı. Unutmayın; profesyonel bir teknik servis size gereksiz yere parça değişimi gibi işlemleri önermeyerek hem sizin bütçenizi koruyacak, hem de cihazı gereksiz yere parça değişimi işlemine maruz bırakmayacaktır.

MacBook açılışta elmada kalıyor ise yüksek ihtimalle işletim sisteminiz arızalanmıştır. Sorun yeni MacOS yüklemesiyle çözülmüyorsa RAM ve sabit diskten şüphelenin.

MacBook Apple Logosunu Geçemiyor

MacBook açılışta elmada kalıyor ise teknik servisin ilk olarak bir MacBook bakımı yapması gerekir. MacBook bakımı nedir, nasıl yapılır, fiyatı nedir, ne kadar sürer ve nerede yapılır gibi sorular aklınıza geliyor olabilir. Şu şekilde özetlemeye çalışalım: MacBook bakım dediğimiz işlemde işin öncelikle bir işletim sistemi yani MacOS bakımı tarafı var. Sıfırlama zaten bu işin en hızlı ve en garantili yoludur. Donanımsal bakımda ise MacBook'un içini açma, fan temizliği, hava kanalı temizliği, termal macun yenileme gibi işlemlerden bahsetmek gerekir. MacBook termal macun yenileme işleminde işlemci soğutucu sökülerek temizlenir. İşlemci yüzeyindeki kurumuş ve eski termal macun kalıntıları alınarak yeni termal macun uygulaması yapılır. İşlemci soğutucu tekrardan yerine monte edilir. Basınçlı hava ile kasa içerisinde ve özellikle hava giriş ve çıkış kanallarındaki tozlar temizlenerek kasa içerisine taze hava girişi sağlanır. Evcil hayvan besleyenlerin kedi kılı ve köpek kılı gibi sorunları olacağı için bu işlemi daha da sık şekilde yapması gerekir. Fanda da gerekirse mil yatağı yağlaması işi yapılır.

Tüm bunlara rağmen MacBook açılışta elmada kalıyor şikayeti devam ediyorsa MacOS işletim sistemini tekrardan kurmanızı tavsiye edebiliriz. Hatta eğer mümkünse elinizdekinden daha yeni veya yine sonuç değişmiyorsa daha eski bir MacOS sürümü de deneyebilirsiniz. Tüm bu denemelere karşın ve MacBook bakımı yapılmasına rağmen elmada kalma sorunu devam ediyorsa donanımsal bir sorununuz var demektir. Burada çok çeşitli durumlardan bahsedilebilir ve arıza tespit işleminin deneyimli teknik servis tarafından yapılması gerekir. MacBook bakımı konusunu ise bir alışkanlık haline getirmeye çalışın. Sadece ev ortamında kullanılan bir MacOS ne kadar zamanda bir temizletilmeli sorusuna bir yıl şeklinde cevap verebiliriz ama farklı ortamlarda da çalışmanız gerekiyorsa süreyi kısaltmak daha akıllıca olur. MacBook açılmama sorunu ağırlıklı olarak sabit disk veya RAM'den kaynaklanabilir. Teknik servis öncelikle RAM'leri değiştirip MacBook elmada takılıyor mu diye bakabilir. Sorun eğer RAM'den kaynaklı değilse bu kez de bir test sabit diskine MacOS yüklenerek açılışta elmada kalma sorunu sona erdi mi kontrol edilir.

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MacBook Açılmama Sorunu Tamiri Fiyatı

Sorun halen çözülebilmiş değilse MacBook entegre arızası yaşıyor olabilirsiniz. Zamana bağlı olarak batarya verimi düşmesi, yan sanayi adaptör kullanımı, voltaj dalgalanmaları gibi elektriksel sorunlar kalıcı bir hasara neden olabilir. Anakart üzerinde zarar görmüş bileşenler işletim sistemi açılmasında etkili olan parçaların kararlı bir şekilde çalışmasını engelleyebilir ve MacBook açılışta elmada kalıyor sorununu meydana getirebilir. Bazı durumlarda MacBook elma logosunda kaldığı halde Caps Lock tuşuna basınca ışığı yanıp sönebilir. Yani tam anlamıyla MacBook açılışta donuyor denemez. Bazı durumlarda da MacBook açılışta kilitleniyor ise bu kez Caps Lock tuşu da işlemeyebilir. Bu basit test ile MacBook'un açılışta kilitlenme sorunu yaşayıp yaşamadığını teknik servise gereksinim duymadan anlayabilirsiniz. Eğer MacBook'ta bir entegre değişimi olması gerekiyorsa uygun fiyatlı entegre değişimi, ucuz yedek parça, çıkma MacBook parçaları, yan sanayi MacBook ürünleri veya ikinci el MacBook akseusarları seçenekleri sunan bir servis ile hareket etmelisiniz.

Donanımsal arızalardan için denenebilecek birkaç bir şey daha var. MacBook'u kapanana kadar 10 saniye kadar güç tuşuna basılı tutun. Güvenli mod'a girerek sorunu belirlemeye çalışın. Sorun devam ediyorsa bilgisayara takılı olan tüm USB ve FireWire aygıtları çıkartın. MacBook'u güç tuşuna basarak yeniden açın ve durumu gözetleyin. Sorun devam ediyorsa Komut ve R tuşlarına basılı tutarak, açılış sırasında MacOS Kurtarma ekranına gelin. Disk İzlencesi ile başlangıç diskinizi onarın. Disk İzlencesi hataları bulup onarırsa bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. Sorun devam ediyorsa en başta bahsettiğimiz MacBook'a yeni MacOS yükleme işlemini gerçekleştirin. Eğer halen sorun devam ediyorsa ve elma logosu geçilmiyor ise özel bir MacBook servisinden destek almanızda fayda var. Günümüzde özel MacBook servisleri onarım deneyimi konusunda çok iyiler ve hatta kesinlikle Apple servisine göre daha uygun fiyat çıkartıyorlar. Bazı durumlarda Apple servisinin komple değişmesi gerekir dediği parçaları onarabildikleri için güvenilir bir özel MacBook servisi ile hareket edin.

Hangi MacBook Servisi?

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