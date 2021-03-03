Super AMOLED Ekranlı Redmi Note 10 Telefonlar Geliyor

Bol miktarda spekülasyondan sonra, Xiaomi'nin küresel Başkan Yardımcısı Manu Kumar Jain nihayet yaklaşan Redmi Note 10 serisinin Süper AMOLED ekranlara sahip olacağını doğruladı. Her üç modelin de (vanilya, Pro ve Pro Max) bu özelliği alıp almayacağı henüz kesinlikle bilinmiyor. Her iki durumda da bunlar Redmi Note serisindeki AMOLED panelli ilk cihazlar olacak.

Super AMOLED Ekranlı Redmi Note 10 Telefonlar

Redmi Note 10 serisi 4 Mart'ta duyurulacak ve geçmişteki söylentilere ve sızıntılara dayanarak Redmi Note 10'da 48MP birincil kamera ve Snapdragon 678 yonga setinin yanı sıra 6.43 inç FHD+ panel bekliyoruz.

Note 10 Pro, 6 / 8GB RAM, 128GB depolama ve 6.67 inç SuperAMOLED ekrana sahip Snapdragon 750G ile birlikte gelecek. Pro Max daha da iyi özellikler sunmalı ancak şu anda ayrıntılar konusunda eksiğiz. Tüm özelliklere ve ayrıntılara sahip olacağımız Perşembe günü ana sayfamızı ziyaret ettiğinizden emin olun.