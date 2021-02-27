iOS 14 ve iPadOS 14 alan cihazların sayısı akıl almaz. Geçmiş herhangi bir gösterge ise (böyle durumlarda her zaman), Apple'ın mobil işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü için ilk geliştirici betasından yaklaşık dört ay uzaktayız. Betadan sonra iOS 15'in çıkması üç aydan fazla sürmemeli, bu da şirketin iOS 14'ü geliştirmeye devam etmek için bolca zamanı olduğu anlamına geliyor.

iOS 14 ve iPadOS 14 Alan Cihazların Sayısı Akıl Almaz

Bununla birlikte, inanılmaz bir şekilde, Apple'ın geliştirici odaklı web sayfalarında yayınlanan resmi yeni rakamlara göre, en son işletim sistemi yapısı, son dört yılda çıkan tüm cihazların yüzde 86'sına ve genel küresel toplamın yüzde 80'ine ulaştı. App Store tarafından 24 Şubat'ta ölçülen ve kesinlikle çarpıcı olan bu oranlar 15 Aralık 2020'de sırasıyla yüzde 81 ve 72 idi.

Bu, iki aydan uzun bir süre içinde çok dramatik bir ilerleme gibi görünmeyebilir, ancak bunun nedeni, iOS 14'ün geçen yılın Eylül ve Aralık ayları arasında inanılmaz bir benimseme oranı olmasıdır ve o tarihten üç ay önce daha muazzam bir başlangıç ​​yapmıştı.

Merak ediyorsanız, iOS 13 geçen yıl yaklaşık yüzde 77 ve yüzde 70 orandaydı ve Haziran 2020'ye kadar sırasıyla yüzde 92 ve 81'e sıçradı, bu da iOS 14'ün bu rekoru kolayca aşması gerektiği anlamına gelir.

Biraz daha düşük olsa da, Apple'ın iPadOS 14 benimsenme oranları da göz ardı edilecek bir şey değil, tatil öncesinde yüzde 75 ve 61 iken şu anda yüzde 84 ve 70'e yükseldi; yani Ocak 2020 sonunda.

Ne yazık ki bu hayranlık uyandıran rakamları, akıllı telefonlar ve özellikle tabletlerdeki berbat Android 11 benimseme puanlarıyla karşılaştırmanı bir yolu yok.