Qualcomm 2021'nin ilk resmi amiral gemisi çipsetini duyurmuştu, evet, Snapdragon 888'den bahsediyoruz. Ancak, 7 serisindeki premium orta kademe hattındaki halefi hala görmemiştik ve Snapdragon 765 biraz eskimeye başlamıştı. Onun yerini Snapdragon 775 alıyor.

Snapdragon 775 Önemli Performans Artışı ve Özellikler Getiriyor

Görünüşe göre, şirketin bu ayın sonundan önce yeni SoC'yi tanıtacağı görülüyor, bu yüzden fazla beklemeye gerek kalmadı. Bu çipsetin Snapdragon 775 olarak adlandırılacağını görüyoruz, ancak kim bilir belki 788 de olabilir.

Her neyse, bugün bununla ilgili bazı ayrıntılar sızdırıldı ve bunlar şirket içi bir sunumdan ibaret. Diğer kaynaklar verilerin doğru, ancak eski olduğunu iddia ediyor, bu nedenle bazı şeyler değişmiş olabilir.

Ancak en önemli detay atlanmış. CPU çekirdek düzeni ve saatlerinden detaylıca bahsedilmiyor. Tek bildiğimiz, bunların Kryo 6xx çekirdekleri olacağı, ancak bu net bir şey söylemiyor. Slaytlarda bahsedilen, bunun 888 gibi 5nm'lik bir işlemle üretileceği ve 3200MHz LPDDR5 ve 2400MHz LPDDR4X RAM'in yanı sıra UFS 3.1 Two-Lane HS Gear 4'ü destekleyeceği.

Spectra 570 ISP, 4K60 video kaydı için desteğe, aynı anda üç 28MP sensör çalıştırma özelliğine ve 30 fps'te 64 + 20MP kamera deneyimi sunma işlevine sahip. Bağlantı açısından, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2 (kod adı Milan), LTE Cat.18, Dual 5G, mmWave 5G, SA ve NSA desteği, VoNR ve NR CA ile 4×4 MIMO'yu destekleyen Wi-Fi 6E var. Snapdragon 775 ayrıca WCD9380 / WCD9385 ses yongasına sahip.

Daha önce sızdırılan bazı AnTuTu puanlarına göre, 775 selefinden çok daha iyi performans göstermeli ve bu özelliklerin tümü oldukça önemli yükseltmelerdir.