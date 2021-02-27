Kasım ayında Avrupa Parlamentosu, bazı elektronik ürünlerin, e-atıkları azaltmak için 10 üzerinden bir onarılabilirlik endeksi ile etiketlenmesini gerektiren Onarım Hakkı Yasasını kabul etti. Geçen ay Fransa, AB'de akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar dahil olmak üzere elektronik cihazlara bu onarılabilirlik endekslerini getiren ilk ülke oldu ve şimdi Apple’ın Fransız sitesi iPhone ve MacBook onarılabilirlik etiketlerini resmi olarak gösteriyor.

Apple, iPhone'ların Onarılabilirlik Puanlarını Gösterdi

Gerçek onarılabilirlik puanı yalnızca iPhone veya MacBook'unuzu yapılandırdıktan sonra görünür. Tüm iPhone 12 serisi telefonlar 6/10 puanı alırken, eski iPhone 11 çok daha düşük 4,6 / 10 puanı alıyor. iPhone SE (2020) 6,2 / 10 puanla doğrudan Apple'dan satın alabileceğiniz en onarım dostu yeni iPhone.









Her üretici kendi puanlarını hesaplamak zorunda kaldığından ve yazılım güncelleme ve teknik destek gibi bazı kategoriler skoru üreticinin lehine çevirdiğinden sistem kusurlarıyla birlikte geliyor. Puanı belirleyen belirlenmiş kategoriler arasında onarılabilirlik belgeleri, sökme kolaylığı, yedek parça bulunabilirliği ve fiyat var. Daha yeni iPhone'lar, daha kolay sökülmeleri ve daha bol ve daha uygun fiyatlı yedek parçalara sahip olmaları nedeniyle daha yüksek puan alma eğiliminde.

Apple tarafından şu anda satışta olan tek iPhone, iPhone XR ve 4.5 / 10 puanı ile dikkat çekiyor. Apple ayrıca, bu destek sayfasından kontrol edebileceğiniz iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 7 serisi gibi eski telefonlar için derecelendirmeleri de sunuyor.

Apple’ın MacBook'larına gelince, yeni M1 çipli 13 inç MacBook Air 6,5 / 10 puan alırken, 13 inç Pro yalnızca 5,6 / 10 puan alıyor ve 16 inç varyantı 6,3 / 10 alıyor.







Yasaların gerektirmesine rağmen, yeni onarılabilirlik endeksleri yalnızca akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, TV'ler, çamaşır makineleri ve çim biçme makineleri dahil olmak üzere belirli bir elektronik grubu için geçerli. Üreticiler 2022'ye kadar tamir edilebilirlik endeksleri zayıf olan ürünler için para cezasına çarptırılmayacak.

Not: Android akıllı telefonların ayrıntılı bir listesini ve bunların onarılabilirlik puanlarını burada bulabilirsiniz.