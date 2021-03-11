Xiaomi Mi 8 ekran ve batarya değişimi konulu yeni bir rehberle daha karşınızdayız. Bu yazıda 2018'in Mayıs ayında piyasaya çıkan Xiaomi Mi 8'in zamanla veya kullanıcı hatası sonucu zarar görme ihtimali yüksek olan ekran ve batarya gibi önemli parçalarının değişimi için dikkat edilecek noktalara değineceğiz. İlk etapta Xiaomi Mi 8 teknik özellikleri nedir bu konuda biraz bilgi vererek cihazı hatırlayalım. Xiaomi Mi 8 işlemcisi o dönem için amiral gemisi konumunda olan Qualcomm Snapdragon 845 idi. Çift frekanslı GPS, IR yüz ile kilit açma, optik yakınlaştırma özellikli AI çift kamera ve 6.21 inç AMOLED ekran gibi özelliklerle ön plana çıkmayı başaran Xiaomi Mi 8 renk seçenekleri ise mavi, siyah ve beyaz gibi klasik seçeneklerden oluşuyor. Yer verilen Qualcomm Snapdragon 845 işlemci günümüz için halen çok güçlü bir seçenek. Xiaomi Mi 8 bellek miktarı 6 GB olduğu da hesaba katılırsa oyun ve multimedya hızı olarak Xiaomi Mi 8'in günümüz için halen fazlası ile yeterli bir model olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta Çin'de burada paylaştığımız habere göre bile satışa sunulur sunulmaz ilk dakikada stoklar tükenmişti.

Özellikle ekran ve akıcı performansı ile Xiaomi Mi 8, hafızalara kazınan bir model oldu ancak kullanıcıların kamera kalitesi olarak beklentilerinin tam anlamıyla karşılandığını söylemek pek de doğru olmaz. O dönemlerde amiral gemisi için 64 MP arka kamera çözünürlüğünü farklı modellerde görmek mümkünken Xiaomi Mi 8 kamera çözünürlüğü olarak her iki kamerasında da 12 MP çözünürlük değerini sunarak biraz geride kaldı. Fakat yine de ana kamerada geniş açı lens, dört açılı optik görüntü sabitleme ve 4K video kayıt çözünürlüğü o günler için başarılı özelliklerdi. Xiaomi Mi 8'in ön kamerası kaç MP diye düşünüyor olabilirsiniz; bu sorunun cevabı da 20 MP. Yani Xiaomi Mi 8 selfie kamera çözünürlüğü arka kamera çözünürlüğünden daha yüksek. Teknik özelliklerden biraz daha bahsederek Xiaomi Mi 8 ekran ve batarya değişimi konumuza geri dönelim. Sunulan diğer özellikler hızlı şarj desteği, parmak izi okuyucu, Bluetooth 5.0 ve çift SIM kart şeklinde oldu.

Xiaomi Mi 8 Ekran Değişimi Nasıl Yapılır?

En ucuz Xiaomi Mi 8 AMOLED ekran fiyatı konusunda teknoway / cepmarket.com.tr 'den bilgi alabilirsiniz.

Xiaomi Mi 8 ekran özellikleri açısından halen günümüz için ileri düzey bir akıllı telefon sınıfına girebilir. Xiaomi Mi 8 ekran büyüklüğü 6.21 inç ve ekran tipi AMOLED. Sunulan 1080 x 2248 piksel çözünürlük ve 430 nit parlaklık oldukça yeterli değerler. Hatta yüksek parlaklık modu sayesinde 600 nit seviyesine çıkan Xiaomi Mi 8 ekranı, güneş altında en rahat okunabilir akıllı telefon ekranları arasında yer alıyor. Eğer herhangi bir şekilde Xiaomi Mi 8 düştü ekranı kırıldı veya çatladı ise biraz araştırma yaparak mümkün olduğunca uygun fiyat ve ucuz şekilde ekran değişimi işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle belirtmeliyiz ki evde ekran değişimi gibi işlemlere kesinlikle kalkışıp telefonunuza zarar vermeyin. Profesyonel seviyede teknisyen bilgisi ve deneyimi şarttır. Aksi halde Xiaomi Mi 8 ekranı dışında anakart arızası, kısa devre sonucu cihazı kullanamama veya üst sensör ve ön kamera grubunda çalışmama gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Xiaomi Mi 8 ekranı AMOLED olduğu için piyasada orijinal ve birkaç çeşit yan sanayiden başka seçenek karşınıza çıkmayacaktır.

Xiaomi Mi 8 ekran tamiri fiyatı seçilecek olan yedek ekran doğrultusunda değişiklik gösteriyor. En yüksek rakamlar orijinal Xiaomi Mi 8 orijinal AMOLED ekran fiyatı araştırırken karşınıza gelecektir. Xiaomi Mi 8 uygun fiyatlı ekran olarak yan sanayi kategorisinde size OLED GX önerebiliriz. Xiaomi Mi 8 için OLED GX ekranlar ucuz şekilde temin edilebilir. Servis orijinali kalitesinde görüntü sunan OLED GX ekranlar dokunmatik kalitesi ve canlı renk konusunda sizi tatmin edecektir. Farklı yan sanayi ekranları tercih etmeyin ve ayrıcalıklı bir kullanım deneyimi için çakma ekran tercih etmeyin. Genelde ikinci el, kullanılmış ve çıkma ekran tercih etmiyoruz ancak Xiaomi Mi 8 çıkma ekran fiyatı ucuz ve uygun fiyat çerçevesinde bulunabilirse ve güvenilir teknik servis tarafından size önerilirse düşünmeye değer. Sonuçta Xiaomi Mi 8 en uygun fiyatlı orijinal ekran bu şekilde karşınıza gelebilir ancak ekranın geçmişini teknik servisten iyice bir öğrenmeniz gerekir. Aksi halde ilerleyen günlerde Xiaomi Mi 8 dokunmatik sorunu, ekran ağır çalışıyor, geç tepki veriyor, renklerde bozulma var, ekranda çizgi çıktı, renkler titriyor, sallayınca görüntü gidiyor şeklinde şikayetler meydana gelebilir.

