Teknoloji ve Tercüme

Teknolojinin gelişmesi ile bütün alanlar bir şekilde etkilenmiş bulunmaktadır. Tıp, tarım, eğitim ve daha pek çok sektör bir şekilde teknolojinin etkisi altında değişmektedir. Tercüme alanı da bu değişimlere maruz kalmış ve teknoloji ile ilerlemiştir. Makine çevirileri ilk akla gelebilecek örnek olsa da makine çevirileri insan çevirilerinin yerini tutabilecek seviyede değildir.

Makine çevirilerinin ulaşılabilirliğini ve profesyonel tercümanların kaliteli çeviri hizmetini buluşturan yeni nesil tercüme büroları, tercüme alanında teknolojinin ilerlemesine oldukça iyi bir örnek olacaktır. Çevirimvar online tercüme bürosu gibi online tercüme büroları ile kaliteli çeviriye hızlı ve kolay olarak ulaşmak mümkündür.

Teknoloji alanı yeni tercüme yöntemlerinin yanı sıra yeni bir tercüme alanı da ortaya çıkarmıştır. Teknik tercüme, genellikle endüstriyel alanlarda kullanılan metinlerin ve belgelerin tercüme edildiği özel bir tercüme alanıdır.

Teknik Tercüme Nedir?

Teknik uzmanlık ve terminoloji gerektiren tercüme alanına teknik tercüme ismi verilmektedir. Teknik tercüme ile mühendislik alanında metinler, mekanik alanında kullanım kılavuzları, teknik raporlar ve benzeri pek çok belgenin tercümesi gerçekleştirilmektedir. Teknik tercüme hizmeti sağlanırken kullanılan terminolojiye büyük dikkat göstermek gerekmektedir.

Teknik tercüme teknik tercüme alanında uzmanlaşmış tercümanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Çevirimvar online çeviri firması aracılığıyla profesyonel teknik tercümanlara ulaşabilirsiniz.

Teknik Tercüme Alanları

Teknik tercüme oldukça geniş bir alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Teknik tercüme gereksinimi gösteren sektörlere örnek olarak tekstil, enerji, tarım, tıp, otomotiv, lojistik ve daha pek çok farklı sektör gösterilmektedir. Teknik tercüme gereksinimi duyabilecek metinlere ise teknik kataloglar, teknik broşürler, CE belgeleri, makinelerin broşürleri ve kullanım kılavuzları, çeşitli ekipmanların bakım onarım kılavuzları, ISO belgeleri, TSE belgeleri, teknik eğitim materyalleri, ders kitapları, teknik servis raporları ve daha pek çok belge örnek olarak verilebilir.

Teknik tercüme alanı, teknolojinin olduğu her noktada önemli bir tercüme alanıdır ve bu önemli tercüme alanı profesyonel tercümanlar tarafından sağlanmak zorundadır.

Telefonlarda Tercüme

Hemen hemen her alanda tercüme hizmetinin yer aldığı gibi akıllı telefonların üretiminde ve kullanımında da tercüme hizmeti etkin bir yere sahiptir. Akıllı telefon kullanıcıya sunulmadan önce telefon ara yüzünün kullanıcı ile pozitif etkileşimle sonuçlanacak bir biçimde tercüme edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu tercüme hizmetinin sağlanabilmesi için lokalizasyon hizmeti yardımcı olacaktır. Lokalizasyon hizmetinin sağlanması Çevirimvar online çeviri bürosu tarafından sağlanmaktadır.

Lokalizasyon ya da bir diğer ismi ile yerelleşme, okuyucunun kültürü göz önünde bulundurularak tercüme edilmesi anlamına gelmektedir. Kullanıcının doğru bir şekilde anlayabilmesi ve tercümenin “yapay” hissettirmemesi için lokalizasyon hizmeti büyük önem taşımaktadır.

Lokalizasyon hizmeti içerisinde tercüme edilen metin, hedef kitleye uygun üsluba sahip olmalıdır. Örneğin, özellikle web sitesi tercümesinde yerelleştirme ve adaptasyon uygulanarak bu uygun üslup sağlanmaktadır. İlgili metin, hedef dili konuşan kitleye göre uyarlanmalıdır.