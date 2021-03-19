Xiaomi'nin yakında Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra adında en az iki yeni amiral gemisi piyasaya sürmesi bekleniyor. Hala şirket tarafından resmi bir bilgi yok ancak iki cihaz 3C'de ultra hızlı şarj hızı ile onaylandı. Karşımızda 67,1W'lık bir oran var ve 6,1A, 11V değerine işaret edilmiş.

Çift Ekranlı Xiaomi Mi 11 Pro'nun Şarj Hızı Belli Oldu

M2102K1C ve M2102K1AC numaralı telefonlar bu yılın başlarında onaylanan MDY-12-ES şarj cihazıyla çalışacak. Adaptörlerin model numaraları MDY-12-EU ve MDY-12-ET idi ancak son harfteki değişiklik sadece pazar ve priz türü için bir göstergedir.

Şu anda, Xiaomi portföyünde daha hızlı şarj oranlarına sahip tek bir telefon olan Mi 10 Ultra var ve Çin dışından satın alınamıyor. Ayrıca tümü 65W'da şarj edebilen üç telefondan oluşan Black Shark 3 serisi de var, yani Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra piyasaya sürüldüklerinde yeni hızlı şarj şampiyonları olacak.