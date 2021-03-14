Apple, orijinal HomePod modelini sonlandırıyor. Şirketin çevrimiçi mağazasında, ürün sayfasında stokların tükendiği mesajı görülüyor. Bazı bölgelerde ürün zaten tükenmişti. Apple şu anda stokların yenileneceğine dair bir plan açıklamadı. Bu ilk HomePod modelinin güncelleneceğine dair de herhangi bir söylenti yok.

Apple, HomePod Üretimini Sonlandırdı

HomePod 2018'de piyasaya sürüldü. Ürün, özellikle boyutu göz önünde bulundurulduğunda ses kalitesi nedeniyle övgüler aldı. Bununla birlikte 349 $ fiyatı, diğer sesli asistanlara kıyasla Siri'yi kullanmanın sunduğu zayıf deneyim ve ayrıca cihazda Apple Music dışında kendi müziğinizi çalma konusundaki genel kısıtlamalar müşterileri geri itti.

O zamandan beri Apple, fiyatı daha makul olan 299 dolara kadar düşürdü ve yazılım güncellemeleriyle ürünü geliştirmeye devam etti. Tüm bu çabalara rağmen, orijinal HomePod hiçbir zaman büyük bir ilgi toplamadı ve piyasada çok daha ucuz alternatifler varken ortalama bir tüketici akıllı bir hoparlör için 299 dolar harcamaya hala çok hevesli değil.

Bunlarla mücadele etmek için Apple, HomePod mini'yi geçen yıl 99 dolara piyasaya sürdü. Çok daha küçük olmasına rağmen, mini hala saygın bir ses kalitesine ve orijinal HomePod'un piyasaya çıktığında sahip olduğundan çok daha geniş bir özellik seti barındırıyor. Ucuz kablosuz hoparlörlerin ve ses barlarının artan satışlarından da görülebileceği gibi çoğu müşteri ses kalitesini önemsemiyor gibi göründüğü için akıllı hoparlör üreticileri için fiyat ana belirleyici faktör olmaya devam edebilir.