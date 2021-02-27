iOS 14 ile birlikte gelen Apple Haritalar için değerli bir güncelleme bisiklet yol tarifi oldu. Google Haritalar bir süredir bu özelliğe sahip olsa da Apple, rotanızda bisiklet şeritleri veya yan yollar kullanıp kullanmayacağınızı, yoğun yollardan veya tepelerden kaçınmak için bir geçiş ve daha fazlasını dahil ederek bir adım daha ileri gidiyor. iOS 14'te Apple Haritalar bisiklet yol tariflerinin nasıl kullanılacağına göz atmak için okumaya devam edin. Özellik henüz Türkiye'de yaygın değil.

Apple Harita ile Bisiklet Yol Tarifi Oluşturmak

Özelliğin iOS 14'e gelmesi birçok kişinin heyecanlandığı bir şey oldu. Gördüğümüz diğer Apple Haritalar güncellemelerinde olduğu gibi, bisiklet yol tarifleri henüz Türkiye gibi her bölgede mevcut değil. Açıkçası ne zaman geleceği de bilinmiyor.

Yeni özelliğin iPhone'da nasıl göründüğüne ve çalıştığına göz atmak için aşağıda bisiklet yol tarifi almak için örnek adımlar var.

Apple Haritalar'ı açın ve yol tarifi aramak için arama çubuğunu kullanın

Rota türünü değiştirmek için yeni bisiklet simgesine dokunun

Bulunduğunuz yerde Apple Haritalar bisiklet yol tarifleri mevcutsa, mesafe ve tahmini seyahat süresi ve sürüş yüksekliği gibi genel bir tablo ile karşılaşırsınız.

İşlek yollardan veya tepelerden kaçınmak veya sorunları bildirmek için yön kartında yukarı kaydırabilirsiniz.

Rotayı başlatmadan önce rota ayrıntılarını görmek için yükseklik grafiğine / tahmini süreye dokunun.

Ardından son olarak "GİT"e dokunun

iPhone'daki iOS 14'te Apple Haritalar'da bisiklet yol tarifleri şu şekilde görünür:

Ayrıca, Ayarlar uygulamasındaki Apple Haritalar'da bisiklet yol tarifleri için yeni ayarlar bulabilirsiniz. Bunlar arasında tercih ettiğiniz seyahat türü olarak bisikleti ayarlamak ve tepelerden ve yoğun yollardan kaçınmak için düğmeler var.