Xiaomi Mi 8 Hızlı Şarj Olmuyor

Xiaomi Mi 8 hızlı şarj olmuyor ise batarya değişimi zamanı gelmiş olabilir. İlk olarak teknik serviste batarya kontrolü yapılmasını tavsiye ederiz.

Xiaomi Mi 8 batarya kapasitesi aslında cihazın teknik özelliklerine göre biraz zayıf denebilir. Bu denli gelişmiş özelliklere sahip bir akıllı telefonun bir tam günü rahatlıkla çıkartabilmesi için en az 4000 mAh kapasitede batarya bulundurması gerekiyor ancak Xiaomi Mi 8 pil kapasitesi 3400 mAh kapasitede. Böylece yoğun bir kullanım alışkanlığı olan kişiler günde birkaç kez şarj ederek bataryanın olması gerekenden daha kısa zamanda yıpranmasını sağlayabilirler. Hatırlarsanız Xiaomi Mi 8 hızlı şarj desteği ile de adından oldukça bahsettiren bir akıllı telefon modeli olmuştu. Orijinal 18W Xiaomi hızlı şarj adaptörü fiyatı yüksek bir aksesuar ve kutudan geliyor. Eğer Xiaomi Mi 8 hızlı şarj olmuyor, çok yavaş şarj oluyor, şarj uzun sürüyor, yüzde 100 olmuyor, tamamen dolmuyor, yüzde 99'da kalıyor veya pil çabuk bitiyor gibi sıkıntılarınız varsa batarya değişimi zamanı gelmiş demektir ve Xiaomi Mi 8 pil fiyatlarını araştırmaya başlayabilirsiniz. Bizim size bu noktada önerimiz orijinal Xiaomi Mi 8 pili araştırmanız ve satın almanız yönünde olacaktır. Xiaomi Mi 8 hızlı şarj desteği son derece hassas bir özellik ve kablonuz eskise bile telefon bu özelliğini kaybedebilir.

Xiaomi Mi 8 hızlı şarj özelliği orijinal şarj kablosu, orijinal şarj adaptörü ve orijinal batarya bir araya geldiğinde çalışır. Belki dönem dönem başka şarj cihazları kullandığınızda bu özelliğin çalışmadığına ve ekranda hızlı şarj yazmıyor şikayetinin ortaya çıktığına şahit olmuşsunuzdur. Eğer Xiaomi Mi 8 hızlı şarj özelliği çalışmıyor ise öncelikle güvenilir teknik servis tarafından kontrolü yapılmalı ve batarya sağlığı başta olmak üzere diğer aksesuarların da görevini ne derece yerine getirdiği kontrol edilmeli. Sorunun bataryada olduğu kesinleşirse Xiaomi Mi 8 batarya kalibrasyonu işlemi yapılmalı ancak cihazların üç yıla yakın süredir piyasada olduğu düşünülürse artık batarya değişimi sürelerinin yaklaştığını da söyleyebilmek mümkün. Xiaomi Mi 8 pil değişimi mutlaka ve mutlaka orijinal batarya ile yapılmalıdır. Orijinal batarya yüksek miliamper değeri ile hem telefonunuzun şarjının ilk günkü gibi dayanıklı olmasını sağlayacak, hem de dengeli voltaj ile telefon içerisindeki hassas entegrelerin daha uzun süre çalışması üzerinde olumlu etkide bulunacak. Yan sanayi veya kullanılmış, hele ki dandik pilleri bu noktada asla önermiyoruz.

Xiaomi Aynı Gün Tamir Nerede Yapılır?

Xiaomi Mi 8 ekran ve batarya değişimi aynı gün yapılabilecek ve profesyonel teknik servisler için fazla zaman almayacak işlemlerdir. Hatta aynı saat Xiaomi tamiri yapabilen yerler de var. Hangi Xiaomi teknik servisini tavsiye edersiniz veya en iyi Xiaomi servisi hangisi diye soracak olursanız biz size İstanbul Kadıköy bölgesinde 15 yıla yakın süredir hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr 'yi önerebiliriz. Bugüne dek 5000'den fazla cihazı onarım tecrübesi bulunan ve Kadıköy'de Türkiye'nin ilk ve tek beş katlı teknoloji mağazasında hizmet veren firma ayrıca şehir dışı kullanıcılara kargo ile ekran tamiri ve kargo ile batarya değişimi gibi hizmetler sunuyor. Gebze dahil İstanbul içi moto-kurye ile adresten alınma telefon tamiri veya adreste telefon tamiri gibi hizmetler de sunan firmaya WhatsApp üzerinden hemen ulaşmak için buraya tıklayın.