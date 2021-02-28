Bu sefer Xiaomi Mi Note Pro ekran ve batarya değişimi öncesinde nasıl bir araştırma yapmanız gerektiğinden, aslında nelere ihtiyacınız olduğundan ve nasıl bir yol izlemeniz gerektiğinden bahsedeceğiz. Öncelikle konu mankenimiz olan Xiaomi Mi Note Pro özellikleri neydi bir hatırlatalım isteriz. 2015'in Mayıs ayında tüketicilerin karşısına çıkan Xiaomi Mi Note Pro, o dönem için sunduğu 5.7 inç büyüklükteki ekranı, 13 MP kamerası, 4 GB RAM'i ve 3090 mAh kapasitedeki bataryası ile gerçek bir amiral gemisiydi. Çift SIM desteği ve zengin özellikleri rakiplerinden daha ucuza sunmasıyla akıllı telefon sektöründeki taşlar yerinden oynatmayı başaran Xiaomi Mi Note Pro Android sürümü olarak 5.0.1 ile geliyordu. Kendi dönemi için 64 GB dahili hafızaya sahipti; düşünün altı yaşında bir akıllı telefondan bahsediyoruz ve neredeyse 64 GB günümüzün standart bir kullanıcısı için bile fazlasıyla yeterli bir değer. Xiaomi Mi Note Pro dahili depolama alanı artıma ise Micro SD kartlar yardımı ile mümkün olabiliyor.

Aslında akıllı telefon – tablet arası yani phablet olarak adlandırılan melez bir ürün olarak piyasaya çıkan Xiaomi Mi Note Pro'dan biz de o dönemlerde şuradaki haberimizde bahsetmiştik. 2015'in en güçlü akıllı telefonları arasında ve en çok satan akıllı telefonu hangisi sorusuna cevap niteliğinde olan Xiaomi Mi Note Pro işlemcisi ile de oldukça konuşuldu. Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 810 işlemci ve Adreno 430 grafik yongası, özellikle popülerleşmeye başlayan FPS oyunları için en iyi Android telefon olarak Xiaomi Mi Note Pro'yu hafızalara kazıdı denebilir. Ek olarak 18W hızlı şarj desteğini de atlamamak gerekiyor. Günümüzde halen, yani altı yıl sonra bile günümüzdeki birçok akıllı telefonun kutusundan 18W hızlı şarj aletinin geldiğini düşünürsek varın siz düşünün. 18W hızlı şarj desteği sunan ilk telefon olma başarısı da Xiaomi Mi Note Pro'ya ait. Yazımızda ekran değişimi ve batarya değişimi gibi önemli konulardan biraz bahsedeceğiz.

Xiaomi Mi Note Pro Ekran Değişimi Fiyatı

Xiaomi Mi Note 10 ekran değişimi fiyatı cihazın güncelliği sebebiyle oldukça uygun. En uygun fiyatlar ve indirimli teknik servis hizmeti için mutlaka teknoway / cepmarket.com.tr ile görüşün.

İlk olarak Xiaomi Mi Note Pro ekran özellikleri nedir bu konuya bir açıklık getirelim. Ekran büyüklüğü 5.7 inç seviyesinde demiştik ancak panel tipi merak edilen bir konu. 2015 yılı AMOLED ekranların da yükseliş gösterdiği bir dönemdi ancak hem büyük, hem de çözünürlüğü yüksek bir ekranda AMOLED panel tercih edilmesi ciddi bir fiyat artışı getireceğinden Xiaomi Mi Note Pro panel tipi olarak IPS sunuyor. Günümüzde halen IPS paneller yaygın şekilde kullanılıyor ve görüntü kalitesi olarak elbette OLED kadar olmasa da ciddi anlamda iyiler. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan bu ekranda elde edilen çözünürlük ise 1440 x 2560 piksel gibi yüksek bir değerde. Yani kaç ppi derseniz 515 gibi harikulade bir değer ortaya çıkıyor ancak ekran / gövde oranı o zamanlar yüzde 74.4 olan ve alkış toplayan bir değerdi. Şimdi bu ekranın veya ön camın başına herhangi bir kaza gelme durumunda neler yapmalı ve nasıl hareket etmelisiniz bu konudan biraz bahsedelim. Xiaomi Mi Note Pro ekranı kırıldı veya çatladı ise değişimi dışında çare yoktur. Konu ön cam ise bu kez durum biraz daha farklı.

Günlük yaşam koşuşturmasında Xiaomi Mi Note Pro'nun başına her türlü kaza gelebilir. Suya düştü ekran göstermiyor, ekranda görüntü gidip geliyor, ekrana basınca hiçbir şey olmuyor, PIN kodu girilmiyor, cihaz açılıyor ama ekrana görüntü gelmiyor, ekran ışığı yanıyor ama görüntü yok, ekran çalışıyor ama ışığı yanmıyor şeklinde türlü türlü arıza belirtilerinden bahsedebilmek mümkün. Eğer ekran fiziksel bütünlüğünü kaybetmemişse yani Xiaomi Mi Note Pro düştü ekran kırıldı, yere düştü ekran çatladı, leke oluştu, ekran gidip geliyor şeklinde arızaların giderilmesi mümkün olabilir. Bunun için güvenilir ve uzman teknik servis ile hareket etmelisiniz. Biz size bu konuda öneride bulunacağız. Ekran değişimi fiyatı ise seçeceğiniz ekrana göre değişir. En pahalısı elbette sıfır ve orijinal ekran değişimi. Ancak orijinale yakın A kalite yan sanayi ekranlardan da oldukça memnun kalabilirsiniz. Güvenilir teknik servislerden çıkma, kullanılmış ve ikinci el ekranlar da bulabilirsiniz. Sonuçta eski bir cihaz olduğu için yedek parça çeşitliliğinden de bahsedebilmek mümkün.

