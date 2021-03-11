Bu seferki konumuz piyasanın en güçlü akıllı telefonlarından olan Xiaomi Mi 11 ekran ve batarya değişimi. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru piyasaya sürülen ve birçok kullanıcı tarafından heyecanla beklenen Xiaomi Mi 11 teknik özellikleri açıklanır açıklanmaz biz de sizlerle şu bağlantı üzerinden paylaşmıştık. Xiaomi Mi 11 amiral gemisi bir model fakat firmanın Pro, Pro Max, Ultra gibi model adlarını da tercih ettiğini düşünürsek ilerleyen zamanlarda Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Pro Max ve Xiaomi Mi 11 Ultra için de bu konuları gündeme getirmemiz gerekebilir. Yazımız Xiaomi Mi 11 ekran değişimi ve batarya kaynaklı sorunların nasıl üstesinden gelebileceğinizi konu edinerek size yol göstermeyi amaçlıyor. İlk etapta Xiaomi Mi 11 teknik özellikleri konusunda bilgi verelim. Eski ailenin aksine bu kez AMOLED bir ekran karşımıza çıkıyor; ekran konusunda yazımızın ilerleyen kısımlarında detaylı olarak bilgi vereceğiz. Gerçekten harika bir tasarıma sahip olan Xiaomi Mi 11 renk seçenekleri ise mavi, gri, beyaz ve firma sahibi Lei Jun imzasını taşıyan Special Edition seçeneğinde çubuklu okyanus dalgaları şeklinde.

Xiaomi Mi 11 stüdyo kalitesi düzeyinde kameralara sahip. 108 MP çözünürlükteki kamera geniş açı ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Ultra-geniş açı kamera ise 123 derece görüntüleme açısı ve 13 MP çözünürlük sunuyor. 3 cm ve 10 cm arası mesafelerde kullanılabilecek olan tele-makro kamera çözünürlüğü ise 5.0 MP seviyesinde. Olması gerektiği gibi arka kamerada 8K video kayıt çözünürlüğü destekleniyor ve Xiaomi Mi 11 video çekme çözünürlüğü 7680 x 4320 gibi harika bir değerde. Ön kamerada ise fazla bir özelleştirilmeye gidilmemiş ve üst seviye birçok akıllı telefondan alıştığımız 20 MP selfie kamerasına yer veriliyor. Kutusundan Android 11 yüklü olarak gelen Xiaomi Mi 11'de Harman Kardon imzalı stereo ses sistemi, harikulade ekranla beraber gerçekten de benzersiz bir deneyime imza atıyor. Xiaomi Mi 11'in işlemcisi Qualcomm Snapdragon 888. 5 nm üretim tekniği ile üretilen bu işlemciye eşlik eden bellek miktarı ise bir amiral gemisine yakışır şekilde 8 GB. Depolama alanı olarak ise kullanıcılar 128 GB veya 256 GB'dan birini tercih edebiliyorlar. Dikkatimizi çeken bir diğer yön de 4600 mAh kapasitedeki bataryanın 164.3 x 74.6 x 8.06 mm'lik ölçülere sığdırılması oldu.

Xiaomi Mi 11 Ekran Özellikleri

Xiaomi Mi 11 ekran özellikleri açısından günümüzün en başarılı akıllı telefonları arasında. Ekran kırılması veya çatlaması gibi durumlarda en uygun Xiaomi ekran değişimi fiyatları konusunda teknoway / cepmarket.com.tr 'den yardım alabilirsiniz.

Xiaomi Mi 11 ekran özellikleri gerçekten de devrimsel denebilecek kadar başarılı. Xiaomi Mi 11 ekran çözünürlüğü, yeni nesil panelle birlikte 1440 x 3200 piksele tırmanıyor ve böylece alışkın olduğumuz FHD+ ekranlara kıyasla 1.8 kat piksel karşımıza çıkıyor. Fakat bu ekran çözünürlüğü ile birlikte firma Super Resolution teknolojisini de kullanıcılara sunuyor. Super Resolution teknolojisi nedir diye soracak olursanız özellikle 480p, 720p ve 960p videoların görüntülerinin gerçek zamanla işlenerek Xiaomi Mi 11'in 1440p ekranına daha uygun hale gelecek şekilde kalitesinin yükseltilmesi şeklinde açıklayabiliriz. AdaptiveSync teknolojisi ile 120 Hz hızında görüntülerin oluşturulabildiği ekranda son derece akıcı ve hızlı sahnelerde bile ardında iz bırakmayan görüntülerin elde edilmesi son derece kolay. Dünyadaki en sağlam akıllı telefon camı koruma teknolojisi olarak gösterilen Corning Gorilla Glass Victus'a sahip olan Xiaomi Mi 11 ekranı 100.5 kilo basınca bile dayanıklı. Hatta bu camın her ne şekilde olursa olsun 2 metre kadar seviyeden düşmesi sonucu kırılmayacağı da söylentiler arasında.

