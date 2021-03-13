Büyük bir Disney hayranıysanız, Disney'in bileğe takılan Magic Band'ının tema parklarına girmeyi sağladığını ve elektronik bilet olarak kullanıldığını biliyor olabilirsiniz. Magic Band, kullanıcıların Disney otel odalarını açmalarına, yiyecek ve ürünleri bu otel odasına yüklemelerine ve daha fazlasını yapmalarına da olanak tanır. Disney, bu yılın ilerleyen zamanlarında eğlence devinin MagicMobile hizmetini ilk olarak Apple iPhone ve Apple Watch ile başlayarak aşamalı olarak sunacağını duyurdu. Bu servis, bu iki Apple mobil cihazından birine sahip olanların MagicBand yerine cihazları kullanmasına izin verecek.

iPhone ve Apple Watch ile Disney Tema Parkına Giriş

MagicMobile hizmeti başladığında, "Misafirler My Disney Experience uygulaması üzerinden bir Disney MagicMobile bileti oluşturabilecek ve bunu akıllı cihazlarının dijital cüzdanına ekleyebilecek. Sihir gibi çalışır – çoğu özellik akıllı cihazınızı yakınınızda tutarak kullanılabilir. Disney konukları, MagicBand ve MagicMobile hizmetini kullanmayı seçebilir veya ikisi arasında geçiş yapabilirler.

Disney, mevcut oda özelliğinin, kullanıcıların çevrimiçi check-in yapmasına olanak tanıyan My Disney Experience uygulaması kullanılarak çalıştırılmaya devam edeceğini söylüyor. Otele vardıklarında bu konuklar doğrudan odalarına gidebilir ve odalarına girmek için iPhone, Apple Watch veya Magic Band'larını kullanabilirler. Genellikle stresli bir seyahat gününden sonra yerleşip rahatlamanın hızlı ve kolay bir yolu.