Xiaomi Mi Note Pro Pil Çok Hızlı Bitiyor

Xiaomi Mi Note 10 batarya değişimi uygun fiyatlı ve aynı gün kolaylıkla gerçekleştirilebilecek bir işlemdir.

Xiaomi Mi Note Pro pil sorunu veya batarya problemi telefonunu uzun süredir kullanan hemen hemen her kullanıcının başına geliyor. Bunun sorumlusu elbette Xiaomi değil. Hangi marka olursa olsun uzun süreli yani en azından iki yıl kullanılan batarya değişimi konusunda çeşitli mesajlar verir. Bunlar Xiaomi Mi Note Pro pil çok hızlı boşalıyor, oyun oynarken pil çok çabuk bitiyor, şarj ederken çok ısınıyor, yavaş şarj oluyor, hızlı şarj olmuyor, yüzde 100 olmuyor veya şarj işlemi tamamlanmıyor gibi şikayetlerden oluşabilir. Elbette örnekleri çoğaltmak mümkün. Böyle bir durumda Xiaomi Mi Note Pro'nun sağlığını korumak için batarya değişimi yapılması gerekir. Aksi halde pil zamanla şişmeye başlayabilir, kasa içerisinde ekranı zorlayarak çatlatabilir veya telefonun kasası açıldı gibi şikayetleri meydana getirebilir. Kasadaki en küçük açıklık da sıvı teması ve toz girişi gibi dış etkenlere karşı cihazınızı savunmasız bırakır. Bu nedenle ömrünü tamamlamış pil değişimi için çok fazla beklemeyin. Batarya kalibrasyonu belki biraz daha kullanım süresini artırabilir ancak siz o zamanın geldiğini zaten anlayacaksınız.

Xiaomi Mi Note Pro yeni pil taktırma fiyatları ucuz ve uygun fiyatlı olan bir işlemdir. Pil seçenekleri olarak çıkma, ikinci el, kullanılmış gibi seçenekler karşınıza gelebilir ancak orijinal veya kaliteli yan sanayi batarya tercih etmeye çalışın. Eğer Xiaomi Mi Note Pro hızlı şarj olmuyor gibi bir sorununuz varsa yüksek kaliteli pil seçerek bu sorunu çözebilirsiniz. A kalite piller de orijinal gibi yüksek miliamper ve uzun ömürlü seçenekler arasında ayrıca voltaj oldukça önemli. Düzgün bir gerilim oluşturulamadığı durumlarda akıllı telefonunuzdan iyi verim elde edemezsiniz ve hatta parçaların ömrü de ciddi anlamda kısalır. Neticede o dönem için güçlü sistemsel özelliklerden ve güç harcamayı seven 5.7 inç büyüklüğünde bir ekrandan bahsediyoruz. Eğer telefonunuzun ilk günkü şarj verimine geri dönmek istiyorsanız fiyatları araştırarak orijinal batarya tercih edin. A kalite yan sanayi bataryalar da fiyat ve kalite olarak sizi kendisinden memnun bırakacaktır ancak fiyat karşılaştırması yaparak hangisi sizin için uygun ona göre karar vermek gerekiyor.

Xiaomi Ekran ve Pil Değişimi Ne Kadar Sürer?

Profesyonel Xiaomi teknik servisi olabilecek düzeyde hizmet veren işletmeler, kendilerini ziyaret edecek kadar yakın olan müşterilere ekran değişimi ve yeni batarya takma gibi işlemleri bir saat içerisinde teslim edebilirler. Eğer ekran Xiaomi Mi Note Pro'da ekran sağlam ama ön cam kırık ise ön cam değişimi işleminin de yapılabilmesi mümkün. Bu işlemde kırık veya çatlak ön cam ekrandan ayrılarak yenisi takılır. İleri düzey teknisyen deneyimi gerektirir ve siz de çalışan ekranınız için tekrardan para ödemek zorunda kalmazsınız. Bu nedenle ekran sağlam ancak ön cam çatlak ise kesinlikle ekran değişimi yaptırmayın. Biz sadece burada bahsettiğimiz Xiaomi Mi Note Pro ekran ve batarya değişimi için değil, kulaklık soketi değişimi, şarj girişi tamiri, entegre onarımı, ahize temizliği ve akla gelebilecek tüm sorunlar için, İstanbul'daki en iyi Xiaomi özel servisi olarak sizlere teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Tüm Türkiye'ye kargo ile hizmet veren firmadan ucuz yedek parça fiyatları ve uygun fiyatlı indirimli onarım hizmeti almak için buradan Xiaomi WhatsApp destek hattı ile görüşebilirsiniz.