Xiaomi Mi 11'in ön camının darbelere ve çizilmelere karşı bu kadar dayanıklı olması, ekranın ekstra korunaklı şekilde olduğunu maalesef göstermiyor. Eğer Xiaomi Mi 11 ekran değişimi gerektirecek bir durumla karşı karşıya kaldıysanız, yani Xiaomi Mi 11 ekranı kırıldı veya çatladı ise zaten AMOLED ekran değişimi yaptırmaktan başka çareniz yok. Hatta ve hatta bu ekranın piyasadaki en pahalı akıllı telefon ekranı olabileceğini de belirtelim. Ekran büyüklüğünün 6.81 inç gibi yüksek bir seviyede olması, AMOLED tipi panel kullanılması ve Xiaomi'nin en iyi akıllı telefonlarından birini tercih etmiş olmanız fiyatı yükselten etkenler arasında. Fakat daha uygun fiyatlı olabilecek ve sizi görüntü kalitesiyle memnun bırakacak bir seçenek olan OLED GX alternatifini de düşünün deriz. OLED GX ekran fiyatları uygun ve ucuz bir seçenek olarak aklınızda olsun ve günümüzde AMOLED ekran kullanan tüm akıllı telefonlar için OLED GX seçeneği oldukça popülerdir. Yan sanayi ancak A kalite bir ekran olan OLED GX ekranlar fiyat / performans ürünü olup Xiaomi Mi 11 ekran değişimi işlemini en ucuz ve uygun fiyatlı yaptırmanızı sağlayacaktır.

Xiaomi Mi 11 Batarya Süresi

Xiaomi Mi 11 hızlı şarj özelliğinden tam anlamıyla faydalanabilmek için batarya, şarj cihazı ve şarj kablosu en yüksek kalitede olmalı.

Xiaomi Mi 11 batarya süresi rutin kullanımda 1.5 güne varan bir süreye ulaşıyor. Xiaomi Mi 11 batarya kapsitesi, zarif gövdesine rağmen 4600 mAh gibi yüksek bir seviyede. Daha da önemlisi firmanın özellikle bir önceki modellerinde kullanıma sunmaya başladığı hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliklerini Xiaomi Mi 11'de de görmekteyiz. Xiaomi 11 hızlı şarj desteği 55W gibi yüksek bir değerde. Buna ek olarak kablosuz şarjda da 50W gibi günümüz için son derece yüksek bir değere yer veriliyor. Ek olarak Xiami Mi 11 ters kablosuz şarj özellikli akıllı telefonlar arasında. Desteklenen 10W ters kablosuz şarj özelliği ile kablosuz şarj desteğine sahip başka bir akıllı telefonu veya cihazı şarj edebilmeniz mümkün. Şarj konusunda bu denli başarılı olan Xiaomi Mi 11'in elbette bir süre sonra batarya zayıflaması ve buna bağlı sorunlar yaşaması doğal. Her akıllı telefonda ortaya çıkabilecek tarzda olan Xiaomi Mi 11 şarjı az gidiyor, hızlı şarj olmuyor, yavaş şarj oluyor, şarj olurken ısınıyor, oyunlarda şarjı çok hızlı azalıyor, bir günü çıkarmıyor, ekranda hızlı şarj yazmıyor, sürekli şarj oluyor, şarj işlemi tamamlandı yazmıyor gibi şikayetlerde batarya değişimi yaptırmanız gerekmektedir.

Özellikle yeni nesil hızlı şarj desteğine sahip olan Xiaomi telefonlarda mutlaka orijinal pil kullanılarak batarya değişimi yapılmalıdır. Xiaomi Mi 11 orijinal batarya fiyatları, karşınıza çıkacak olan diğer ucuz ve uygun fiyatlı Xiaomi bataryaları ile kıyaslandığında daha yüksek kalacaktır ancak bu noktada orijinalden şaşmayın. Hızlı şarj çok hassas bir konu. Öyle ki şarj kablonuzu katlayarak biraz hasar vermeniz durumunda bile telefonunuzun hemen kaybedebileceği bir özellik. Xiaomi Mi 11'de hızlı şarj sorunu gibi bir sıkıntı yaşamak istemiyorsanız orijinal şarj cihazı, orijinal batarya ve orijinal şarj kablosu üçlüsünden asla vazgeçmemeli ve geçici süreli de olsa başka bir şarj aletini kullanmamalısınız. Yan sanayi batarya ve yan sanayi şarj cihazları bir süre hızlı şarj özelliğini sunuyor gibi görünse de zamanla telefonunuzun hızlı şarj desteği konusunda sorun çıkarttığına şahit olabilirsiniz. Bu nedenle biraz daha fazla verin ve orijinal Xiaomi Mi 11 bataryası satın alın.

İstanbul'daki En İyi Xiaomi Teknik Servisi

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