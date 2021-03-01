Xiaomi Mi 9T ekran ve batarya değişimi ücreti nedir, ne kadar tutar, nerede yapılır, nelere dikkat etmek gerekir, en uygun yedek parça fiyatları, teknik servis tavsiyesi, tamir ne kadar sürer, en iyi Xiaomi teknik servisi hangisi gibi merak edilen sorularla yeni bir yazıya daha başlangıç yapıyoruz. İlk olarak Xiaomi Mi 9T çıkış tarihi ne zaman hatırlamakta fayda var. 2019'un Haziran ayında kullanıcıların beğenisine sunulan Xiaomi Mi 9T teknik özellikleri açısından da beklentileri karşılamayı başardı. Öncelikle pop-up bir kamera kullanan telefonun ciddi bir ekran / gövde oranının olduğunu söylemek gerekli. Xiaomi Mi 9T renk seçenekleri açısından da dikkat çeken bir model oldu. Her ne kadar kağıt üzerinde görünen siyah, kırmızı ve mavi gibi renkler kulağa standart gibi gelse de karbon görünümlü siyah ve ışığa göre alev tarzında yansımalar yapan kırmızı ve mavi gövde kesinlikle görülmeye değer. Hızlı şekilde bahsetmek gerekirse telefonda 48 MP arka üçlü kamera var. 20 MP ön kamera ise flaş destekli ve pop-up yani selfie modu açıldığında otomatik olarak gövde içerisinden çıkıyor. Böylece hem Xiaomi Mi 9T gizlenebilir kameralı akıllı telefon seçeneği oluyor hem de ekranın daha büyük bir kısmını kullanıcıya ayırıyor. Mi 9T, aynı zamanda çentiksiz Xiaomi akıllı telefonlar arasında.

Xiaomi Mi 9T Android 10 güncellemesi geçtiğimiz günlerde gelmiş ve 2.2 GB büyüklüğündeki bu yeni sürüm Türkiye için de dağıtıma sunulmuştu. Detaylara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Xiaomi Mi 9T işlemcisi nedir sorusuna ise 2.2 GHz hızında Qualcomm Snapdragon 730 şeklinde cevap vermek gerekli. RAM kapasitesi ise günümüzün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak şekilde 6 GB. Özellikle kamera tarafında Xiaomi Mi 9T'nin oldukça iddialı olduğunu söylemek gerekiyor. 20 MP çözünürlükteki ön kamera hem sonuçlar açısından tatmin edici, hem de pek alışık olunmayan teknolojik özellikleri bünyesinde barındırıyor. Pop-up yani gizlenebilir ön kamera hem güvenlik açısından artı not alıyor, hem de düşme gibi ani durumlarda geri çekilerek zararlara karşı kendisini koruyabiliyor. Xiaomi Mi 9T pop-up kamera ömrü ise 300.000 kez firma tarafından test edilmiş ancak yine de Xiaomi Mi 9T yere düştü pop-up kamera açılmıyor veya yerinden çıkmıyor gibi şikayetler yaşamamak için telefonu dikkatli kullanmakta fayda var. Özelliklere biraz değindikten sonra Xiaomi Mi 9T ekran ve batarya değişimi konumuza dönmekte fayda var.

Xiaomi Mi 9T Ekran Değişimi

Xiaomi Mi 9T ekran değişimi fiyatı gerek cihazın güncelliği, gerekse standartların üstündeki ekran kalitesi nedeniyle pek de uygun fiyatlı gruba girmiyor. En uygun ekran fiyatları için teknoway / cepmarket.com.tr 'ye ulaşmadan son kararınızı vermeyin.

Xiaomi Mi 9T ekran değişimi fiyatı, ekran onarım ücreti, kaça değişim yapılır, teknik servis tavsiyesi, ekran kırıldı çalışmıyor, ekran çatladı dokunmatik algılamıyor, cihaz açılıyor ama ekran çalışmıyor gibi konulara derinlemesine girmeden önce Xiaomi Mi 9T ekran özellikleri nedir hatırlamaya çalışalım. Öncelikle Xiaomi Mi 9T ekran tipi AMOLED. Birçok cihazda görmeye alışkın olduğumuz 6.39 inç büyüklükte bir AMOLED ekran kullanılıyor. Gorilla Glass 5 kaplamalı ön cam ile korunan Xiaomi Mi 9T ekran çözünürlüğü ise 1080 x 2340 piksel. Dolayısı ile Xiaomi Mi 9T düştü ekran kırıldı, görüntü gelmiyor, ekran gelip gidiyor, ekran kendi kendine açılıp kapanıyor şeklinde şikayet oluşturacak bir durum meydana geldiyse Xiaomi Mi 9T en ucuz veya en uygun fiyatlı ekran fiyatı nedir ve en düşük teknik servis ücreti ne kadar tutar bu gibi konulara eğilmekte fayda var. Haliyle AMOLED ekran değişimi fiyatları biraz yüksek ancak çıkma, OEM, ikinci el, kullanılmış ve A kalite yan sanayi gibi makul fiyatlı seçeneklerin olduğunu da unutmayın fakat her şeyden önce güvenilir teknik servis ihtiyacınız var.

