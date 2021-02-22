Apple, 2020 iPhone 12 serisini yeni piyasaya sürmüştü ancak düşünceler şimdiden 2021 modellerine yönelmişti. Bu yılın telefonlarına dair ilk iddialar geçen yılki telefonlara benzeyecekleri ve aynı ekran boyutlarını koruyacakları yönünde. Yani 5.4 inç iPhone 13 mini, 6.1 inç iPhone 13, 6.1 inç iPhone 13 Pro ve 6.7 inç iPhone 13 Pro Max göreceğiz. Apple'ın öngörülen talebin altında olması nedeniyle iPhone 12 mini üretimini durduracağı bildiriliyor. Ocak ayının ilk yarısında mini, iPhone 12 serisi satışlarının yalnızca %5'ini oluşturdu. Öte yandan iPhone 12 Pro Max'in üretiminin 11 milyon adet artacağı söyleniyor.

iPhone 13 Pro Nihayet Beklenen Özellik ile Geliyor

2020 ailesine göre aynı görünseler de bazı farklılıklar olacak. Örneğin, Pro modelleri, ekranı saniyede 120 kez güncelleyen 120 Hz yenileme hızıyla donatılabilir ve bu da pürüzsüz kaydırma ve gelişmiş animasyon sunar. iPad Pro'da halihazırda bir ProMotion ekran sunuluyor. Ayrıca yenileme hızı ekrandaki içeriğe bağlı olarak değişebilir. Örneğin video oyunları 120 Hz kullanımını garanti ederken, daha statik içeriklerde pil ömründen tasarruf etmek için daha yavaş bir yenileme hızına geçilecek. LTPO kullanması Apple'ın her zaman açık ekran özelliği sunmasına da izin verebilir.

Apple'ın bazı modellerde kameraları iyileştirmesi bekleniyor ve hatta bu telefonlara Astrofotografi özelliği getirebilir; iPhone 13 kullanıcılarının gece gökyüzünün fotoğraflarını çekmesine izin veren bir işlev. iPhone'da fotoğraf severler için yeni olan bir başka özellik, kullanıcıların işlem sonrası derinlik alanını değiştirmesine olanak tanıyan Portre Modu videosu olacak. En son söylentilere göre tüm modeller Ultra geniş kameralar geliştirilecek ve 5 bileşenli bir lensten 6 bileşenli lense geçilecek.

5nm A15 Bionic yonga seti aileyi güçlendirecek ve MagSafe aksesuarları için cihazların içinde daha güçlü mıknatıslar göreceğiz. Bu durum MagSafe'in kablosuz şarjı özelliğine yapılan bir vurgu olabilir olabilir çünkü yeni modellerden en az biri (muhtemelen iPhone 13 Pro Max) tamamen yuvasız olacak.

iPhone 13 Pro'nun çizimlerinde Face ID ile birlikte Touch ID'nin bir ekran içi versiyonu da gösteriliyor. Çentik de daha küçük. Birçok iPhone kullanıcısı, Apple'dan Touch ID'yi geri getirmesini istedi ve bu istekleri yerine getirilecekmiş gibi görünüyor. Aynı zamanda Face ID hayranları da mutlu kalacak.

iPhone 13 serisi 5G'yi destekleyecek ve önümüzdeki Eylül ayında iOS 15 ile tanıtılması bekleniyor.