Bu kez konumuz Xiaomi Mi Note 10 Lite ekran ve batarya değişimi. Xiaomi'nin en iyi akıllı telefonları arasında bulunan Mi Note 10 Lite, özellikle ön yüzeyin yüzde 91.4'ünü kaplayan 6.47 inç 3D kavisli AMOLED ekran ve 64 MP çözünürlükteki dörtlü kamera ile zirveye hitap eden bir model. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan bir ön ve arka cama sahip olan Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın pil kapasitesi 5260 mAh ve daha da önemlisi 30W hızlı şarj desteğinin sunuluyor oluşu. Üstelik normal şartlarda çoğu cihaz üreticisi hızlı şarj için yüksek Watt desteğini sunar ancak kutu içeriğine standart bir şarj cihazı koyar. Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın hızlı şarj cihazı 30W ve kutu içeriğinden gelmesi kesinlikle çok önemli bir yön. Elbette Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın öne çıkan özellikleri bunlarla sınırlı değil. Ekran içine gömülü parmak izi okuyucu, özellikle yüksek performansta iddialı. Soğuk ve kuru havalarda bile değişim gösteren cildinizi tanıyarak birçok rakibe göre belirgin bir performans üstünlüğü sağlıyor. Diğer özellikler için şu konumuzu da incelemenizi öneririz.

Xiaomi Mi Note 10 Lite renk seçenekleri siyah, beyaz ve mor şeklinde. Kullanılan işlemci ise 8 nm teknoloji ile üretilmiş Qualcomm Snapdragon 730G. Oldukça yüksek performansa sahip olan bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Böylece Xiaomi Mi Note 10 Lite'daki işlemci nedir veya Xiaomi Mi Note 10 Lite'daki RAM kapasitesi gibi merak edilen tüm sorulara yanıt vermiş olduk. Ekran ve batarya konusunun biraz daha üzerinde durulması gerektiğini düşünüyoruz. Xiaomi Mi Note 10 Lite ekran çözünürlüğü 1080 x 2340 piksel AMOLED ve parlaklık 430 nit düzeyinde. Ancak HBM yani High Brightness Mode yani Türkçesi ile Yüksek Parlaklık Modu devreye alındığında 600 nit seviyesine ulaşılabiliyor. HDR 10 desteğine sahip olan bu ekranın ayrıca AMOLED teknolojisi nedeniyle 400.000:1 gibi harika bir kontrast değeri var. Corning Gorilla 5'in de özellikle düşme veya darbe alma sonucu ön cam kırıldı veya çatladı gibi şikayetlerin oluşmasını ciddi şekilde engellediğini söylemek gerek.

Xiaomi Mi Note 10 Lite Ekran Fiyatları

Xiaomi Mi Note 10 Lite ekran değişimi AMOLED ekranlarla yapılması gereken bir işlem. Bu konuda n teknoway / cepmarket.com.tr 'den yardım alabilirsiniz.

Xiaomi Mi Note 10 Lite ekranı kesinlikle ayırt edici bir görünüme sahip. 6.47 inç büyüklüğünde kavisli ekran özellikle Huawei, TCL, ZTE gibi üreticilerde de kendisine hayran bıraktıracak türden. Tek dezavantaj kavisli olan yapı nedeniyle düştü ekran kırıldı veya darbe sonrası ekran çatladı gibi şikayetler ortaya çıktığında orijinal dışında kalan seçenekleri bulabilmek. Ön cam ve arka bölge Corning Gorilla Glass 5 ile korunduğu için Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın düştü ön cam kırıldı veya çatladı gibi bir şikayeti vermesi oldukça güç ancak özellikle gövdenin sağ ve sol kenarına doğru kıvrılan ekranın olası doğrudan darbe durumlarına karşı pek de fazla şansı olmuyor. Bu nedenle Xiaomi Mi Note 10 Lite ekran fiyatları olarak karşınıza orijinal ve yan sanayi olarak çok da fazla seçenek çıkmayacaktır. Eğer güvendiğiniz bir teknik servis varsa ve elinde gerçekten iyi bir çıkma, ikinci el veya kullanılmış 6.47 inç kavisli ekran bulunduruyorsa kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Xiaomi Mi Note 10 Lite'da özellikle sağ ve sol kenarlardaki ekran kıvrımlarının harika göründüğü bir gerçek ancak aynı şeyi yedek parça çeşitliliği için söylemek ne yazık ki oldukça zor.