Xiaomi Mi 9T ekran fiyatları araştırırken öncelikle servis orijinali düzeyinde canlı renkler, hassas dokunmatik ve görsel kalite olarak sizi memnun edecek bir ekran tercih etmeye çalışın. İkinci el, kullanılmış ve çıkma ekranları tercih etmeyin demiyoruz fakat işinde uzman, güvenilir teknik servis tarafından sunulan parçaları satın almaya çalışın. İnternette en ucuz Xiaomi Mi 9T ekran fiyatı araştırıp bulsanız bile kalitesi konusunda memnun kalmama ihtimaliniz var. Yan sanayi Xiaomi ekranları elbette güvenilirdir fakat orijinal olmayan ekran seçeneklerinin de farklı kalitelerde olabileceğini unutmayın. Xiaomi Mi 9T OLED GX ekran oldukça iyi ve orijinale yakın kalitede görüntü kalitesi sunar. Üstelik OLED GX ekran seçimiyle en düşük fiyatlı Xiaomi Mi 9T ekran değişimi işlemi yaptırabilirsiniz; aklınızın bir köşesinde mutlaka olsun. Fakat gerek Xiaomi Mi 9T ekran kalitesi yüksek oluşu ve AMOLED ekran fiyatları ucuz seviyede olmaması yine kayda değer bir teknik servis masrafı ortaya çıkaracaktır. En düşük işçilik hangi teknik serviste ve Xiaomi teknik servisi gibi konuları çok düşünmeyin. Biz size en iyi Xiaomi teknik servisi nerede bu konuda yol göstereceğiz.

Xiaomi Mi 9T Batarya Değişimi Fiyatı

Xiaomi Mi 9T pil değişimi için güvenilir bir teknik servis seçmelisiniz.

Xiaomi Mi 9T, 4000 mAh kapasitede bir bataryaya sahip ve 18W hızlı şarj aleti ile birlikte geliyor. Günümüzde 20W hızlı şarj desteği veya 27W hızlı şarj özellikli telefonlar elbette var ancak sunulan değerlerin gerçekten yeterli olduğunu söylememiz gerekiyor. Hatta orijinal Xiaomi 20W hızlı şarj cihazı veya 27W hızlı şarj aleti gibi seçenekler de artık piyasada iyice yaygınlık göstermeye başladı. Eğer Xiaomi Mi 9T şarjı az gidiyor, hızlı şarj olmuyor, çok yavaş şarj oluyor, pil göstergesi yüzde 100 olmuyor, şarj kendi kendine bitiyor, kendi kendine kapanıyor tarzında sorunlar yaşıyorsanız bu yüksek ihtimalle batarya değişimi veya pil yenilemesi gerektiren bir uyarı olabilir. Eğer Xiaomi Mi 9T ilk aldığınız günle farklı bir pil performansı ortaya koyuyorsa bu telefonun genel sağlığı için de tehlikeli bir durumdur. Xiaomi Mi 9T ekran ışığı titriyor, oyun açınca kapanıyor, çalışırken kilitleniyor, hızlı şarj olmuyor, şarj başlayıp duruyor, şarj olurken kesiliyor gibi sorunlar bir teknik servis tarafından değerlendirilmesi gereken türdendir. Xiaomi Mi 9T pil kalitesi yüksek bir model olsa da batarya değişimi işleminin zamanla yapılması gerektiği unutulmamalı.

Xiaomi Mi 9T batarya fiyatları ucuz ve batarya değişimi işlemi de uygun fiyatlı şekilde gerçekleştirilebilir. Sorunlu bir bataryanın voltaj değerleri yüzünden ekran ve anakart gibi pahalı parçalara zarar verebileceğini unutmayın. Xiaomi batarya değişimi süresi pek fazla zaman almaz. Güvenilir teknik servisler işlem süresi olarak bir saat vermektedir. Xiaomi Mi 9T pil değişimi sonrası ekranda titreme sorunu, pilin orijinalliği nasıl anlaşılır, yan sanayi bataryalar iyi midir şeklinde sorular kafanızda olabilir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için tıpkı ekran değişimi işleminde olduğu gibi en iyi Xiaomi teknik servisi nerede bularak hareket etmelisiniz. Unutmayın ki en iyi veya tam orijinal yedek parça kullansanız bile teknik yeterliliği olmayan bir servis işleri berbat edebilir. O nedenle kapısında teknik servis yazan ve işi bildiğini iddia eden her yere güvenmeyin. Garantili Xiaomi batarya değişimi hizmeti veren yerler bu noktada son derece önemli. Sadece ve sadece çok güvendiğiniz teknik servislerde ikinci el, çıkma veya kullanılmış batarya seçeneklerini değerlendirin. Normal şartlarda ikinci el batarya alınır mı sorusuna verilecek cevabı hepimiz biliyoruz ama çok az kullanılmış ise neden olmasın? Xiaomi Mi 9T ekran ve batarya değişimi gördüğünüz gibi çekinilmesi gereken bir durum değil.

En İyi Xiaomi Özel Servisi Nerede?

En iyi Xiaomi özel servisi nerede? Bu soruya cevap verebilmek için Xiaomi yedek parçaları, en ucuz Xiaomi onarım fiyatları, Xiaomi çıkma parçalar, garantili Xiaomi onarımı, müşteri memnuniyeti garantisi, firmanın geçmişi ve bu geçmişi hangi tecrübelerle doldurduğu gibi noktalar önemlidir. Biz size İstanbul'daki en iyi Xiaomi servisi hatta Türkiye'deki en iyi Xiaomi servisi olarak 15 yıla yakın süredir Anadolu Yakası Kadıköy'de hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Xiaomi ekran arızası veya batarya sorunu dışında yaşayabileceğiniz pop-up kamera yerinden çıkmıyor, kulaklık girişi kulaklığı algılamıyor, şarj soketi kabloyu tutmuyor, hızlı şarj yapamıyorum, ekranı değiştirmeden ön camı değiştirme ve diğer akla gelebilecek tüm konularda firmadan destek alabilirsiniz. Xiaomi WhatsApp hattı üzerinden buraya tıklayarak firmaya ulaşabilir, ücretsiz arıza tespiti ve kargo ile Xiaomi tamiri gibi akla takılabilecek tüm konularda destek alabilirsiniz.