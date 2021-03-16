Reuters'ın bir raporuna göre, küresel çip kıtlığı Qualcomm'un Samsung'a tedarik etme kabiliyetini etkilemeye başladı. Eksiklik, yalnızca orta ve düşük seviye Samsung telefonlarına yönelik çipleri değil, aynı zamanda Galaxy S21 serisine güç veren Snapdragon 888'i de etkiliyor. Bu durumun 21 telefonlarının üretimini etkileyip etkilemediği net değil ancak öyle olursa büyük talihsizlik olacak.

Galaxy S21 Küresel Çip Açığından Muzdarip Olabilir

Qualcomm'un, düşük kaliteli SoC'ler pahasına amiral gemisi çipine öncelik verdiği söyleniyor. Qualcomm, ikinci çeyrek için satış hedefini karşılayacağından hala emin olsa da, birkaç büyük akıllı telefon şirketi ile sözleşmesi olan bir üretici, Reuters'a akıllı telefon sevkiyatlarının kesileceğini çünkü 'bir dizi bileşen eksikliği' sorunu yaşandığını söyledi.

Xiaomi'nin başkan yardımcısı Lu Weibing daha önce çip eksikliğinin aşırı derecede olduğu konusunda uyarmıştı. Qualcomm'un yeni gelen CEO'su Cristiano Amon ise geçtiğimiz günlerde talebin arzdan daha yüksek olduğunu söylemişti. Bu durum kısmen tüketicilerin genellikle Qualcomm'un çiplerini kullanan diğer Android şirketlerine yönelmesine neden olan ABD tarafından Huawei'ye getirilen kısıtlamalardan kaynaklanıyor olabilir. Huawei'in telefonları çoğunlukla kendi Kirin silikonundan güç alıyor.

Amon, geçen ay ABD'nin Çinli şirkete yönelik yaptırımlarının Taiwan Semiconductor Manufacturing şirketinin kapasitesini rahatlatacağını söylemişti ancak boşalan arzın henüz diğer markalar için daha fazla çip üretimine dönüşmesi için erken.

Yarı iletken endüstrisi sıkı bir şekilde içe içe geçmiş durumdadır ve küçük eksiklikler bile tüm teslimat sürelerinin artmasına neden olabilir. Eksiklik aynı zamanda panikle yapılan satın alımlara ve maliyetlerin artmasına da yol açıyor. Örneğin. STMicroelectronics'in önceden 2 dolara mal olan bir mikro denetleyici birim yongası şimdi 14 dolara satılmaktadır.