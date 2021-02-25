Aralık ayından itibaren vivo, Oppo, Xiaomi ve Google'ın hepsinin katlanabilir bir cihaz çıkaracağını belirten önceki rapor desteklendi. Bugünkü rapor vivo'dan bahsetmiyor, ancak Samsung'un Oppo, Xiaomi ve Google için katlanabilir ekranlar geliştirdiğini doğruluyor. Anlaşılan 2021 katlanabilir ekranlı telefonların yılı olacak.

Samsung Google, Oppo, ve Xiaomi'ye Katlanır Ekran Üretiyor





Oppo ile başlarsak, söz konusu ekranın yukarıdan aşağıya doğru açılacağı söyleniyor, bu da cihazın kapaklı bir form faktörüne sahip olacağı anlamına geliyor. Dış ekran 1,5 ila 2 inç arasında olacak, bu nedenle ekran açıldığında uzun olacağı tahmin ediliyor. Oppo, 7,7 inçlik dışa katlanan bir prototip için Samsung, BOE ve Visionox ile birlikte çalışırken, Çinli OEM bu özel cihaz için yalnızca Samsung ile çalışacak.









Xiaomi ise dışa doğru katlanan bir ekrandan şimdi içeri katlanan bir ekrana geçiyor. Prototipindeki 7.92 inçlik ekran Visionox tarafından geliştirildi ancak bu ekran 8.02 inç olacak ve Xiaomi, Samsung ve CSOT ile ortaklaşa çalışıyor. CSOT ve BOE, referans olarak 2019 Motorola Razr’ın katlanır ekranını geliştirdi. Xiaomi’nin katlanan cihazı dış tarafta 6,38 inç harici bir ekrana sahip. Xiaomi'nin cihazının geçen ay sızdırılan görüntüleri bu cihaza ait olabilir.

Son olarak, Google'ın cihazı hakkında çok fazla bilgi verilmese de raporda Samsung'un Google için bir OLED ekran geliştirmekte olduğu belirtildi. Bu ekran yaklaşık 7,6 inç boyutunda.

Samsung şu anda katlanan telefonlar söz konusu olduğunda sektörde açık ara başı çekiyor. Şirketin, daha düşük maliyetli bir Z Flip modeli de dahil olmak üzere bu yıl 3 yeni katlanabilir ürünü tanıtması bekleniyor.