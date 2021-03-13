Android için sunulan en son Google Chrome güncellemesi, Chrome'un öncekinden %13 daha hızlı başlamasına yardımcı olan gelişmiş bellek yönetimi sunuyor. Önceki tarayıcı oturumunuzdan açık bıraktığınız Google'ın tabiriyle "dondurularak kurutulmuş" sekmeler artık bir ekran görüntüsü kadar yer kaplayarak kaydırma, yakınlaştırma ve dokunmayı destekleyen özel bir hafif sürüm halinde saklanıyor. Google, web sayfası arka planda yüklenirken bunun daha duyarlı bir yüklenme elde etmenize yardımcı olacağını açıklıyor.

Google Chrome 89 Android'de Artık Daha Hızlı

Ek olarak Android için sunulan yeni Chrome sürümü gelişmiş bellek kullanımı getiriyor ve kilitlenmeleri azaltıyor. Aynı zamanda sayfaların %7,5 daha hızlı açılmasını sağlıyor. Google ayrıca %22 daha iyi tarayıcı işlem performansı,%8 daha iyi işleme ve %3 GPU iyileştirmesi yakalandığını iddia ediyor.

Ayrıca, 8 GB veya daha fazla RAM'e sahip Android 10 çalıştıran cihazlara gelecek 64 bit Android için Google Chrome sürümünde de destek olacak. Yeniden hazırlanan 64 bit Chrome uygulaması,%8,5 daha hızlı yükleme süreleri ve %28 daha akıcı kaydırma ve daha az sgecikmesi vaat ediyor.