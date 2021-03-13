Bu yazımızda akıllı telefon arenasında tasarım açısından belki de en dikkat çekici model olan Xiaomi Black Shark 2 Pro ekran ve batarya değişimi hakkında faydalı bilgiler vereceğiz. Xiaomi Black Shark 2 Pro bizim de geçtiğimiz yıllarda yakından takip ettiğimiz bir model oldu; hatta bu bağlantıda bir konu paylaşımı yapmıştık. 2019'un Ağustos ayında oyun telefonu olarak piyasaya çıkan, tasarım olarak oyunculara yönelik taşınabilir bilgisayarlara benzer bir havaya sahip olan Xiaomi Black Shark 2 Pro, kısa zamanda donanımsal olarak da en iyi oyun telefonları arasına yerleşti. Xiaomi Black Shark 2 Pro renk seçenekleri siyah, gri, mavi, turuncu ve mor şeklinde. Kasa malzemesi ise arkada ve çerçevede alüminyum malzeme ile hem daha sağlam, hem de daha dikkat çekici görünüyor. Xiaomi Black Shark 2 Pro teknik özellikleri açısından da o günün şartlarında -hatta günümüz için de denebilir- en ileri özellikleri barındırıyordu. Xiaomi Black Shark 2 Pro işlemcisi Qualcomm Snapdragon 855+. 12 GB RAM miktarı ile en performanslı akıllı telefon olarak gösterilebilecek modellerden olan Xiaomi Black Shark 2 Pro'yu 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri ile tercih edebilmek mümkün.

Xiaomi Black Shark 2 Pro güçlü ve performans odaklarını harika bir ekran ve stereo hoparlörler ile birleştirerek gerçek bir oyun telefonu olmayı başarıyor. Hatta arka kapak üzerindeki RGB aydınlatmaların da oyuncuların hoşuna gidecek bir detay olduğunu söylemekte fayda var. Xiaomi Black Shark 2 Pro ekran ve batarya değişimi konusuna ayrıntılı şekilde değineceğiz ancak sunulan ekranın tepki süresi açısından da geliştirildiğini söylemek gerekiyor. 34.7 ms'lik ekran tepki süresi ile oyuncuların aksiyon dolu sahnelerde daha seri hareketler yapması kolaylaşıyor. Xiaomi Black Shark 2 Pro kamera özellikleri açısından çok da amiral gemisi sınıfında değerlendirilebilecek bir model değil. 48 MP ana kamera geniş açı fotoğraflar elde edilmesini sağlarken, 12 MP tele-foto kamera ise 2x optik yakınlaşma özelliği ile dikkat çekiyor. Xiaomi Black Shark 2 Pro'da 4k video kayıt çözünürlüğü destekleniyor. Xiaomi Black Shark 2 Pro ön kamera performansı ise günümüz için halen oldukça iyi denebilecek 20 MP düzeyinde. Yer verilen parmak izi okuyucu ise ekrana entegre şeklinde sunuluyor.

Xiaomi Black Shark 2 Pro Ekran Değişimi

Xiaomi Black Shark 2 Pro ekran değişimi orijinal AMOLED ekran ile yapılmalıdır. Oyunlardan eski performansı alabilmenin tek yolu budur. Ekran fiyatları için teknoway / cepmarket.com.tr ile görüşebilirsiniz.

Oyun için en iyi akıllı telefon kategorisinde bulunan Xiaomi Black Shark 2 Pro, birçok üst düzey akıllı telefondan bildiğimiz 6.39 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip. Bu ekran halen günümüzde bile en iyi akıllı telefon ekranları arasında. 1080 x 2340 piksel görüntü oluşturabilen ekranın gövdeye olan oranı ise yüzde 81.7 seviyesinde. Söylediğimiz gibi bu ekranın tepki hızlarına yönelik yapılan iyileştirmeler sayesinde oyuncuların ani hareketlerinin daha hızlı bir şekilde sisteme aktarılması sağlanıyor. Dolayısı ile Xiaomi Black Shark 2 Pro ekranı bozuldu ise mutlaka ve mutlaka orijinal ekran kullanarak ekran değişimi yapılması gerekmektedir. Güvenilir Xiaomi teknik servisleri eğer ellerinde stok mevcutsa ikinci el, çıkma ve kullanılmış ekran seçenekleri de sunabilirler. Orijinal olan ve testleri yapılmış olarak tekrardan satışa çıkarılan Xiaomi Black Shark 2 Pro kullanılmış, ikinci el, çıkma ekran seçenekleri de tercih edilebilir bir alternatiftir ve ekran değişimi işlemini ucuz ve uygun fiyatlı şekilde yaptırmanızı sağlayabilir.

