MacBook başlamıyor sorununun etraflıca ele alınması gerekir; çünkü MacBook başlamaması büyük bir sorunun habercisi olabilir. Öncelikle MacBook açılmıyor durumu ile hangi aşamada karşılaştığınızı tespit etmelisiniz. MacBook tuşa basınca açılmıyor veya işletim sistemi yüklenmiyor, açıldıktan sonra siyah ekran geliyor veya güç tuşuna bastıktan sonra kapanıyor gibi şikayetlerin tümünü MacBook başlamıyor şikayetinin altına yerleştirebilmek mümkün. Bunun MacOS yani işletim sistemi veya donanım kaynaklı sebepleri olabilir. Yazımızda MacBook başlama sorunu neden olabilir, sorun tespiti nasıl yapılır, evde çözülebilecek MacBook arızaları ve hangi durumlarda teknik servis desteği almak gerekir gibi noktalara değineceğiz. Bunların dışında MacBook'un başlamamasının cihazın zamanla yıpranabilecek adaptör veya batarya gibi elektriksel parçaları ile de ilgisinin olma ihtimali bulunuyor. Evinizde doğru düzgün bir arıza tespiti yapma şansınız yoksa veya yaşadığınız sorunun daha büyük olduğundan şüpheleniyorsanız bilgisayarınızın daha fazla zarar görmemesi adına mutlaka en kısa sürede teknik servise götürülmesini tavsiye ederiz. MacBook açılmıyor sorunu için de bir yazı yazmıştık. Dilerseniz bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

MacBook başlamama nedenlerine ilk etapta donanımsal açıdan yaklaşalım. Eğer güç tuşuna bastıktan sonra MacBook açılmıyor ise ilk olarak adaptörden şüphelenmelisiniz. Güç adaptörü testi yapabilmek için başka bir MacBook bulmaktan veya bir teknik serviste ölçüm yaptırmaktan başka çareniz yok. Eğer elinizde gerekli elektronik ekipman varsa bağlantı noktalarına temas ile adaptörün çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. İkinci endişelenmeniz gereken nokta ise batarya. Eğer MacBook'unuzu uzun süre boyunca kullanıyorsanız ve şarj süresi artık yeterince azaldıysa bataryanın ömrünü tamamlamış olabileceğini düşünmeniz gerekiyor. Her ne kadar şarja takılı iken herhangi bir sorun yoksa ve MacBook'u şarjdan çekince kapanıyor ise bu tamamen batarya ile ilgili bir durumdur ve batarya değişimi ile çözülmesi gerekir. Bilgisayarınıza uygun sıfır ve yan sanayi MacBook batarya fiyatları için mutlaka güvenilir teknik servis bulmanız gerekiyor. Biz bu konuda size öneride bulunacağız. Adaptörünüz sağlam ama güç soketiniz arızalı olabilir. Bu durumda da sadece güç soketi değişimi yani adaptörü ucu yenileme yaparak onarımı gerçekleştirmelisiniz.

MacBook başlamıyor sorunu ile hangi aşamada karşılaştığınız önemli. Eğer sürekli böyle bir durum varsa teknoway / cepmarket.com.tr 'den destek alabilirsiniz.

MacBook Güç Tuşuna Basınca Açılmıyor

MacBook güç tuşuna basınca açılmıyor ise bunun en büyük nedenlerini batarya, adaptör, güç soketi ve adaptör ucu olarak düşünmelisiniz. Eğer bu dörtlünün çalıştığından son derece eminseniz adaptörün bağlı olduğu prizi de kontrol edin. Bazı prizler gevşek yapıları nedeniyle adaptöre güç sağlayamıyor, adaptör de bataryayı şarj edemediği için MacBook güç tuşuna basınca algılamıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Asıl sıkıntı prizi değiştirdiğinizde hiçbir şey olmuyorsa başlıyor. O halde şüphelenilmesi gereken bu durumda güç tuşu olabilir. Bazı tuşlar gibi güç tuşu da zamanla özelliğini kaybedebilir. Daha kuvvetli basarak görevini gerçekleştirebilir veya günün birinde ansızın işini hiç yapamaz hale gelebilir. Bu durumda da MacBook güç tuşu değişimi yapılmalıdır. Fakat tamamen sıkıntının güç tuşundan kaynaklandığına emin olabilmeniz için şarja takınca bilgisayarınızdaki LED'lerin yandığına emin olmalısınız. Yani şarj ve batarya sistemi dört dörtlük çalışmalı. Aksi halde batarya tamamen boş olacağı için güç tuşuna da yapabileceği bir görev kalmaz.

