Dün Samsung, Galaxy A52, A52 5G ve A72 orta sınıflarını duyurdu. Yeni cihazlar, hemen hemen her metrikte önceki modellere kıyasla genel anlamda iyileştirmeler içeriyor ve şimdi Samsung, yeni telefonları öne çıkaran bazı resmi ürün videoları paylaştı.

Samsung Galaxy A72 ve A52 Kutu Açılımı ve Tanıtımı

İlk olarak, A52 5G ve A72 için bir çift kutu açılımı videosu var. A52 5G siyah, mavi, beyaz ve mor renklerde geliyor. Standart kutu içeriğinde bir USB-A – USB-C kablosu ve 15 W şarj cihazı ve bir SIM ejektör pini var.

Galaxy A72, A52 ile aynı dört renk seçeneğiyle geliyor. Kutu içeriği çift taraflı USB-C kablosu ve 25W şarj cihazı dışında neredeyse aynı.

Sırada, Samsung’un en yeni Galaxy A üyelerine ait tüm önemli parçaları gösteren Galaxy A52 montaj videosu var. 6.5 inçlik Infinity-O Super AMOLED ekran, 4.500 mAh pil ve dört kameranın tümü (üçü arkada ve bir 32MP selfie kamera) videoda var. Optik görüntü sabitlemeye (OIS) sahip ana 64MP modül ile grubun geri kalanı arasındaki boyut farkını açıkça göreceksiniz.

Yeni Galaxy A üyelerinde ekran, kamera ve pil ömrünün yanı sıra Knox güvenliği ve IP67 su geçirmezlik özelliklerini vurgulayan birkaç tanıtım videosu daha var. Bunları aşağıdan kontrol edin.