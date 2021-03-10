Geçen hafta Lenovo, yaklaşmakta olan Lenovo Legion oyun akıllı telefonunun ilk tanıtımını yayınladı. Tanıtımda telefonun ısı dağıtımı için çift turbo soğutma sistemi ile donatılacağını ortaya çıkardı. Amiral gemisi yonga seti tarafından desteklenen L70081 model numaralı yeni bir Lenovo akıllı telefon Geekbench karşılaştırma platformunda bugün ortaya çıktı. Görünüşe göre L70081, Lenovo'nun yeni nesil oyun akıllı telefonu olabilir. Legion Pro 2 veya Legion 2 Pro olarak çıkıp çıkmayacağı henüz onaylanmadı.

Lenovo Legion 2 Pro Ortaya Çıktı: SD 888 ve 16GB RAM

Lenovo L70081’in Geekbench listesi, temel frekansı 1,80 GHz olan "lahaina" kod adlı Qualcomm yonga setinden güç aldığını gösteriyor. Ayrıca Snapdragon 888 mobil platformuyla ilişkilendirilmiş.

SD888 yongası 16GB RAM ile birleştirilmiş. Cihaz, Android 11 OS ile önceden yüklenmiş olarak gelir. Geekbench'in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde telefon sırasıyla 1130 ve 3779 puan aldı.

Şu anda Legion Pro 2'nin diğer özellikleri hakkında herhangi bir bilgi yok. Geekbench'te göründüğü için, Çinli firma cihazın performansını test ediyor gibi görünüyor. Muhtemelen, bir sonraki oyun telefonunu bu yıl 2. çeyrekte piyasaya sürmeyi planlıyor olabilir.

Lenovo Legion 2 Pro, Legion Pro (diğer adıyla Çin'deki Legion Duel) akıllı telefonun yerini alacak. Önceki model, 144Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED FHD+ ekran, Snapdragon 865 mobil platform, 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB'a kadar UFS 3.1 depolama gibi özellikler sunuyordu.

Legion Pro, 90W'a kadar şarj hızını destekleyen 5.000 mAh pil ile geldi. Ayrıca yan tarafa bakan 20 megapiksel açılır selfie kamera ile geldi. Cihazın arkasında 64 megapiksellik bir ana kamera ve 16 megapiksel ultra geniş lens vardı. Çift USB-C bağlantı noktası ve ekran içi parmak izi okuyucu gibi diğer özelliklerle donatılmıştı.