Eğer MacBook'ta güç tuşuna bastıktan sonra görüntü gelmiyor gibi bir şikayete sahipseniz, yani şimdiye kadar bahsettiğimiz sorunlar sizde hiç yoksa bu kez farklı noktalardan şüphelenmeniz gerekir. Öncelikle güç tuşuna bastıktan sonra cihazın vermesi gereken bazı standart tepkilerden bahsetmemiz gerekiyor. Ekran ışığı yanmalı, sistem LED'leri yanmalı, varsa klavye aydınlatmalı fark edilmeli, fan sesi ve sabit disk tıkırtıları bilgisayar kasasına kulak dayayınca varlığını anımsatmalı. Güç tuşuna basar basmaz öncelikle ekran aydınlatmasının yanıp yanmadığına bakın. Her şey normal gibiyse yani bilgisayar açılıyor gibi davranışlarda bulunuyorsa ancak MacBook'ta ekran bilgisayar kapalıymış gibi siyah ise monitörle ilgili görüntü ve güç devrelerinin incelenmesi gerekir. Normal şartlarda darbe veya sıvı teması gibi durumların dışında görüntü ve güç devreleri kolay kolay zarar görmez ancak bazen cihazın yaşına ve çalışma koşullarının farklılığına göre küçük arızalar meydana gelebiliyor. Böylesi bir durumda da yapılması gereken MacBook'ta monitör güç ve görüntü bağlantılarını yenileme işlemidir.

MacBook'unuzda arıza olmasa bile ilerleyen dönemlerde sorun yaşamamak için bakım yaptırmalı ve iyi bir teknik servis tanımalısınız.

MacBook'ta Ekrana Görüntü Gelmiyor

MacBook'ta ekran sorunu yani ekran ışığı yanıyor ancak ekrana görüntü gelmiyor ise durumu bu kez işletim sistemi yani MacOS tarafında irdelemek gerekiyor. En son hangi işlemi yaptığınızı hatırlamaya çalışın. MacBook'ta yeni yazılım yükleme sonrası bilgisayar açılmıyor, güncellemeden sonra ekrana görüntü gelmiyor, sistem bakımı ve yedekleme sonrası siyah ekran sorunu gibi türlü türlü problemler yaşanabiliyor. Sitemizde MacBook açılış sırasında ilerlemiyor, gri ekranda kalıyor, siyah ekranda kalıyor veya açılışta elmada kalıyor gibi başlıklarda birçok makale paylaşımında bulunduk. Genelde açılma sorununun MacOS ile ilgili olduğu noktalarda bilgisayarda MacOS Kurtarma işleminin denenmesi gerekiyor. MacBook'unuzun işlemcisine göre farklı olarak MacOS Kurtarma ekranına girişiniz değişiklik gösterebilir. Tüm denemelerinize rağmen sonuç alamazsanız RAM ve sabit diskle ilgili bir teknik servis ziyaretini yeniden gündeminize alabilirsiniz.

Apple Silicon işlemcili MacBook'larda MacOS Kurtarma ekranına girmek için güç düğmesine 10 saniye kadar basılı tutun. Seçenekler etiketi taşıyan bir dişli çark simgesi içeren başlangıç seçenekleri penceresi karşınıza gelecek. Sonrasında Seçenekler seçeneğine tıklayarak Sürdür komutunu verin. MacBook'ta başlangıç seçenekleri gelmiyor ise güç düğmesini bırakın ve 10 saniye daha basılı tutun. İşlemleri birkaç kez tekrar edin. Her şeye rağmen Seçenekler simgesi karşınıza gelmiyorsa teknik servise danışılacak bir durumla karşı karşıyasınız denebilir. Intel işlemcili MacBook'larda ise güç düğmesini 10 saniye kadar basılı tutun. Bıraktıktan sonra Komut ve R tuşlarına basıp Apple logosu görünene kadar bekleyin. 20 saniye kadar bekledikten sonra Seçenekler ekranı yüklenmiyor veya gri ekran çıkmaya devam ediyor ise yine MacBook servisi ile görüşmeniz gereken bir durum var diyebiliriz.

MacBook Başlamıyor Sorunu Çözümü

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