Xiaomi Black Shark 2 Pro ekran değişimi orijinal AMOLED ekran kullanılarak yapılmalıdır. 6.39 inç AMOLED ekran fiyatları yüksek ancak akıllı telefonunuzdan yüksek oyun performansını sürdürmesi için bu yönde bir tercih yapmalısınız. Ancak bütçe ile ilgili sorunlarınız varsa orijinal kalitede görüntü sunan Xiaomi Black Shark 2 Pro OLED GX ekran fiyatları da size mantıklı gelebilir. OLED GX ekran kalitesi son derece yüksek olan bir yan sanayi ekrandır ve çoğu zaman orijinal görüntü kalitesi ile farkı anlaşılmayacak düzeydedir. Xiaomi Black Shark 2 Pro en uygun fiyatlı ekran değişimi ancak OLED GX ekranlarla mümkün olabilmektedir çünkü orijinal dışında olan kullanılmış, ikinci el ve çıkma ekranlar her serviste bulunamamakta. Ekran değişimi işlemi sadece Xiaomi Black Shark 2 Pro için değil tüm akıllı telefonlar için profesyonel servis merkezlerinde yapılmalıdır. Yeterli deneyime sahip olmayan kişilerce yapılan ekran değişimi işlemleri sonradan ekran hassasiyeti veya görüntü kalitesi üzerinde giderilemeyecek sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle teknik servis tavsiyesi alarak hareket etmelisiniz.

Xiaomi Black Shark 2 Pro Orijinal Batarya

Xiaomi Black Shark 2 Pro orijinal batarya değişimi yaptırın. Yan sanayi bataryalar beklentinizi karşılamayabilir.

Xiaomi Black Shark 2 Pro batarya kapasitesi 4000 mAh seviyesinde. Donanımsal özellikleri bu denli güçlü olan ve oyun odaklı bir akıllı telefon için orijinal 4000 mAh batarya bize göre pek de yeterli değil. Oyun oynamaktan hoşlanıyorsanız ve gün içinde fırsat buldukça oyun oynuyorsanız en azından iki kere tam dolum yapabileceğinizi söyleyelim; bu da eğer telefonunuzu 2019'da aldıysanız çoktan pilin ömrünü tamamlayabileceğini ifade ediyor. Eğer Xiaomi Black Shark 2 Pro şarjı çabuk bitiyor, çok yavaş şarj oluyor, hızlı şarj olmuyor, şarj olurken ısınıyor, şarj olurken durup tekrar başlıyor, kendi kendine kapanıyor, oyunlarda ısınıp kapanıyor gibi şikayetleriniz varsa bataryanın mutlaka güvenilir teknik servis tarafından gözden geçirilmesi gerekli. Eğer telefonunuzu ilk aldığınız güne kıyasla şarjda ciddi bir performans düşüklüğü varsa batarya değişimi yaptırmaktan başka çareniz yoktur. Xiaomi Black Shark 2 Pro orijinal batarya fiyatları araştırmadan önce pilinizin tam anlamıyla ömrünü doldurduğuna emin olmalısınız.

Xiaomi Black Shark 2 Pro 27W hızlı şarj desteğine sahip. Eğer akıllı telefonunuz her zaman hızlı şarj olmuyor ise bu da batarya veya şarj sistemi ile ilgili diğer ekipmanların sorunlu olabileceğini gösterir. Batarya şikayetini en net şekilde çözmek için teknik servise giderken yanınızda orijinal şarj adaptörü ve şarj kablosunu da götürmelisiniz. Orijinal şarj adaptörü veya kablodaki bir sorun da Xiaomi Black Shark 2 Pro'nun hızlı şarj olmasını engelleyebilir. Xiaomi Black Shark 2 Pro batarya değişimi için mutlaka orijinal batarya kullanmanızı tavsiye ediyoruz. 4000 mAh zaten yüksek bir değer değil ve yan sanayi bataryalarda söz konusu yüksek miliamper değerini de elde edemeyeceğinizden çok daha kısa bir pil ömrü ile karşılaşabilirsiniz. Xiaomi Black Shark 2 Pro orijinal batarya fiyatı diğer tüm seçeneklerden biraz daha yüksektir ancak aradaki farkın her açıdan görmezden gelineceğini sözlerimize ekleyelim. Çünkü halen daha gelmiş geçmiş en iyi oyun telefonları arasında bulunan bir modele sahipsiniz.

Xiaomi Black Shark 2 Pro Tamiri

Yazımızda ağırlıklı olarak Xiaomi Black Shark 2 Pro ekran ve batarya değişimi aşamalarından bahsetsek de her işlemde yedek parça tercihi olarak mümkün olduğunda en iyisini seçmeye çalışın. Ve yedek parça seçiminden aslında daha da önemli bir konu var: Hangi Xiaomi teknik servisi? En güvenilir Xiaomi teknik servisi nerede, en ucuz ve en uygun Xiaomi yedek parçalarını kim satıyor? Bu ve bu gibi sorular için biz size İstanbul'da 15 yıla yakın süredir hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr 'yi önerebiliriz. Xiaomi Black Shark 2 Pro tamiri konusunda güveneceğiniz firma tüm arızalar için ücretsiz arıza tespiti ve en ucuz yedek parça fiyatları ile size hizmet vermeye hazır. Eğer İstanbul içinde değilseniz buradan WhatsApp iletişim hattı üzerinden görüşme sağlayarak ücretsiz kargo imkanı ile de tamir işlemini gerçekleştirebilirsiniz.