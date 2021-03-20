Asus ROG Phone 5 birkaç gün önce geleneksel bükülme testine tabi tutuldu ve ikiye bölünerek izleyenleri şok etti. Öncüllerinden hiçbirinin bu tür sorunları olmadığını düşünürsek en hafif tabirle endişe uyandıran bir durumdur.

Asus ROG Phone 5'in Neden İkiye Ayrıldığı Ortaya Çıktı

Bazıları duruma neyin neden olduğunu bulmaya hevesliydi ve JerryRigEverything'den Zack'in ROG Phone 5'in söküm videosunu paylaşması bazı noktalara ışık tuttu.

Kırılma olayının derinine inmeye çalışan YouTube kanalı cihazın arkasını çıkardığında bir orta panonun üstünde ve altında duran iki ayrı pil olduğunu görüyor. Şimdiye kadar gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen bir iç kısım ile karşılaşıyoruz. Hiçbir iç yapısal güçlendirme yok, telefonun bağlı olduğu tek şey çerçeve.

İkiye bölünme, çerçevenin kesiklerden dolayı en savunmasız olduğu noktalarda gerçekleşiyor. Yani bu durum aşağı yukarı her şeyi açıklıyor. ROG Phone 5 ayrıca oldukça büyük bir soğutma buharı odasına sahip, ancak Sony Xperia Pro'nun kullandığı sistemle baş edemez.