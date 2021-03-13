Aralık ayından bu yana Apple, App Store'daki uygulama geliştiricilerini uygulamalarına gizlilik etiketi eklemeye zorladı. Bu etiketler uygulamanın Puanlar ve Yorumlar bölümünün altında bulunabilir. Örneğin YouTube uygulamasını ele alalım. Sözleşme bilgilerine göre kullanıcının kişileri ve diğer kimlik tanımlayıcıları kullanıcının diğer uygulamalar ve web siteleri boyunca izlenmesini sağlıyor. Satın alma verileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İçeriği, Tarama Geçmişi, Kullanım Verileri, Konum, Kişiler, Arama Geçmişi, Tanımlayıcılar ve diğer veriler toplanıyor ve kullanıcının kimliğine bağlanıyor.

Apple Sizden Hangi Verileri Alıyor?

Google'ın yakın zamana kadar iOS uygulamalarının çoğunu güncellemeyi engellediğini hatırlayabilirsiniz. Google bunu reddetse de, spekülasyona göre şirket uygulamaları için gizlilik etiketlerini eklemek zorunda kalmamak için bu güncellemeleri yapmıyor. Bildirildiğine göre Google uygulamalarına bağlı aşırı uzun ve korkutucu gizlilik etiketleri ekleyeceği için güncellemeden kaçınıyor.

Peki ya Apple'ın kendi uygulamaları? Bu bilgiyi Apple'ın gizlilik web sitesine tıklayarak bulabilirsiniz. Burada Apple'ın şirket içi uygulamalarından hangilerinin topladıkları verileri kullanarak sizi izleyebileceğini öğreneceksiniz. Bazıları gizliliğinizi korumada gerçekten iyiler. Örneğin Apple Haritaları ele alalım. Uygulama kullanıcının Sağlık ve Fitness, Konum, Arama Geçmişi, Kullanım Verileri ve Teşhis bilgilerini topluyor. Ancak Apple, bu bilgilerin kullanıcının kimliğiyle bağlantılı olmadığını iddia ediyor.

Apple, kurum içi uygulamaları hakkında bu tür bilgileri her birinin destek sayfasında yayınlıyordu. Ancak şimdi, kullanıcıların Apple'ın kendi uygulamalarını A'dan Z'ye kontrol edebilecekleri ve App Store'da üçüncü taraf uygulamalar hakkında yayınlanan aynı tür bilgileri görebilecekleri tek bir web sitesi var.

iOS 14.5 ile Apple'ın Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT) özelliği hayata geçecek ve iOS kullanıcıları artık üçüncü taraf uygulamalar tarafından izlenmek isteyip istemediğini seçebilecek. İzin vermeyenler artık (teoride) çevrimiçi olarak aradıkları bir öğeyle ilgili çevrimiçi reklamlar görmeyecek. Facebook bundan şikayetçi ve Apple'a bu hamlenin küçük işletmelerin ölümüyle sonuçlanacağını belirtti. Facebook'un söz konusu ATT özelliği nedeniyle Apple'ı mahkemeye götürme fikri üzerinde kafa yorduğu bildiriliyor. Çoğu iOS kullanıcısı şüphesiz izlenmeyi tercih etmemeye karar verirken, bazıları buna aldırış etmiyor ve aslında aradıkları ürünler için çevrimiçi reklamlar almayı kolaylık olarak görüyor.