Sony, PlayStation 5 için yeni nesil bir VR gözlüğü duyurdu ve gözlüğün kendisini hala görmemiş olsak da, şirket onunla birlikte gelecek VR kontrol cihazlarını ortaya çıkardı.

Sony, PlayStation 5 VR Kontrolcüsünü Ortaya Çıkardı

Denetleyiciler, Sony'nin hem küçük hem de büyük elleri olan kişiler için tutmanın doğal ve rahat olduğunu söylediği benzersiz bir "küre" şekline sahip. Teknolojinin çoğu DualSense denetleyiciden ödünç alınmış ancak yeni eklemeler de var.

VR denetleyicileri kulaklık tarafından her denetleyicinin altındaki "izleme halkası" yoluyla izleniyor. Ayrıca Sony, dokunsal geri bildirim sistemini bu form faktörü için özel olarak optimize etmiş.





Uyarlanabilir olmaları tetikleyicilerin etkileyiciliği daha da artırmasına yardımcı olacak. L2 ve R2 tetikleyicileri doğrudan DualSense denetleyicisinden geliyor. Oyun kontrollü titreşime sahip küçük bir motor sayesinde uyarlanabilir yapıdalar ve böylece her silah farklı hissettirebiliyor.

Ayrıca, kontrolörler, baş parmağınızı, işaret parmağınızı ve orta parmaklarınızı yerleştirdiğiniz dokunmaya duyarlı alanlardan parmaklarınızı algılıyor.

Normal basmalı düğmeler de olacak – her bir VR denetleyici bir DualSense'in yarısı gibi çalışıyor. Solda analog çubuk, üçgen ve kare düğmeler, L1, L2 ve Oluştur düğmesi vardır. Sağ denetleyicide ise diğer analog çubuk, çapraz ve daire düğmeleri, R1, R2 ve Seçenekler düğmesi bulunuyor. L1 ve R1, oyun içindeki eşyaları almak için kullanılıyor ve "tutuş" düğmeleri olarak etiketlenmiş.

PS5 VR gözlük en erken 2022'de piyasaya çıkacak, bu nedenle yakın zamanda görmeyi beklemeyin.