Xiaomi Mi Note 10 Lite'da ekran / gövde oranı nedir bunu yazımızın başında söylemiştik ancak üzerinden geçmekte fayda var. Yüzde 91.4'lük değerle ekran / gövde oranı en iyi akıllı telefonlar arasında yerini perçinleyen Xiaomi Mi Note 10 Lite için koruyucu kılıf tavsiyesi almanız şart. Her ne kadar Corning Gorilla 5 ön ve arka cam çatladı veya kırıldı gibi sorunlar için ciddi bir koruma sağlasa da şok emici kılıf bu korumayı pekiştirecektir. Neticede batarya kapasitesinin de neden olduğu bir ağırlık var ve ilk düşürmede bile üzücü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Xiaomi Mi Note 10 Lite'da ön cam kırıldı veya arka cam çatladı gibi durumlarda da tek başına ön cam değişimi veya ekranı değiştirmeden ön camı değiştirme gibi işlemler yapılabildiğini belirtelim. Xiaomi Mi Note 10 Lite'da yalnız ön cam değişimi, komple ekran değişimine göre çok daha uygun fiyatlı ve ucuza yapılabilen bir işlemdir. Xiaomi Mi Note 10 Lite orijinal ekran fiyatı, AMOLED ekran değişimi yapılacağından dikkate alınması gereken bir boyuttadır. Eğer karşılaşabiliyorsanız fiyat / performansı yüksek OLED GX ekran değişimi de düşünebilirsiniz.

Xiaomi Mi Note 10 Lite'da Şarj Çabuk Bitiyor

Xiaomi Mi Note 10 Lite batarya değişimi işleminden istediğiniz sonucu alabilmeniz için orijinal batarya seçmeniz son derece önemli.

2020'nin Mayıs ayında satışa sunulan Xiaomi Mi Note 10 Lite, batarya kapasitesi ile de beğenilen bir akıllı telefon oldu yalnız kağıt üzerinde yüksek sayılabilecek olan batarya kapasitesi güçlü donanım ve büyük ekranla bir araya gelince biraz daha "kararında" olarak nitelendirilebilir durumda. 30W hızlı şarj cihazı ile kısa sürede batarya doldurulabilmesi sıra dışı bir yön ama tüm bunların erken yıpranmalara neden olabileceği ve kullanıcıların bir süre sonra Xiaomi Mi Note 10 Lite'da pil çabuk bitiyor, batarya tüketimi hızlandı, hızlı şarj olmuyor, oyunlarda ısınıyor, pil performansı düştü, çok geç şarj oluyor, kendi kendine kapanıyor ve şarj çok hızlı düşüyor gibi gibi şikayetleri yaşayabileceği gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Eğer siz de benzer şikayetler yaşıyorsanız ve Xiaomi Mi Note 10 Lite'da batarya değişimi ve fiyatı ne kadar şeklinde araştırma yapıyorsanız bu işlemi yaptırmadan önce bazı noktaların farkında olmanızda fayda var. Xiaomi Mi Note 10 Lite batarya fiyatlar seçilecek batarya tipine göre değişiklik gösterecektir fakat biz özellikle doğru voltajı sağlaması ve dayanıklılık süresi açısından orijinal batarya seçmenizi tavsiye ediyoruz.

Xiaomi Mi Note 10 Lite batarya seçenekleri olarak orijinal dışında yan sanayi de tercih edebilirsiniz. Yan sanayi batarya seçenekleri ucuz ve uygun fiyat avantajı ile öne çıkar ancak her yan sanayi batarya kötü müdür diye düşünmeyin. Orijinale yakın kalitede hatta bazı zamanlar orijinalden de daha uzun ömürlü çıkabilen yan sanayi bataryalar yok değil. Bu noktada seçmiş olduğunuz teknik servisin size sunabileceği yedek parça seçenekleri önem kazanmaya başlıyor. İkinci el, kullanılmış ve çıkma bataryalardan da normal şartlarda uzak durmak gerekir ancak uygun fiyat çerçevesinde size sunuluyorsa cihazların piyasadaki geçmişi de çok fazla olmadığından duruma göre değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Xiaomi Mi Note 10 Lite pil fiyatları makul seviyede. Ömrünü doldurmuş bir pilin cihazınıza daha fazla zararlar vereceğini unutmamakta fayda var. Hatta Xiaomi Mi Note 10 Lite hızlı şarj olmuyor ise ve adaptörde bir sorun yoksa pil değişimi konusunu doğrudan düşünebilirsiniz.

İstanbul'daki En İyi Xiaomi Servisi

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