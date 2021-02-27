İki yıl önce, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, büyük başarısına rağmen bazı şeyleri mahvettiğini de söyledi: Tıpkı Google'ın Android'i geliştirmesine fırsat bırakmak gibi. Gates, o sırada Android'in Google için 400 milyar dolar değerinde olduğunu söylemişti. Ve geçen gün bir Clubhouse röportajında ​​iOS'i mu yoksa Android'i mi tercih ettiği sorulduğunda, Gates aslında bir Android telefon kullandığını söyledi. Ancak bu zaman zaman bir iPhone kullanmadığı anlamına da gelmiyor.

Bill Gates iOS mi Android mi Kullanıyor?

Zira röportaj şimdilik sadece App Store'da bulunan Clubhouse'da yapıldı. Bill bu duruma her şeyi takip etmeyi sevdiği için bazen iOS destekli bir telefon kullandığını söyleyerek cevap verdi. Arkadaşlarının birçoğunun iPhone kullandığına dikkat çeken Gates, "Android üreticilerinden bazıları Microsoft yazılımını benim için daha kolay hale getirecek şekilde önceden yüklediler ve bu da yazılımın işletim sistemine nasıl bağlanacağı konusunda daha esneklik sunuyor." dedi. Bill Gates Android'i nasıl tercih ettiğini işte böyle açıkladı. Milyarder yardımsevere sosyal medya hakkında da sorular soruldu ve resmi Twitter hesabına ek olarak "brülör" (sahte) bir gizli hesabı olduğunu da ekledi.

Bir Android kullanıcısıysanız ve uygulamanın Android sürümünün eksikliğinden rahatsızsanız, size iyi haberlerimiz var. Clubhouse kurucu ortağı Paul Davison da Bill Gates ile yapılan röportajın bir parçasıydı ve Android'e geleceğini ekledi.

Gates, sadece son birkaç haftadır Clubhouse'a dair daha fazla şey duyduğunu ve "Steve Jobs Stories" adlı bir odanın gündeme geldiğini ve bu odada orijinal Apple ve Mac mühendislerinin çoğunun olduğunu belirtti.

Bitcoin ve iklim dahil diğer konular da tartışıldı. Gates iklim değişikliği üzerine konuştu ve "Bitcoin işlem başına insanoğlunun bildiği diğer yöntemlerden (ödeme yöntemlerinden) daha fazla elektrik kullanıyor" diyerek eleştirdi. Kendisine "Bitcoin şüphecisi" demeye devam ediyor ve bu sektöre hiç yatırım yapmadığını söylüyor. Gates, "Sıtma aşıları satın alıyorum, kızamık aşıları satın alıyorum, ürün üreten şirketlere yatırım yapıyorum" dedi ve ekledi; "Başkaları serveti bu şekilde bulursa onları alkışlarım."